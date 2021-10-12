Staycation｜北角維港凱悅尚萃酒店住宿體驗　CP值極高小狗可入住

香港維港凱悅尚萃酒店是北角碼頭旁於2018年落成的新發展項目的酒店部份，整個發展項目包括核心住宅部份「海璇」、購物中心「北角匯」與及原名為海匯酒店（Hotel VIC on the Harbour）、於2019年8月由凱悅酒店集團接手管理、現稱香港維港凱悅尚萃酒店的酒店部份。

文：阿迪哥



酒店採用雙塔樓式設計，分為東座及西座，提供超過670間客房及套房，是2020年本港Staycation大熱酒店之一。

維港凱悅尚萃酒店 酒店位置

酒店位於港島北角區臨海而建，因此坐擁維港全景，酒店位於北角碼頭旁，港鐵北角站A1出口一上地面就會見到酒店及北角匯一系列建築。

酒店地址：北角北角邨里1號

維港凱悅尚萃酒店 辦理入住

酒店前台位於二樓，雖然窗外面就係東區走廊，但都能夠望見維港景色。

按圖細看維港凱悅尚萃酒店的入口、大堂和前台↓↓↓

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辦理入住時前台職員態度有禮，並且感謝阿迪哥作為Globalist會員身份對集團嘅支持，職員當時提供阿迪哥兩個選擇，目前已準備好的房間一間是高層標準房，另一間是低層6樓可免費升級的海景客房，如果需要其他高層客房就可能要等到比較晏嘅時間，反正阿迪哥未住過低層海景房，因此便選擇後者。

職員還給阿迪哥維港軒（行政酒廊）禮遇信件，亦知道阿迪哥並非首次入住、仍然解釋一次維港軒服務禮遇，阿迪哥非常滿意今次辦理入住過程。

因為呢家屬於寵物友善酒店，有好多住客均會攜帶小狗入住，若攜毛孩入住必需前往B2層指定毛孩接待大堂辦理入住手續。

維港凱悅尚萃酒店 房間

今次阿迪哥入住海景客房（1 King Bed Harbour View），是酒店最基本房標準房型高一級的客房，入門口是浴室，標準客房及海景客房都只有淋浴間、沒有浴缸，若果必需浸浴人士建議預訂尊貴海景客房（Harbour View Deluxe）。

按圖細看房間入口、迷你吧、窗外景致和房間設備，還有阿迪哥大讚的浴袍↓↓↓

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浴室面積不大，但非常簡潔乾淨， 花灑水力亦很充足，備品亦很齊全，包括梳子、剃鬚套裝、衛生袋、護理套裝、浴帽及牙具套裝，而沐浴備品除咗潤膚露外其餘的三大天王及洗手液都係沒有品牌，味道是帶點清新香橙味的大支補充裝，大家要留意沒有番梘及漱口水提供。

衣櫃在浴室旁邊，內藏保險箱、熨斗、熨衫板、兩對睡拖、鞋刷及擦鞋海綿，用品都幾齊全，要提一提佢哋使用嘅睡拖係麻質布料，幾特別少見。

要特別提一提件浴袍，浴袍很重身及雙層剪裁，外面絲質用料、裏面是棉質，穿起上來很舒服，以中價酒店來講浴袍水準很高。

客房內有張長書枱，用來工作位置非常充裕，書枱上有水煲及咖啡機，最值得一讚係除咗Nespresso咖啡capsule及Dilmah茶包外，mini bar櫃桶連開瓶器都有準備，及有四片消毒濕紙巾。

至於舒適嘅睡床就係基本動作，畢竟酒店還很新，兩邊睡床均有電燈開關掣、傳統三腳插頭與及各兩個USB充電插，不過兩邊床頭櫃都沒有鬧鐘、甚至整間客房都沒有一個時鐘，可能酒店考慮到現今時代大家都手機隨身，因此覺得時鐘並非必需品吧。

電視備有揚聲器，同樣都是LG。

阿迪哥最喜歡呢間房就係佢窗邊嘅長梳化與及窗外嘅海景，雖然這間只是標準海景房，以一般客房已經很滿意，梳化旁邊是一個摺疊式行李架可以放一件行李。

阿迪哥今次並非首次入住，第一次係入住標準客房，當時就係响呢家酒店連續入住15晚衝Globalist會籍，呢間酒店最大亮點是其實所有客房都有海景，標準客房和海景客房分别在於，海景房為正向維港、而標準房為偏側景，景觀冇咁開揚，但兩種房型室內設計、硬件完全相同，今次入住嘅係低層海景房、而首次入住係高層標準房。

行政酒廊

預訂維港軒客房／套房可免費享用維港軒行政酒廊，維港軒位於西樓22樓，禮遇包括：

● 維港軒每日中午12時至晚上9時開放

● 早上06:30至10:30於The Farmhouse享用自助早餐

● 維港軒每日15:00至17:30供應精緻小點

● 維港軒每日18:00至20:00 供應黃昏雞尾酒及小吃



維港軒全日供應免費汽水、咖啡或茶包。

按圖細看行政酒廊維港軒的早餐、下午茶、黃昏雞尾酒及小吃↓↓↓

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維港軒下午茶供應幾款蛋糕及水果，雖然款式不多，但平心而論以呢家酒店價錢定位都有供應下午茶時段實屬難得。

由於是周末入住，在黃昏雞尾酒下午6時開始前座位已經坐滿，供應食品有幾款沙律、壽司、冷麵、芝士，熱食則有鹵水雞翼、炸菜豆腐及蛋炒飯，阿迪哥認為最好食係火腿芝士酥，食物算不上非常精彩，但仍然有一定水平。

因為座位有限，因此有好多住客都攞外賣盒打包返回客房享用。

阿迪哥入住當日適逢維港軒都供應早餐，於是就專程去拍照，好讓大家參考，雖然食物選擇對比The Farmhouse少很多，不過仍有現煮麵檔、現煮雞蛋檔及班戟等，維港軒用餐環境較舒適、景色開揚，感覺休閒很多，因此若果下次入住維港軒仍有供應早餐的話，阿迪哥應該會選擇在此享用早餐。

維港凱悅尚萃酒店 餐廳及酒吧

酒店共有兩間餐廳及一間餅店：

● The Farmhouse：全天候餐廳主要供應自助早餐、自助午餐及自助晚餐，但同時亦提供單點國際美食。

● Cruise空中餐廳及酒吧： 餐廳位於西座頂層23樓，可俯瞰維港美景，更設有室外用餐部分，餐廳提供現代亞洲美食。

● The Farmhouse Deli餅店：提供新鮮烘焙糕點、蛋糕、三文治及各式精選咖啡及茗茶，可以在輕鬆環境下用餐。



按圖細看各餐廳的環境和Cruise的午餐、 The Farmhouse的自助早餐菜餚↓↓↓

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Cruise空中餐廳及酒吧係一間阿迪哥好喜歡嘅餐廳，食物有創意得嚟仲好鬼好食，而且兼享維港景色，價錢又唔貴，阿迪哥較早前於Cruise享用過Feed Me套餐，而今次就試咗另一個週末午餐亦同樣精彩！

早餐一般在The Farmhouse享用，由於全部傢俬使用木材，因此有些少度假氣氛，周末食早餐住客很多、排隊人龍不短，但慶幸有一條Globalist會員專屬隊列，而且竟然空無一人！因此阿迪哥等候不久就已經可以入座，這個安排對Globalist會員極佳，不過阿迪哥始終建議遇上周末盡早食早餐，08:30後排隊人龍已經很長。

自助早餐食物選擇很多，主要分為兩個部份，一個部份為麵包、冷盤、沙律、乳酪及飲品區；另一部份是熱食區包括雞蛋檔、麵檔、點心及西式食品等。

維港凱悅尚萃酒店 酒店設施及Wi-Fi

西樓3樓設有一塊毛孩放電草地，可供寵物在此玩耍，主人亦可在此欣賞海景，真不愧為一家寵物友善酒店。

按圖細看寵物友善設施、健身室和無邊際泳池↓↓↓

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康體設施位於東樓23樓，包括24小時健身室及酒店非常出名嘅無邊際泳池，健身室坐擁維港景緻，而且設備齊全，亦有空間感， 不會感到侷促。

健身室設有更衣室，內有沐浴間、桑拿及蒸氣浴室，但因為防疫措施關係呢兩項設施暫時關閉，只有儲物櫃及沐浴間可以使用。

酒店嘅無邊際泳池確實一絕，無論响度放空或者認真地游泳都不錯，泳池其中一部份更附設按摩池，按摩池嘅部分更巧妙地設計成半開放式，即是代表即使落雨或者烈日當空都有遮擋。

但目前因為社交防疫限制，泳池必需控制人流，因此泳池每日需要分開多節開放，每位住客每次入住只可以預訂一節，每節45分鐘，住客一般會入住前會收到電郵，電郵內有連結可以預約泳池使用時間。

酒店免費Wi-Fi無論响任何角落信號都接收得很強勁。

維港凱悅尚萃酒店 整體觀感

酒店是本港其中一間最熱門嘅Staycation酒店，無他嘅，因為硬件配置齊全、酒店又新，最重要係價錢合理，酒店又不時推出好多有創意嘅住宿套票，難怪經常都很多人入住，撇除週末會較多住客呢個情況，酒店實在CP值極高。

【本文獲「KKday」授權轉載，作者：酒店宅男 – 阿迪哥】