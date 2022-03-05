唔止章魚燒、炒麵　日本街頭小吃「屋台料理」　價錢親民味道吸引

說到日本料理大家內心都會浮現壽司、拉麵、懷石料理等需要一些預算的美食嗎？其實在日本還有一個大家都知道卻不曉得他們的種類的日本平民美食！那就是今天要介紹的屋台料理啦！在旅遊解禁前，大家不妨多加一點認識，到時候能再次安心前往日本旅遊時，也別忘了這些容易被忽略的高ＣＰ值美食啊！



屋台料理：日本必吃特色平民小吃

日本屋台(やたい)類似香港的街邊小販，每逢花火大會或者節日的大型活動，小型房屋式的流動攤販便會在廣場街道旁比鄰叫賣。日本屋台料理多元，除了大家熟知的章魚燒、大阪燒、炒麵等小吃，日本當地其實還有很多別具特色的屋台小吃呢！本輯將結合筆者曾在居酒屋打工的經驗，分享充滿獨特日式風格的屋台料理！

點圖看日本有甚麼特色街頭小吃▼▼▼

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鯛魚燒

第一個介紹的屋台小吃就是鯛魚燒！關於鯛魚燒的大哉問想必都很熟悉，先吃魚頭還是尾巴相信各有所好，紅豆內餡更是萬年不敗的經典口味！日本當地的鯛魚燒多為甜的內餡，東京居住期間筆者發現位於五反田的鯛魚燒店(前身是雜貨唱片店很酷！)所販售的口味有鹹食火腿蛋黃口味！一口咬下的金黃蛋液立刻流出，完全口齒留香啊！不僅如此，現場還有神秘口味限量販售，好奇內餡是什麼的話，親自去一趟見分曉吧！

高球（雞尾酒）

在日本居酒屋的酒類選擇，時常有「ハイボール」、「角ハイボール」、「燒酎ハイボール」加各種水果口味的蘇打水或者湯力水和檸檬片，喝起來的酸甜滋味是時下年輕人喝酒的選擇！但酒精基底依然是威士忌和伏特加為主，所以盡興之餘也小心飲酒過量啊！而在熱鬧氣氛催化的慶典活動中，日本當地也會有販售此類飲料的屋台攤販，有些更講究的店家還會用高腳杯盛裝呢！下次到日本不妨試看看吧！

筆者打度期間參與了靖國神社舉辦的櫻花祭，現場就販售了粉紅可愛的櫻花限定口味的「桜 ハイボール」！

鹽烤魚

是不是超特別！在屋台裡，成圈的稻草冒煙微醺烘烤，一隻隻裹上粗鹽的魚兒插於上，走進那撲鼻的鹽烤清香便竄入腦門，令人有立即購入一品其美妙滋味的衝動阿！雖然行走間吃烤魚稍微不便，在逛屋台時還是能體驗一下在大街上嗑魚的豪邁感喔！

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日式醬油糰子

外形像湯圓或者如圖較大顆壓扁狀的麻糬團子，在屋台裡可是招牌人氣選項！日本當地最常見的便是醬油口味，白泡泡的圓形團子刷上一層濃厚醬色，入口鹹甜味與Q彈勁道相互結合，是回味無窮的經典味道！不喜歡鹹食也有裹上黃豆粉、紅豆泥等各種獨樹一格的甘甜口味，完全是值得一試的屋台料理！

日式意粉

屋台料理除了日本炒麵較廣為台灣人熟知外，還有在當地衍生多種料理形式的意大利麵，其中日式意大利麵「昭和ナポリタン」便是之一。這道屋台小吃在居酒屋其實也挺常見，說穿了就是番茄肉醬（或德式香腸）意大利麵，但特別的是金黃蛋液澆上燒熱鐵板後，再加上熟透的紅醬意大利麵，東西合璧的絕妙好滋味請一定要在逛屋台時品嘗一番！

以上幾種屋台料理介紹，你吃過幾種了呢？還有哪些新奇古怪的屋台料理，待客官們慢慢發現吧！

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