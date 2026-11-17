大阪是關西地區最大、日本第二大城市，因為有道頓堀、心齋橋等繁華的商業街區和獨特文化，同時還擁有悠久歷史的大阪城及超熱門的日本環球影城、海遊館等，是日本重要的經濟和觀光中心，也是很多人最愛的日本觀光地區。



本篇精選7個必遊的大阪景點推薦，先收藏起來準沒錯！

大阪景點推薦

1. 環球影城

來到大阪絕對不可錯過日本環球影城，結合哈利波特的魔法世界、超級任天堂世界、迷你兵樂園、侏羅紀公園、荷里活等10大園區，是親子與情侶最愛的日本主題樂園之一。

身為世界第3座環球影城，提供世界頂級的聲光遊樂設施，各式各樣好玩刺激，精緻逼真度超高的遊樂設施，不論大人小孩，只要踏入園區，便能感受到無與倫比的歡樂魔力。2026年度最受矚目的娛樂企劃「Universal Cool Japan 2026」，集結《名偵探柯南》、《咒術迴戰》、《葬送的芙莉蓮》、《假面飯店系列》、《魔物獵人荒野》五大人氣作品，打造沉浸式推理解謎、4D震撼體驗、奇幻冒險旅程與狩獵主題饗宴，更是讓漫畫迷們熱血沸騰，來到大阪一定要衝一波！

環球影城

地址：大阪府大阪市此花區櫻島二丁目1番33號

連絡電話：+81 570-200-606

營業時間：09:00–20:00（每日不同需上官網確認）



2. 海遊館

大阪海遊館是「世界最大規模的水族館之一」，座落在大阪港旁，建築物外觀就像一隻巨大鯨鯊，擁有5400噸級的太平洋巨型水槽和鯨鯊、鬼蝠魟等大型海洋生物，以巨大的環太平洋主題設計聞名，展示近620種、超過3萬隻來自世界各地的海洋生物，吸引大量遊客前往觀賞。

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入口設計成被魚群包圍的海底隧道，獨特的螺旋坡道設計，讓遊客彷彿潛入深海世界般充滿探險樂趣。園區內另有兩棲類、鳥類、哺乳類等各種生物展出，每天會有最受歡迎的可愛動物餵食秀，是大阪必遊的標誌性景點。

海遊館

地址：大阪府大阪市港區海岸通1丁目1番10號

連絡電話：+81 6-6576-5501

營業時間：平日10:00–20:00 / 假日09:30–20:00



3. 聖瑪麗亞號

現在你可以多一種方式暢遊大阪，帆船型觀光船 聖瑪麗亞號，以哥倫布發現新大陸時乘坐的「聖瑪麗亞號」為原型打造，以兩倍規模建造的觀光船有四層甲板，座位區舒適，視野超開闊。

聖瑪麗亞號往返於天保山海港村和海遊館西碼頭，帶您暢遊大阪灣地區最著名的景點，行程分白天遊覽和黃昏遊覽兩種方案，航程約45~60分鐘，海遊館、環球影城、天保山大摩天輪、咲洲宇宙塔展望台，天保山大橋，和大阪繁華的城市天際線，通通盡收眼底。一邊感受舒適的海風，一邊享受壯闊海景，欣賞夕陽餘暉及點燈後的港灣景色，輕鬆享受海上巡遊的浪漫時光。

聖瑪麗亞號

地址：大阪府大阪市港區海岸通1-1-10 海遊館西側碼頭

連絡電話：+81 6-6942-5511

營業時間：白天遊輪11:00 – 16:00之間，每小時發船。黃昏遊輪19:00～（僅限於4月下旬～10月的星期六·日·國定假日）



4. 通天閣

通天閣興建於「新世界」的核心區域，也是大阪著名的象徵，與道頓堀的格力高看板和食倒太郎齊名。從地下1樓到5樓以及特別室外展望台，各樓層皆設有各式各樣的設施，5樓有用金色作裝飾的「黃金展望台」，裡面供奉著守護神「比利肯先生」，據說只要用手撫摸守護神的腳底便可帶來好運。

位於通天閣最頂部的是特別戶外展望台「天望樂園」，迴廊直徑有8.5公尺寬，有一個安裝玻璃透視地板的懸空展望台「TIP THE TSUTENKAKU」往下俯瞰，可以體驗猶如在空中散步的感受。最刺激的莫過於高空漫步體驗與通天閣溜滑梯等尖叫系遊樂設施，其中採用管狀滑道的溜滑梯，全長60公尺，由通天閣3樓沿著電梯塔外圍，以約10秒1層樓的速度滑下，自認大膽的人請務必體驗。

通天閣

地址： 大阪府大阪市浪速區惠美須東1-18-6

連絡電話：+81 6-6641-9555

營業時間：10:00–20:00



5. 梅田藍天大廈

梅田藍天大廈位於梅田地區，是大阪的代表性地標之一，曾被英國評選為「充滿刺激的高層建築」，並入選「世界建築TOP 20」。由兩座高達173公尺超高大樓連接成的建築，35樓通往39樓的透明自動扶梯讓遊客感覺像是在空中漫步，也是人人必拍的超夯打卡點。

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最具特色的「空中庭園展望台」是以環形造型相連，形成獨特的立體結構，39樓設有販售原創商品的商店，以及能眺望絕景的餐廳與酒吧，40樓的展望樓層與屋頂的Sky Walk，不僅能360度無死角的俯瞰整座城市美景，璀璨的夜景更是浪漫迷人。

梅田藍天大廈

地址：大阪市北區大淀中1-1-88

營業時間：09:30–22:30



6. 阿倍野展望台HARUKAS 300

位於大阪的阿倍野 HARUKAS 大樓高達300公尺，是日本第二高樓，大樓內有近鐵百貨、萬豪都飯店等，集結購物、餐飲、住宿、美術館及觀景台等多元休閒娛樂，吃喝玩樂購物應有盡有。

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必訪的阿倍野 HARUKAS 300 展望台位於58～60樓3個樓層，從16樓入場口搭乘專用電梯抵達最上層的60樓，在從腳底到天花板皆以玻璃鋪設的室內迴廊中，享受漫步雲端般的驚奇感受，58樓設有空中庭園與Sky Garden 300餐廳。身處阿倍野展望台上，天氣晴朗時，就連遠方的京都、六甲山、生駒山、淡路島與關西國際機場皆清晰可見，遼闊景致令人讚嘆。

阿倍野展望台HARUKAS 300

地址：大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目１−43

連絡電話：+81 6-6621-0300

營業時間：09:00–22:00



7. 道頓堀

第一次到大阪一定要去道頓堀！自江戶時代起這個地區就匯集來自全國的特產食材，孕育出獨具特色的大阪飲食文化。各種巨大立體招牌，眾多飲食店和商店令人目不暇給，總是一番熱鬧景象的道頓堀，跟心齋橋只有5分鐘距離，購物血拼完來這裡剛剛好。

主要街道是行人徒步區，像是人氣元祖大阪章魚燒、自由軒咖喱飯、御好燒、豚平燒、炸串等各種大阪小吃，或是像金龍拉麵等知名店家都找得到。你也可以搭乘水上觀光船，從不一樣的角度欣賞道頓堀，沿途與「固力果跑跑人」、「蟹道樂」的巨大招牌、「食倒太郎」的人偶拍拍照，是一個感受大阪獨特魅力最佳景點。

道頓堀

地址：大阪府千代崎三丁目

連絡電話：+81 6-6211-4542

營業時間：24小時營業



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