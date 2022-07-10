Staycation｜精選六間有精緻浴室浴缸酒店　輕鬆打卡拍出呃like相

想要在酒店留下特別的打卡照？有沒有想過浴室浴缸都可以拍出完美的呃like相？



以下為你推薦香港瑰麗酒店、文華東方酒店、The Upper House等六間人氣酒店，擁有靚景、格調滿分的浴室浴缸，下趟Staycation絕對不要錯過！

沒有打卡怎能算上完美的Staycation？這六間酒店的特色浴室絕對不會令你失望▼▼▼

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1. 香港瑰麗酒店 Rosewood Hong Kong

香港瑰麗酒店位於尖沙咀維多利亞港海傍，擁有 413 間房間，包括73間套房，18 間特色套房，不少房間都能飽覽璀璨的海景。當中不得不提及房間浴室的全雲石設計，黑白格地板配上流線型浴缸，寬敞的雙人步入式淋浴間及雙人洗手盆，必定輕鬆拍出美照！

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道18 號（Victoria Dockside）

查詢：3891 8888



2. 奕居 The Upper House

位於金鐘太古廣場之上，117間客房可俯瞰香港城巿的五光十色。房間設計以日系簡約風為主，浴室裏有奕居特色的石灰岩浴缸，配以有機品牌Bamford護理用品。即使是浴室亦配有落地玻璃窗，景觀開揚，部分房型能望向維港景色，盡顯奢華。

地址：香港金鐘道88號太古廣場奕居

查詢：+ 852 2918 1838



3. 香港美利酒店 The Murray

美利酒店前身是美利大廈，其後改建活化成五星級酒店。酒店設計充滿格調，建築物底層的圓拱形迴廊和斜路亦是熱門打卡位。房間面積寬敞闊落，浴室設計以大理石為主，使用了黑色和銅金色作點綴，更加突顯純白色的浴缸。

按圖細看房間的起居室、Mini Bar及臥室▼▼▼

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按圖細看房間浴室▼▼▼

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地址：香港香港島金鐘紅棉路22號

查詢：3141 8888



4. Little Tai Hang

Little Tai Hang是位於銅鑼灣區的酒店式公寓，一共有91間客房，每間客房都裝修考究，可以體驗到輕鬆愜意的生活氛圍，猶如身處外國的渡假小屋。浴身牆身以白色及湖水綠瓷磚拼湊，部分房型配有下沉式浴缸，海港景奢華單房公寓（Studio Corner Harbour）房型更配有巨型日式浴缸，可以一邊浸浴一邊欣賞維港海景，簡直是豪華級享受。

地址：香港銅鑼灣道98號

查詢：3899 8800



5. 香港愉景灣酒店 Auberge Discovery Bay Hong Kong

想遠離市區的繁囂好好休息的話，入住香港愉景灣酒店就最好不過了。酒店設計充滿渡假風情，整體佈置走簡約路線，主要以藍綠色和白色配搭。最引人入勝的部分，絕對是酒店的海景客房，房間落地玻璃營造出廣闊的個性空間感。浴室的淋浴間還可以當作浴缸，面向遼闊的大海浸浴，海天一色的景觀，簡直是世外桃源。

地址：香港大嶼山愉景灣海澄湖畔路88號

查詢：2295 8288



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6. 香港文華東方酒店 Mandarin Oriental Hong Kong

香港文華東方酒店位處中環心臟地帶，憑藉其屢獲殊榮的服務與舒適優雅的環境享譽國際。酒店裝潢充滿東方氣息的奢華居家之感。入住市區景觀套房(City View Suite) ，更可享用房內浴室的步入式 Grohe 淋浴間和橢圓形復古浴缸，好在豪華環境舒展身心。

地址：中環干諾道中5號

查詢：2522 0111



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按圖細看Café Causette的早餐和招牌英式下午茶食物↓↓↓

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