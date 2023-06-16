課外活動好去處｜可持續未來館7工作坊 融入STEAM沉浸式體驗

小朋友的課外活動有不同形式，除了行山、遠足、游水及足球等這些戶外運動外，也可以在室內體驗多姿多彩的活動。領展於樂富廣場設立佔地面積超過6,800呎的「領展可持續未來館」，展館首6個月以「綠續開餐」為題，探討食物碳足跡、本地農業、食物絕種、廚餘問題、飲食走塑和食品科技。展館內設有不同展區及各種適合一家大小的工作坊，讓他們放暑假期間，透過沉浸式體驗，互動遊戲等，學習STEAM教育，寓學習於娛樂，而且活動費用全免！



STEAM沉浸式體驗 領展可持續未來館七大工作坊

領展與社福機構及社會企業合作，在7月至9月期間於「領展可持續未來館」每周舉辦講座及工作坊，讓家長可帶同小朋友參與各類課外活動，增進親子感情之餘，亦可學習環保知識及體驗可持續生活的樂趣！這些活動包括七大工作坊，涵蓋STEAM教育（Science科學、Technology技術、Engineering工程、Art 藝術、Math數學）、親子活動、手工藝術三大範疇，讓大家享受親子樂，亦可讓小朋友體驗STEAM教學！

STEAM教育工作坊 課外活動中培育孩子思考創造力

STEAM教育近年愈來愈普及，工作坊融入了跨學科、綜合性知識，可以激發小朋友的好奇心，引導他們思考如何解決現實世界的不同環保問題。另外，透過課外活動還可培養孩子的團隊合作、靈活思考、以及創造力。這項課外活動對小朋友成長和發展有很多好處！

課外活動工作坊１ VR劇場 - 紅蘿蔔奇遇記

在課外活動中，惜食堂會帶領小朋友透過虛擬實境（VR）眼鏡，上演的VR劇場《紅蘿蔔奇遇記》。小朋友可以第一身視角，透過追蹤「蘿美美」及「蘿小怪」從田園來到街市，一路走來的奇故事，以科技化形式、沉浸式體驗啟發小朋友學習珍惜食物。

課外活動工作坊２ 蠔殼再生空氣草掛飾工作坊

吃完生蠔的蠔殼不一定要棄掉！由Farmhouse Productions主辦的蠔殼再生空氣草掛飾工作坊將從五星級酒店收集回來不同種類的蠔殼，高溫清洗後，讓小朋友以「蝶古巴特」方法，將蠔殼裝飾成獨一無二的空氣草掛飾，期間亦會講解蠔類對保護海洋生態及農業耕作的價值及好處，以活動來加深小朋友的環保概念。

課外活動工作坊３ 真菌工作坊

我們生活中日常食用的菇類（真菌），能夠降解枯枝落葉，將其轉化成泥土中的養分，令植物健康生長。小朋友在真菌工作坊將會學習製作菇樽，把咖啡渣、豆渣及木碎轉化成種植菇菌的材料，再成為我們的營養來源。小朋友可透過工作坊了解更多菇菌知識，推廣菇的可持續概念。

課外親子活動工作坊 增進感情有利孩子身心健康

課外親子活動有助增進親子感情，有益於家長與孩子之間的情感交流、溝通，有利於孩子身心的健康成長。

課外活動工作坊４ 蝴蝶保育親子繪本工作坊

你有否想過氣候暖化會為昆蟲和農作物帶來負面影響嗎？蝴蝶保育親子繪本工作坊的導師將以繪本及環保物料帶領小朋友製作與蝴蝶有關的手作，從而了解蝴蝶的生活習性，以及認識各種生物在食物鏈中所扮演的角色、生態價值、保育的重要性。家長亦可在課外活動工作坊中與孩子互動、溝通，增進感情。

課外活動工作坊５ 樂餉惜食廚餘手工班

樂餉惜食廚餘手工班的親子工作坊將透過小遊戲，讓小朋友認識不同的食物標籤，分辨食物限期，避免浪費食物；亦會教小朋友利用雞蛋殼製作精美杯墊，將廚餘升級再造成既環保又實用的生活物品。同時，家長亦可在過程中了解探索子女潛能，透過鼓勵增強小朋友對學習的興趣和信心。

手工藝術工作坊 激發小朋友創造力

手工藝術工作坊可讓小朋友趁著暑假時放鬆一下，隨心享受玩樂過程。課外活動透過不同手工藝術，鍛煉小朋友的手部靈活性，激發創造力，發掘潛能。

課外活動工作坊６ 自製竹餐具工作坊

竹是農村中常見的植物，生長速度快，是具可持續性的天然物料。自製竹餐具工作坊將教導小朋友運用簡單工具，將大嶼山二澳的竹製作成竹匙羮，給自備餐具多一個選擇，亦可成為別具心思的小禮物，送贈他人，也讓小朋友學會分享。

課外活動工作坊７ 五彩斑斕天然顏料工作坊

顔色始於自然。你又見「色」過幾多？五彩斑斕天然顏料工作坊將帶小朋友探索大自然最原始的顏料，利用乾花、剩菜、咖啡渣等天然材料，學習實踐創意和可持續的生活模式，培育小朋友的藝術修養，激發創意。

領展可持續未來館

上述工作坊暫定於7月至9月舉行，每個課外活動工作坊均提供不同日期及場次。7月及8月份的工作坊將於6月20日開始接受報名， 家長可透過展館的官方網頁報名參加。工作坊名額有限，先到先得，實際舉辦日期及活動內容會以官方公布為準。

工作坊報名網址：https://bit.ly/3OEt8gn展館地點：樂富廣場A區3樓（九龍橫頭磡聯合道198號）

開放時間：星期一至日上午11時至下午7時30分（最後入場時間晚上7時）

入場費用：免費入場