唔止滑翔傘笨豬跳！盤點11種極限高空活動　空中鞦韆也要簽生死狀

許多人一直嚮往在天空中翱翔（小編自己就是一位），除了乘坐飛機到世界各地旅行，也能壯膽挑戰極限運動，感受心臟騰空、血壓飆高的快感，或是在高空中享用美食，似乎伸手就能碰到這片蔚藍天空。

想當空中飛人嗎？本篇小編要來介紹幾個高空活動，雖然有一些在香港還無法體驗，沒關係！先在香港壯壯膽，等疫情之後再出發！



點圖看看各項嚇破膽的高空活動，有些玩命，有些很「安全」？！👇👇👇

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空中鞦韆 Swing

相信大家童年時期都曾到公園盪鞦韆，那你敢不敢在壯闊的大峽谷之間盪鞦韆呢？美國科羅拉多州和新西蘭皇后鎮皆有一座巨大的鞦韆，分別為大峽谷鞦韆Giant Canyon Swing與納維斯峽谷鞦韆Nevis Swing，其中新西蘭的納維斯峽谷鞦韆絕對能讓人嚇破膽，除了必須經過70公尺的自由落體，迎接而來的是時速高達144公里的擺盪！另一個「世界盡頭的鞦韆swing at the end of the world」，位在南美洲厄瓜多爾一座2260公尺的高山上，俯瞰腳底下的壯闊山巒美景超享受！

小編偷偷說：玩大峽谷鞦韆之前可是要簽下一份死亡契約哦！

熱門體驗地點：新西蘭皇后鎮、美國科羅拉多州、南美洲厄瓜多爾、新加坡聖淘沙、印尼峇里島

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高空滑索／高空飛索 Zip-line

近年相當受歡迎的空中運動，不管在國內、國外都能找到這個體驗！相比其他的空中活動危險程度低了許多，需要做的心理建設也少了許多。有的是在海面上進行；有的則是在樹林間穿梭，無論哪裡都好玩！利用繩索端兩處的高度差進行移動，享受在空中快速溜過的感覺，玩家會穿戴上與繩索相接的安全帶，加上不需要任何複雜的操作，適合各種條件的玩家進行，穿過樹林間享受速度的快感，順便也可以看見不一樣的景色。

小編偷偷說：韓國有全亞洲最長的高空滑索，從871米高的山頂滑下，時速可高達120公里呢！

熱門體驗地點：韓國南怡島、泰國布吉島、新加坡聖淘沙

高空彈跳 Bungee Jumping

高空彈跳起源於南太平洋，是新西蘭萬那杜族男性的成年禮，用來證明男子們的勇氣與剛毅，當地稱為Nanggol（英文是Land Diving）。而近年來成為一項挑戰自我極限的觀光活動，從高處一躍而下體驗血壓飆升的刺激感，現在更發展出各種不同的彈跳方式讓大家挑戰，像是以不同的姿勢跳出看台、矇眼彈跳、雙人笨豬，甚至還有騎著單車彈跳（小編光是普通跳法就已經無法），多了更多的娛樂及挑戰性呢！

小編偷偷說：台灣目前最高的跳點就在桃園復興鄉的大漢橋！體驗從72公尺高（24層樓）墜下的驚悚。

熱門體驗地點：新西蘭皇后鎮、澳門旅遊塔、美國科羅拉多州、南非西開普省、新加坡聖淘沙

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滑翔傘 Paragliding

滑翔傘又稱為飛行傘，通常是從高山斜坡處起飛，與高空跳傘可是截然不同的！在台灣東部也可以體驗到隨著海風翱翔天際，俯瞰湛藍的太平洋風景。有專業教練陪同，利用兩條操縱繩控制滑翔傘方向及速度，是一項簡單好上手的飛行體驗！若在滑翔傘裝上了引擎就成為動力飛行傘Paramotoring，不同於普通滑翔傘只依賴氣流，裝有引擎的動力飛行傘本身帶有動能，因此比起普通滑翔傘更能面對空中的突發狀況。

熱門體驗地點：美國夏威夷、瑞士策馬特、法國阿爾卑斯山、韓國京畿道楊平

懸掛式滑翔 Hang Gliding

懸掛式滑翔又稱為滑翔翼或是三角翼Delta plane，與滑翔傘飛行原理相似，且亦有動力款——動力滑翔翼Microlight flying，不同點在於：滑翔翼飛行員以趴著、身體外包著一個像蠶蛹似的吊袋，背上用一個掛鉤與滑翔翼連接，並懸掛在翼體下方俯式飛行，利用身體的重心移動來操縱滑翔翼，傘狀設計也不同，是三角形並且加上鋁合金的傘架，天氣穩定時甚至可以飛行長達數小時，可以慢慢享受空中景色。

小編偷偷說：滑翔翼也可以進行相當精彩的特技飛行表演哦！

熱門體驗地點：瑞士因特拉肯、土耳其費特希耶、新西蘭皇后鎮、美國鹽湖城

高空跳傘 Skydiving

想必多數人都曾在電影中見過這樣的場景：主角一派人從行駛在空中的飛機一躍而下，接著在對的時機打開背後的降落傘，動作是這麼的流利帥氣！現在你也有機會可以體驗，高空跳傘是許多旅客到澳洲、新西蘭或關島旅遊時一定會購買的行程之一，在專業跳傘教練陪同下進行，從飛機上一躍而下，在抵達最低跳傘高度（500公尺）前張開跳傘，緩緩降落到地表，享受重力加速度的快感，並在開傘後感受飛翔的感覺。

熱門體驗地點：澳洲凱恩斯、阿聯酋杜拜棕櫚島、新西蘭皇后鎮、美國關島

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高空餐廳

在香港有許多高樓餐廳，但「高空餐廳」你有見過嗎？不同於其他高空體驗，這個體驗只需要坐好然後吃飯看風景。在比利時有間空中餐廳Dinner In The Sky，是全球唯一的懸浮式餐廳與廚房。由起重機乘載著22名顧客、餐桌及廚房，並懸掛在40至50公尺高空中，享用米其林級美味佳餚的同時，雙腳懸空於半空中，總讓人覺得腳底涼涼的呢。但這也正是一大賣點，吸引了世界各地的旅客前來體驗！

小編提醒：上去吃飯前要先簽生死狀哦！另外，可不能隨意解開安全帶哦！

熱門體驗地點：泰國曼谷、比利時

室內跳傘 Indoor skydiving

又稱為垂直風洞Vertical wind tunnel、人體飛行 Bodyflight，是一種讓氣流以垂直方式流動的風洞，亦被用來使用在跳傘的訓練上，小編第一次看到這項活動是在一部影集中，當時心想這也太酷了！不需要背戴任何飛行裝備來輔助，於正式進場前會有專業教學，教你正確的飛行姿勢。現在不只在台中就能體驗到飄浮在空中的樂趣，到新加坡旅遊的同時，也可以順便到全亞洲最大的iFly館體驗，實現成為空中飛人的夢想，是項安全又好玩的活動呢！

熱門體驗地點：新加坡iFly

高空走繩 Slacklining

觀賞馬戲團演出時，常會有一段走繩索的表演，過程總是讓觀眾看的膽戰心驚，搖搖晃晃快墜下的模樣真讓人捏把冷汗，但整場演出精彩絕倫！而現在你也可以親自體驗走繩運動，平時雖然看到的多是「高空走繩」，為的是吸引更多觀眾、突破自己的極限，但畢竟高空繩索屬於高危險性的運動，因此建議初級玩家先在低處進行，訓練好平衡感、靈敏與協調度，探索自己身體，掌握呼吸節奏，凝視前方並集中精神，過程依然很刺激。

低空跳傘／定點跳傘 BASE Jumping

接下來介紹的這項運動幾乎可說是極限中的極限，危險程度特高，一般人可千萬不要嘗試！BASE為低空跳傘的四個常見地點，分別為高樓（building）、天線塔（antenna）、大橋（span）及懸崖（Earth），由於高度相對低的許多，反應必須更加敏捷快速，因此這項運動比高空跳傘更為危險，在不少地方更被立法禁止。

飛鼠裝滑翔運動 Wingsuit Flying

飛鼠裝滑翔運動又稱翼裝飛行，使用一種非常特殊的跳傘裝備——飛鼠裝，分為飛行者型及飛鼠型，於腳部之間與手臂下方連著翅膜，但不論是以定點跳傘或高空跳傘的方式進行，其危險性都極高，甚至被列為世界上最危險的極限運動！但仍有許多冒險家躍躍欲試，現在還有分為無動力飛鼠裝滑翔與動力飛鼠裝滑行，主要為一種全靠人體力量來控制飛行方向，另一種為穿戴有發動引擎的動力裝備。

現在有越來越多簡易且安全性高的高空活動，即使是新手也不用擔心，在專業教練的帶領下絕對能快速上手！唯一困難的跨出第一步的那份恐懼，但迎接而來的乘風飛翔的快感，是份永生難忘的回憶！

小編提醒：在從事這些運動之前，要熟悉這些運動的各項注意事項並謹慎評估自己的能力，千萬別貿然行動！

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【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文︰【高空活動推薦】高空彈跳不夠看！9大嚇破膽空中體驗介紹】