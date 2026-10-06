日本旅遊｜吃天婦羅只會點炸蝦？關東vs關西風味　推7款必點炸物

說到日本料理，雖然「壽司」、「拉麵」、「壽喜燒」、「燒肉」等人氣美食選項琳瑯滿目，但日本的炸物「天婦羅」絕對也是旅遊必吃的經典美食。



甚麼是天婦羅？天婦羅是將海鮮或蔬菜裹上麵衣後油炸的日本料理。其魅力在於職人技藝所打造出的細緻麵衣，外層薄脆金黃，內裡則能保留食材原有的鮮甜與多汁口感。以下我們將深入介紹天婦羅與台灣炸物的不同之處，以及日本獨有的天婦羅魅力！

天婦羅的歷史：原本竟是平民美食？

雖然天婦羅是日文名稱，並在當地流傳數世紀，但其起源可追溯至16世紀。當時葡萄牙商人與傳教士首次將「油炸」的概念帶入日本。然而，由於當時炸油非常昂貴，天婦羅直到江戶時代後期（1750年以後）才在日本真正普及。最初天婦羅是作為路邊攤小吃深受大眾喜愛，到了明治時代（1868年至1912年），則開始與米飯或麵食搭配，才成為正式餐點的一部分。時至今日，從平價連鎖餐廳、超市便當、麵食專賣店，到高級天婦羅專門店，甚至是日本傳統頂級料理「懷石料理」，隨處都能見到天婦羅的身影。

關東、關西天婦羅風味大不同！

日本天婦羅主要分為「關東風」與「關西風」兩大流派，在食材與調味上略有不同。

在東京等關東地區，習慣使用芝麻油來油炸海鮮與蔬菜，呈現金黃誘人的色澤。食用時會搭配天婦羅醬（由高湯、味醂、醬油調製而成），或是佐以蘿蔔泥柚子醋。

另一方面，在大阪等關西地區，則傾向使用無味的中性油來炸裹上麵衣的蔬菜，並沾鹽食用。鹽的選擇也非常豐富，除了普通海鹽，還有抹茶鹽、山椒鹽、海苔鹽等各種風味鹽。除了地域差異，各家店鋪在炸油、麵衣比例及食材挑選上也各有千秋，展現出多樣的風味。

如何挑選天婦羅口味？推薦這七款必點

天婦羅不僅美味，更被認為「唯有當下才能品嚐到的味道」最具價值。以下介紹從人氣經典到能品味當季鮮美的絕佳食材：

經典食材

1. 鮮蝦

天婦羅的主角。專門店多選用「日本囊對蝦」，有時還會將蝦頭酥炸後供賓客享用，其甘甜肉質與彈牙口感堪稱一絕。

2. 星鰻

大到超出盤子或碗公的視覺感非常適合拍照上傳社群，豐腴的肉質與鹹甜醬汁或鹽巴是絕配。

3. 番薯

透過長時間低溫油炸，呈現如甜點般的香甜與鬆軟口感。

4. 舞菇

菇類特有的濃郁香氣與酥脆麵衣形成完美對比。咬下的瞬間爆發出的旨味，透過油炸方式最能被凸顯。

4月至6月限定！邁向初夏的「當季推薦食材」

1. 蘆筍（4月至6月）

這時期的蘆筍極粗卻驚人地柔軟。在麵衣中呈「悶蒸」狀態的蘆筍，連根部都飽滿多汁，喝起來宛如天然的高湯。

2. 稚鮎（5月至6月）

宣告初夏到來的小型淡水魚。整隻酥炸後可品嚐到酥脆觸感與內臟微苦的成熟風味。

3. 玉米筍（5月至6月）

這是只有在此時期日本才能獲得的新鮮食材。玉米鬚的酥脆與果實的甜美，只要吃過一次便難以忘懷。

不只單吃，享受天婦羅的方式非常多元。若想體驗正式饗宴，坐在吧檯席看著職人在眼前逐一現炸的套餐，是能以五感體會日本傳統職人技藝的最高級體驗。若想選擇輕鬆風格，淋上鹹甜醬汁、份量感十足的「天婦羅丼飯」，或是與高湯絕配的「天婦羅蕎麥麵」，都是午餐或旅途中非常受歡迎的選擇。最近提供「蔬食天婦羅」（精進揚げ）的店鋪也在增加，無論飲食風格為何，都能盡情享受發揮旬味食材魅力的日本美食體驗。

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精選日本天婦羅料理餐廳

看到這裡，是不是想馬上在日本品嚐道地天婦羅料理呢？以下介紹一家推薦的日本餐廳，預約後，下次旅遊就能吃到職人監製的天婦羅了！

割烹 天婦羅 三太郎（宮城縣 / 仙台市）

座落於仙台後花園立町，是擁有52年歷史的一軒家割烹。在這裡可以品嚐到熟練職人逐一現炸的「凝練天婦羅」，以及使用秘傳醬汁製作的精選仙台牛壽喜燒與虎河豚料理。能眺望日本庭園的優雅空間，非常適合接待外賓、週年紀念或親家見面。店內亦提供兒童料理，營造細品宮城當季美味精華的幸福時光。

割烹 天ぷら 三太郎

地址：宮城縣仙台市青葉區立町1-20

交通：JR 仙台站 步行7分鐘

營業時間：週二至週日 11:30～14:00、17:00～22:00（L.O. 21:00）

公休日：週一

料理種類：割烹、天婦羅、河豚

平均價位：8000日圓

私人包廂：有



來Gurunavi就能預約到理想的日本美味

看完後，關於「天婦羅是甚麼？」的疑問是否已經解開了呢？天婦羅擁有無限的食材組合與吃法。現在就到 GURUNAVI 網站尋找能享受這項日本代表性美食的餐廳吧！

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