Glamping｜8間內地頂級帳篷酒店　豪華露營與雪山草原大海對望

撰文： 外灘 最後更新日期： 2021-05-15 09:03

對望雪山，草原游牧，國內酒店越來越野了。 一年中，編輯最喜愛現在的季節，適合去郊野自然待幾天。近些年，野奢度假Glamping因選址獨特、又更具趣味性開始在國內流行。本以為國內野奢只是噱頭，吸引人過去拍照打卡，實際體驗肯定不好。出乎意料的是，這些國牌野奢都獲得高分評價。除了一流自然環境，在設施、餐飲和服務上都被稱讚。

事實上，國內野奢走出了一條適合度假的路，它們大多建在風景一流的地方，與哈巴雪山對望或是眺望藏族人心中的神山阿米貢洪山。並且，提供高山探險、草原游牧等平常很難接觸到的活動。

客房設施齊全，甚至超過五星酒店的配置。性價比超高，和海外動輒上萬的野奢酒店相比，每晚人民幣2000元的價格讓大多數人都能去體驗，這些超野的酒店或許能給你不一樣的玩法。

康藤（雲南）

提到野奢帳篷，不得不提國內首家帳篷營地康藤。目前，康藤在雲南有兩家帳篷營地，分別位於騰沖高黎貢山山腹和紅河谷的梯田上。

點圖看康藤分別主打自然和人文景觀的營地面貌▼▼▼

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其中康藤·高黎貢在高黎貢山國家自然保護區5公里外，是全球生物多樣性最豐富的地區之一。有「野生動物的樂園」、「世界自然博物館」的美稱。營地平均海拔2300米，共15間客房，耗時8年打造完成，如今成為康藤最具代表性的營地之一。這裡有9個半開放公共空間，提供餐廳、酒吧、書吧等服務。此外，還為自然愛好者提供多條越野、徒步、戶外活動。

與主打自然的康藤·高黎貢相反，康藤·紅河谷注重人文景觀。營地以廢棄村落「石頭寨」為基，面朝萬畝梯田，打造了國內首家「考古探秘」主題營地。原本四戶民居被保留下來，作為大堂、廚房、餐廳和梯田體驗館。根據哈尼族文化，營地用「森林-水系-村寨-梯田」四個元素將客房分為四個區域，每個區域都有獨特景觀，並且客房庭院配有按摩泡池。

康藤·高黎貢帳篷營地 酒店地址：雲南省騰沖騰沖雲南省保山市騰沖縣五合鄉小地方以北5公里 參考價格：3780 元人民幣/晚起

康藤·紅河谷帳篷營地 酒店地址：雲南省紅河州紅河縣甲寅鎮石頭寨 參考價格：2780 元人民幣/晚起

桃園藏居（香格里拉）

桃園藏居在香格里拉，至今在地圖上都無法準確定位到。酒店由4個新加坡人創辦，他們受到附近村莊的影響，建了一棟藏式民居，一磚一瓦均來自當地。

點圖看桃園藏居帳篷和客房的設備，還有自然景色▼▼▼

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這裡，白天眺望喜馬拉雅山脈景色，夜晚看漫天繁星。玩樂一天後，還能圍坐在大堂火爐旁休息、聊天。營地體量不大，只有5間帳篷，內設壁爐、電熱毯、獨立淋浴間等等。並且帳篷設置了前後兩道門，每扇門藏著不一樣的景色。若是不習慣帳篷，營地還有9間客房，客房住宅前身是當地前村長的房屋。至今，保留了原有的外觀。

營地提供中英文導覽，跟著導覽探索附近的松贊林寺、獨克宗古城、納帕海等景區。

桃園藏居 地址：雲南省迪慶市香格里拉縣 參考價格：2500元/晚起

東山一個廬野奢帳篷營地（東山島）

東山一個廬野奢帳篷營地在福建東山島，被當地人稱為「廈門後花園」。雖地處海島，但交通十分便利，飛機或高鐵到廈門再乘車便可抵達。

點圖看東山一個廬營地三面臨海的景色、在海旁的無邊泳池和水療區▼▼▼

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營地藏身於岩雅古村內，背靠蘇峰山，三面臨海。僅八間帳篷分佈在近50餘畝的原始山林裡，彼此私密。帳篷結構全為預製件，即拆即走，無需改變地形地貌及植被景觀，把對生態的破壞降到最小。

儘管接待人數有限，一個廬還是提供完善的公共設施。無邊泳池、SPA和餐廳均面朝大海，將船隻、燈塔、海洋盡收眼底。長達40米的無邊泳池是廢棄鮑魚場改造，這是建造中最困難的區域。無邊泳池連接著海面，浪大時海水還會翻進池內，這是經過多重淨化的海水注滿泳池，才有如此震撼的效果。水療區廬SPA位於營地內的石崖上，周圍都是巨大的岩石。從調理室望出去是藍天白雲和大海，周圍則是忽遠忽近的鳥叫聲，搭配技師嫻熟的手法，旅途的勞累瞬間消失。

東山一個廬野奢帳篷營地 地址：福建省東山市西埔鎮冬古村岩雅自然村 參考價格：2288元/晚起

雲階格蘭平（香格里拉）

營地在香格里拉境內，從麗江出發途徑虎跳峽進入上盤山公路，最終抵達哈巴村，就是營地所在處了。

點圖看雲階格蘭平營地民族風的設計，還有一望無際的哈巴雪山景色▼▼▼

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只有8間帳篷組成的酒店，坐落在懸崖落差超過1000米的山間，沒有任何阻擋，拉開帳篷就能看到哈巴雪山景色。營地創始人吳昊是戶外運動的愛好者，曾和一群朋友相約來爬哈巴雪山。他感慨風景之美，於是，決定在這片荒地上開一間帳篷營地。從設計搭建到營地通電通水，所有事都是他親力親為。

帳篷面積不大，屋內以米色調為主，搭配當地少數民族元素的花紋。屋內設施應有盡有，咖啡壺、香薰、收音機等創造旅途小美好的物品都有。帳篷外還有一處觀景平台，入夜後，在露台上能看到漫天星空下的雪山。戶外L型無邊泳池建在懸崖邊，用水將藍天和山景引入營地，變得靈動起來。

雲階格蘭平 地址：雲南香格里拉哈巴村 參考價格：1880元/晚起

阿米貢洪牧場帳篷酒店（甘南）

甘南地處青藏高原與黃土高原過渡地帶，這裡不是甘肅南部，而是甘南藏族自治州。酒店位於甘南阿米貢洪牧場中心，可以縱覽阿米貢洪山全景。阿米貢洪山被當地人供奉的神山，近千年來，藏區人民通過各類一是祈求一年的平安如意。

點圖看阿米貢洪牧場帳篷酒店的特色帳篷和體驗活動▼▼▼

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酒店共有5種帳篷選擇，分別是聯排帳篷、獨棟帳篷、獨棟帳篷輕奢親子房、獨棟帳篷行政四人房、獨棟帳篷總統套房。除了地暖外，房間還配備了氧氣瓶以防高山反應。

此外，酒店還安排各類活動，比如騎馬、射箭、篝火晚會和草原火鍋等。

阿米貢洪牧場帳篷酒店 地址：甘肅省夏河市阿木去乎鎮安果旅遊觀景台 參考價格：2500元/晚起

諾爾丹營地（甘南）

諾爾丹營地每年僅開放5個月，今年5月1日營地重新開放，到了10月底冬天來臨，營地便會拆掉撤走。

點圖看諾爾丹營地的環保牧民擺設，還有大草原景色▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

營地位於甘南桑科草原上，由13間木屋和帳篷組成，屋內擺放大量原木定製家具，連櫃子都是從牧民家中收來的。室內毛氈和犛牛絨毯來自營地姐妹品牌諾樂，是中國首個專注於生產犛牛毛以及用犛牛毛製作織物的品牌之一。

營地十分注重綠色環保，除了帳篷能隨時拆除移走外，木屋安裝太陽能發電裝置，並配備自適應水暖系統。

餐廳擁有巨大的落地窗，坐在窗前便能將草原景色盡收眼底。此外，餐廳還是一個可以容納十五人同時冥想與瑜伽的場所。四面均以巨大的落地玻璃作為牆壁，可以讓住客在冥想或是作瑜伽的過程中盡可能的感受大自然的美好。

諾爾丹 地址：甘肅省甘南藏族自治州夏河縣桑科鄉加伊 參考價格：1975元/晚起

黃河宿集·跡外營地（中衛）

近些年熱門的黃河宿集，有著令人驚豔的西北風光，沙漠、黃河、果林和綠洲都聚在這裡。黃河宿集的五家民宿：南岸、西坡、墟里、大樂之野和飛蔦集，每到假期一房難求。

點圖看黃河宿集·跡外營地在樹林中的美式帳篷▼▼▼

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最近，黃河宿集新開設了跡外營地，與黃河為鄰，背靠槐林地，懷擁棗樹林，客房掩映其中，安靜又私密。帳篷客帳採用的是美國復古帳篷品牌springbar，營地中心容納40人帳篷休閒區，選用帳篷品牌Tentipi。休閒中心陳設從世界各地收集而來的物件，有印度的櫃子、摩洛哥手工地毯、瑞典軍產等等。

跡外十分注重互動體驗，在這裡需要營友們互相協作準備早晚餐。當天色漸漸暗下來，圍坐在篝火旁把酒言歡。在黃河宿集想要體驗不一樣的玩樂方式，跡外是不錯的選擇。

黃河宿集·跡外營地 地址：寧夏中衛市沙坡頭區黃河宿集內，natrail跡外營地 參考價格：2480元/晚起

雲峰山童話樹屋（北京密雲）

雲峰山童話樹屋號稱是北京最難訂到的親子酒店。從北京市區自駕2.5小時就能抵達密雲雲峰山，樹屋建在雲峰山的山坡上，是密雲水庫最美麗的一片森林。

點圖看雲峰山童話樹屋的夢幻設計和森林景色▼▼▼

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21棟樹屋風格迥異，包括景觀樹屋、六角房、弧形房和花園錯層樹屋。每棟樹屋的名字都來自童話故事，像白雪公主、小王子、胡桃夾子等等。樹屋由一對台灣設計師夫婦建造，有些是複式閣樓、有些帶露天泳池，最受歡迎的是用滑梯聯通不同房間的房型。屋內景觀視野極好，透過落地窗就能看到密雲水庫。

雲峰山童話樹屋 地址：北京市密雲區(東禪院東北側) 參考價格：2288元/晚起

同場加映：

懶人週末想去豪華露營有甚麼選擇？新界有不少高質特色Glamping，例如民族風的部落營、高級豪華露營車、七彩小木屋等，喜歡觀星的朋友可以選擇透明天窗的星空露營車。當中更有農莊提供落田收割蔬果體驗，最適合帶小朋友一齊露營兼玩樂。

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不少港人週末都會去離島郊遊，下次更可以去體驗最啱懶人的glamping！普通露營沖涼較麻煩，Glamping（豪華露營）大多提供獨立洗手間及浴室，非常方便。記者嚴選離島6大Glamping，提供各種特色營區，比如民族風營帳、野外風的非洲主題營區、觀星專用的全透明營帳等。部分營地也能自備露營帳幕去露營，方便大家在環境清幽的地方露營享樂。

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