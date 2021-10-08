室內好去處｜全港8大必玩遊樂場推介　滑梯/彈床/波波池/室內射箭

【室內好去處】放假先嚟落雨？不想留在家中悶悶不樂，不妨帶同小朋友一起去室內遊樂場放電！今次記者整理8個香港室內遊樂場，不少面積和空間都夠闊絡、而且玩樂設施多元化，無論大人或小朋友都可以一齊玩，訓練體力和創意！其中，收費最平只需$188可玩足4小時，性價比極高！



【1】香港樂高®探索中心 —— 3萬呎樂高世界必玩機動遊戲

室內好去處之一的尖沙咀K11 MUSEA的香港樂高®探索中心，佔地30,000平方呎，設有10個主題園區，包括超過100萬塊積木砌成的迷你天地，兩款超人氣機動遊戲魔法轉盤及古堡歷險、4D動感體驗等，大人小朋友都可以置身在樂高世界中！指定日子 門票為港幣$240/3小時；另設港幣$799平日通行證及港幣$1,099全年通行證。

+ 1

香港樂高®探索中心

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA地庫1樓B131-133號

查詢電話：2143 7300



【2】E3 Club Playland 智遊天地 —— 過萬呎海景兒童遊樂場

E3 Club Playland擁有過萬呎海景室內遊樂場，提供多種遊樂設施，包括跳彈床、波波池、旋轉滑梯、積木區、兒童玩具車等。全日各時段劃一收費每小時港幣$170（非會員價）或港幣$150（會員價），星期一至日額外成人收費為港幣$60。

+ 2

E3 Club Playland 智遊天地

地址：九龍灣宏照道38號MegaBox L12-1號舖

查詢電話：2117 1068



【3】NAMCO Asobi Park PLUS —— 4,000呎遊樂場超動感遊戲

NAMCO屯門店設有全港最大4,000呎兒童遊樂場「Asobi Park PLUS 」，分為5大動感親子園區，包括設有攀爬架及滑梯的「想像之丘」、大型投影遊戲「Poi Poi Paint Wonder Coloring」、創意模型遊戲「小王國」、「Eco Ride」及大玩角色扮演「創作村」。

收費方面，小童（18個月至12歲）首30分鐘港幣$100， 加港幣$60可追加30分鐘。成人（18歲以上）首30分鐘港幣$50，可免費追加30分鐘。

+ 1

Asobi Park PLUS 屯門市廣場店

地址：屯門市廣場一期2樓2190A號舗

營業時間：星期一至日 11：00 - 21：00

注意事項：最後入場時間為20:30



【4】NAMCO SPORTAINMENT ARENA 運動遊樂競技場

位於九龍灣德福廣場NAMCO SPORTAINMENT ARENA 運動遊樂競技場，佔地超過5,100呎，設有9個大型運動遊樂設施，包括要動腦筋的球類對戰、室內射擊體驗、超大型保齡球等，與朋友一邊玩，一邊做運動燃燒脂肪！

入場費用方面，首30分鐘成人港幣$80、學生港幣$60、5歲以上小童港幣$50元，之後每30分鐘成人港幣$60元、學生港幣$50元、5歲以上小童港幣$40元。

+ 11

NAMCO SPORTAINMENT ARENA運動遊樂競技場

地址：九龍灣德福廣場2期5樓501A舖

營業時間：11:00 - 21:00（最後入場時間為20:30）



【5】The Big Things —— 野外叢林大自然主題遊樂場

荃灣南豐紗廠的The Big Things佔地7,000呎，由芬蘭專業團隊參與策劃，以野外叢林為主題，將大自然元素融入遊戲設施之中，透過不同感官遊戲及各項機關，讓小朋友探索大自然，同時鍛練肢體技能及想像力。

門票方面，首60分鐘1成人1兒童為港幣$160（逢星期至星期四）及港幣$220（星期五至日及公眾假期），加時需要額外收費。

The Big Things

地址：荃灣白田壩街45號南豐紗廠4樓

營業時間：上午10時至下午6時半

電話：3979 2300



【6】黃埔KidzTech —— 逾5萬呎全港最大親子蒲點

佔地56,000呎的KidzTech樓高兩層，結合室內遊樂場、親子餐廳、烘焙教室等，場地共有10大玩樂區域，包括3米高的金屬滑梯、海景波波池、電動車場等等。

平日分為3個開放時段，包括上午10時至下午1時；下午1時至3時15分以及下午3時45分至晚上6時。門票價錢港幣$180，包一位成人和一位小童玩2小時。假日則分4個時段開放，逐節收費，價錢由港幣$220起，可以玩2至2.5小時。👇👇👇按圖看玩樂區介紹👇👇👇

+ 4

KidzTech

地址：黃埔環海街11號海名軒5樓

電話：3168 6809



【7】尖沙咀Donut Playhouse —— 全港最高室內3層滑梯

走入尖沙咀海傍商場的玻璃幕門，Donut Playhouse招牌巨型公仔非常亮眼，正是全港最高室內3層滑梯的入口。室內遊樂場佔地約有2萬平方呎，設有多個互動遊戲玩樂區、親子餐廳及紀念品區。

收費方面，平日入場費為港幣$220/40分鐘（已包括1張成人票及1張兒童票）；星期六、日及假日港幣$280/60分鐘（已包括1張成人票及1張兒童票）。

+ 4

Donut Playhouse

地址：尖沙咀梳士巴利道18號 K11 MUSEA地下G050號鋪

電話：6114 1771



【8】愉景灣Epicland —— 歷奇主題最考驗膽量

Epicland佔地14,000呎，2019年翻新後重開。遊樂場樓高5層，主打空中漫步、飛索Zipline、室內攀石、彈床等。另外，場內的波浪形彩虹滑梯亦是最受歡迎的打卡好地方！開放時間分為2輪：上午9時半至下午1時半；下午2時半至6時半。收費方面，星期一至日早上時段$188、下午時段$208。1至8歲小童可有一位家長免費陪同進場。

+ 3

【Epicland】

地址：大嶼山愉景灣愉景北商場地下G31

電話：2441 0098



同場加映：