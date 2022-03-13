唔止滑翔傘笨豬跳！盤點11種極限高空活動　空中鞦韆也要簽生死狀

撰文：FunTime趣旅行
出版：更新：

許多人一直嚮往在天空中翱翔（小編自己就是一位），除了乘坐飛機到世界各地旅行，也能壯膽挑戰極限運動，感受心臟騰空、血壓飆高的快感，或是在高空中享用美食，似乎伸手就能碰到這片蔚藍天空。
想當空中飛人嗎？本篇小編要來介紹幾個高空活動，雖然有一些在香港還無法體驗，沒關係！先在香港壯壯膽，等疫情之後再出發！

點圖看看各項嚇破膽的高空活動，有些玩命，有些很「安全」？！👇👇👇

+83

空中鞦韆 Swing

相信大家童年時期都曾到公園盪鞦韆，那你敢不敢在壯闊的大峽谷之間盪鞦韆呢？美國科羅拉多州和新西蘭皇后鎮皆有一座巨大的鞦韆，分別為大峽谷鞦韆Giant Canyon Swing與納維斯峽谷鞦韆Nevis Swing，其中新西蘭的納維斯峽谷鞦韆絕對能讓人嚇破膽，除了必須經過70公尺的自由落體，迎接而來的是時速高達144公里的擺盪！另一個「世界盡頭的鞦韆swing at the end of the world」，位在南美洲厄瓜多爾一座2260公尺的高山上，俯瞰腳底下的壯闊山巒美景超享受！

小編偷偷說：玩大峽谷鞦韆之前可是要簽下一份死亡契約哦！

熱門體驗地點：新西蘭皇后鎮、美國科羅拉多州、南美洲厄瓜多爾、新加坡聖淘沙、印尼峇里島

【相關圖輯】俄女子懸崖邊玩高空盪鞦韆　鍊條突斷裂恐怖墮谷　為何大難不死？👇👇👇

+3

高空滑索／高空飛索 Zip-line

近年相當受歡迎的空中運動，不管在國內、國外都能找到這個體驗！相比其他的空中活動危險程度低了許多，需要做的心理建設也少了許多。有的是在海面上進行；有的則是在樹林間穿梭，無論哪裡都好玩！利用繩索端兩處的高度差進行移動，享受在空中快速溜過的感覺，玩家會穿戴上與繩索相接的安全帶，加上不需要任何複雜的操作，適合各種條件的玩家進行，穿過樹林間享受速度的快感，順便也可以看見不一樣的景色。

小編偷偷說：韓國有全亞洲最長的高空滑索，從871米高的山頂滑下，時速可高達120公里呢！

熱門體驗地點：韓國南怡島、泰國布吉島、新加坡聖淘沙

高空彈跳 Bungee Jumping

高空彈跳起源於南太平洋，是新西蘭萬那杜族男性的成年禮，用來證明男子們的勇氣與剛毅，當地稱為Nanggol（英文是Land Diving）。而近年來成為一項挑戰自我極限的觀光活動，從高處一躍而下體驗血壓飆升的刺激感，現在更發展出各種不同的彈跳方式讓大家挑戰，像是以不同的姿勢跳出看台、矇眼彈跳、雙人笨豬，甚至還有騎著單車彈跳（小編光是普通跳法就已經無法），多了更多的娛樂及挑戰性呢！

小編偷偷說：台灣目前最高的跳點就在桃園復興鄉的大漢橋！體驗從72公尺高（24層樓）墜下的驚悚。

熱門體驗地點：新西蘭皇后鎮、澳門旅遊塔、美國科羅拉多州、南非西開普省、新加坡聖淘沙

【相關圖輯】【極限旅遊】土庫曼地獄之門、挪威惡魔之舌… 世界8大至凶險絕景👇👇👇

+13

滑翔傘 Paragliding

滑翔傘又稱為飛行傘，通常是從高山斜坡處起飛，與高空跳傘可是截然不同的！在台灣東部也可以體驗到隨著海風翱翔天際，俯瞰湛藍的太平洋風景。有專業教練陪同，利用兩條操縱繩控制滑翔傘方向及速度，是一項簡單好上手的飛行體驗！若在滑翔傘裝上了引擎就成為動力飛行傘Paramotoring，不同於普通滑翔傘只依賴氣流，裝有引擎的動力飛行傘本身帶有動能，因此比起普通滑翔傘更能面對空中的突發狀況。

熱門體驗地點：美國夏威夷、瑞士策馬特、法國阿爾卑斯山、韓國京畿道楊平

懸掛式滑翔 Hang Gliding

懸掛式滑翔又稱為滑翔翼或是三角翼Delta plane，與滑翔傘飛行原理相似，且亦有動力款——動力滑翔翼Microlight flying，不同點在於：滑翔翼飛行員以趴著、身體外包著一個像蠶蛹似的吊袋，背上用一個掛鉤與滑翔翼連接，並懸掛在翼體下方俯式飛行，利用身體的重心移動來操縱滑翔翼，傘狀設計也不同，是三角形並且加上鋁合金的傘架，天氣穩定時甚至可以飛行長達數小時，可以慢慢享受空中景色。

小編偷偷說：滑翔翼也可以進行相當精彩的特技飛行表演哦！

熱門體驗地點：瑞士因特拉肯、土耳其費特希耶、新西蘭皇后鎮、美國鹽湖城

高空跳傘 Skydiving

想必多數人都曾在電影中見過這樣的場景：主角一派人從行駛在空中的飛機一躍而下，接著在對的時機打開背後的降落傘，動作是這麼的流利帥氣！現在你也有機會可以體驗，高空跳傘是許多旅客到澳洲、新西蘭或關島旅遊時一定會購買的行程之一，在專業跳傘教練陪同下進行，從飛機上一躍而下，在抵達最低跳傘高度（500公尺）前張開跳傘，緩緩降落到地表，享受重力加速度的快感，並在開傘後感受飛翔的感覺。

熱門體驗地點：澳洲凱恩斯、阿聯酋杜拜棕櫚島、新西蘭皇后鎮、美國關島

【相關圖輯】732棟「迪士尼城堡」淪廢墟？網紅闖土耳其鬼鎮探險　揭丟空真相👇👇👇

+22

高空餐廳

在香港有許多高樓餐廳，但「高空餐廳」你有見過嗎？不同於其他高空體驗，這個體驗只需要坐好然後吃飯看風景。在比利時有間空中餐廳Dinner In The Sky，是全球唯一的懸浮式餐廳與廚房。由起重機乘載著22名顧客、餐桌及廚房，並懸掛在40至50公尺高空中，享用米其林級美味佳餚的同時，雙腳懸空於半空中，總讓人覺得腳底涼涼的呢。但這也正是一大賣點，吸引了世界各地的旅客前來體驗！

小編提醒：上去吃飯前要先簽生死狀哦！另外，可不能隨意解開安全帶哦！

熱門體驗地點：泰國曼谷、比利時

室內跳傘 Indoor skydiving

又稱為垂直風洞Vertical wind tunnel、人體飛行 Bodyflight，是一種讓氣流以垂直方式流動的風洞，亦被用來使用在跳傘的訓練上，小編第一次看到這項活動是在一部影集中，當時心想這也太酷了！不需要背戴任何飛行裝備來輔助，於正式進場前會有專業教學，教你正確的飛行姿勢。現在不只在台中就能體驗到飄浮在空中的樂趣，到新加坡旅遊的同時，也可以順便到全亞洲最大的iFly館體驗，實現成為空中飛人的夢想，是項安全又好玩的活動呢！

熱門體驗地點：新加坡iFly

高空走繩 Slacklining

觀賞馬戲團演出時，常會有一段走繩索的表演，過程總是讓觀眾看的膽戰心驚，搖搖晃晃快墜下的模樣真讓人捏把冷汗，但整場演出精彩絕倫！而現在你也可以親自體驗走繩運動，平時雖然看到的多是「高空走繩」，為的是吸引更多觀眾、突破自己的極限，但畢竟高空繩索屬於高危險性的運動，因此建議初級玩家先在低處進行，訓練好平衡感、靈敏與協調度，探索自己身體，掌握呼吸節奏，凝視前方並集中精神，過程依然很刺激。

低空跳傘／定點跳傘 BASE Jumping

接下來介紹的這項運動幾乎可說是極限中的極限，危險程度特高，一般人可千萬不要嘗試！BASE為低空跳傘的四個常見地點，分別為高樓（building）、天線塔（antenna）、大橋（span）及懸崖（Earth），由於高度相對低的許多，反應必須更加敏捷快速，因此這項運動比高空跳傘更為危險，在不少地方更被立法禁止。

飛鼠裝滑翔運動 Wingsuit Flying

飛鼠裝滑翔運動又稱翼裝飛行，使用一種非常特殊的跳傘裝備——飛鼠裝，分為飛行者型及飛鼠型，於腳部之間與手臂下方連著翅膜，但不論是以定點跳傘或高空跳傘的方式進行，其危險性都極高，甚至被列為世界上最危險的極限運動！但仍有許多冒險家躍躍欲試，現在還有分為無動力飛鼠裝滑翔與動力飛鼠裝滑行，主要為一種全靠人體力量來控制飛行方向，另一種為穿戴有發動引擎的動力裝備。

現在有越來越多簡易且安全性高的高空活動，即使是新手也不用擔心，在專業教練的帶領下絕對能快速上手！唯一困難的跨出第一步的那份恐懼，但迎接而來的乘風飛翔的快感，是份永生難忘的回憶！

小編提醒：在從事這些運動之前，要熟悉這些運動的各項注意事項並謹慎評估自己的能力，千萬別貿然行動！

【相關圖輯】台灣12個猛鬼勝地逐個睇　玉山南峰傳有黃色雨衣鬼揾替身超心寒👇👇👇

+49
【打卡要有膽】全球三大特色主題餐廳　有一間要全裸先入得？女生棄高層職位　學翼裝飛行跨越喜馬拉雅︰男人知我跳傘嚇跑了！手執50個氣球升空逾7500公尺　魔術師挑戰耐力極限成功飛越沙漠【大埔行山】考牌路線環船灣淡水湖一周　行足一日考驗體能極限【人狗運動】狗拉人運動歐洲爆紅　挑戰極限有一種特殊裝備需要為慶祝解封赴土耳其杜登公園極限自拍　女子慘摔35米懸崖喪命【澳洲自由行】10大必玩活動懶人包　拜倫灣跳傘、攀上悉尼大橋！【關島自由行】10大景點、3大體驗推介！必玩高空跳傘、實彈射擊【泰國旅遊】十大必玩景點活動！坐篤篤車丶夜店體驗泰式風情…

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文︰【高空活動推薦】高空彈跳不夠看！9大嚇破膽空中體驗介紹

極限運動
人氣景點
極限挑戰
滑翔傘
極限運動
FunTime趣旅行