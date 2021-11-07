Glamping露營｜新手稱難頂卻上癮　逃離城市獲自由順便讓孩子放電

從去年到今年，「露營熱」持續高燒不退。2020年被稱為中國的露營元年，2021年，露營更是進入了2.0時代。小紅書上關於露營的筆記超過25萬篇，抖音和b站上充滿了露營的美麗視頻，根據天貓統計，露營用品的消費連續2年均保持在2倍的增速。

露營究竟好玩在哪裡？為什麼一夜之間，大家都去露營了？露營裝備鄙視鏈是如何形成的？我們採訪了幾位正在玩露營的人，他們中有新手初哥，也有資深玩家，還有來自「精緻露營」的起源地日本、精通日式露營的達人，他們各自聊了自己對當下這股熱門風潮的看法。

撰文：余璇 編輯：石鳴（一条）



「露營最大的快樂是讓人回歸到網絡時代之前，那種夜不閉戶，自給自足，享受自然的生活，帶給人成就感和滿足感，可以用來對抗在大城市生活的焦慮。」

「很多時候生活方式必須來源於生活本身，不用跟風，也不用比來比去，熱愛生活、享受當下才是最重要的。」

露營2.0時代來了

露營的都市人：花錢買罪受？

40歲的Bobo皮膚黝黑，身材健美，看起來只有30歲。她是小紅書上情感和時尚類目的博主，合夥經營著一家設計公司。2019年的冬天，她第一次在菲律賓的一家野奢酒店體驗到了露營，正好和老公孩子在那邊玩衝浪，「就想體驗一下住帳篷的感覺」。

按圖看看Bobo露營的點滴▼▼▼

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那次的感受並沒有很美好，Bobo印象最深刻的就是「蟲好多」。其實她住的帳篷離真正的露營還有很大距離，帳篷不是直接扎在地面上，而是固定在一塊防潮的木地板上，帳篷裡的住宿設施也都不需要自己帶，由酒店提供，夏天還有降溫設備。

但是「蟲子真的很多，能聽得見蟲叫，早上四五點就睡不著了，被陽光照醒」，住完之後Bobo的結論是：「如果是睡覺很輕的人，其實不適合露營。」

Bobo自嘲是一個離不開自來水、電和Wi-Fi的享樂型都市人，「偽戶外愛好者」，所以她露營到第三次才終於買了自己的帳篷。第一次，她白天在草地上體驗了一下烤烤火、唱唱歌、喝喝酒，晚上就回酒店睡了。第二次，她蹭了朋友一家的帳篷睡，結果自己兒子睡覺磨牙，影響別人休息，搞得她很尷尬。等到終於有了自己的帳篷之後，她不斷發現自己離「露營及格」還有很大距離：

她圖方便帶的一次性餐具，被批評為「又醜又不環保」。飯不夠好吃，她想叫外賣，又被一頓鄙視。天氣太熱了，兒子像一條小狗一樣跟在她身後哀求：「媽媽能不能帶我回去？我想吹空調。」她不能忍受這麼熱還沒有澡洗，想去附近的酒店開個房間洗澡，這種「浪費」連她老公都看不下去了，制止了她的「形式主義」。



但即便是她的老公，最初也不能忍受露營時間超過兩天。「我說我們開車到這裡要三個小時，搭個帳篷一個半小時​​，拆帳篷一個小時，回去還要再開三小時，為什麼不能多住兩天？他說昨天晚上睡充氣床墊硌得腰疼，想要回去了。」

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Bobo在小紅書上發露營筆記，發現大家問的最多的問題是：怎麼上廁所？去哪裡洗澡？蚊蟲叮咬怎麼辦？「大家不會問你吃什麼之類的，因為你從照片上就能看到我們在吃什麼。」

為了舒適露營，Bobo的老公專門花錢購買了一個預測天氣的APP服務，一個星期收費20元人民幣，拿出去「炫耀」，別人都很羨慕：啊喲這個很貴的，我們都沒捨得買。「結果根本沒有用，因為在野外，天氣變化太快了。」

Bobo碰到過好幾次極端天氣。一次在盛夏，體感44度，所有的小孩都跳進了河裡。一次在海邊，遭遇了10級大風。朋友的帳篷凌晨4:00被吹飛，Bobo的天幕也被吹走，掛到了樹上。

但是露營這個東西很怪。Bobo形容像「上癮一樣」，「露營一時爽，一直露營一直爽」。她的一個女性朋友，第一次跟她露營的時候屬於「癱瘓型玩家」，一直躺在椅子上，別人喝手沖咖啡，她叫外送，結果後來買帳篷、買各種，天天催Bobo ，「她說我都把裝備湊齊了，你們怎麼還不出去？」

另一個朋友是律師，也是跟著Bobo體驗了一次以後感覺爆好，因為遲遲約不到其他朋友家庭一起，決定自己一家出發，結果累得半死。「他說我再也不想玩了，我退群了，你們下次見不到我了。沒想到過了一個禮拜，滿血復活，問我們什麼時候一起出去露營。」

2021年跨年夜，Bobo一家是在露營帳篷裡度過的。當時在浙江安吉，零下8度，前一天晚上還下了雪，Bobo套了兩層睡袋，再蓋一層鵝絨被，還在地墊上貼滿了暖寶寶。

「四下無人，滿天的星空，支起篝火，烤烤火，跟家人無所顧忌地在一起，小朋友能夠脫離數碼產品，能夠接觸大自然，玩一些我們小時候玩的東西，我覺得這個就是露營最吸引我的地方。」

「疫情改變生活」之精緻露營

5月下旬，露營最好的季節馬上就要過去了，我們在一家新開的露天咖啡館裡見到了Vivan和她的老公張先生。這個咖啡館是他倆的興趣投入，90%的佈置都和露營有關。

院子外面停著一輛復古的T1麵包車，非常吸睛，院子裡支著一頂大白熊的mini帳篷，靠牆的角落裡，有一個小號的天幕，下面能坐10個人。院子中間是露營時最常用的木質蛋捲桌，桌上放著一個便攜式的蜘蛛爐，一套戶外的咖啡手沖器具。

按圖了解Vivan和張先生如何實踐精緻露營▼▼▼

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我們圍著桌子坐了下來，品嚐張先生的「專屬手沖」，每次露營的時候，他最愛給大家沖沖咖啡。「我們開這個咖啡館，就是希望大家都來感受露營，所以用戶外的杯子來裝咖啡，比如snow peak的鈦杯，還有kupilka的芬蘭木杯。」張先生說。

疫情之前，Vivan一家最愛的選擇是境外遊，去日本最多。疫情之後，沒法出國了，他們就跟著資深的玩家朋友一起去露營。「每天生活在城市裡面，節奏非常快，感覺像在一個石頭森林裡，你透不過氣來，還是有一顆想要往外跑的心。」Vivan說。

Bobo也坦承，跨年夜那麼冷，還非要出去露營，也是為了一種體驗，「往年我們都要出國去跨年的」，目的地往往是比較溫暖的海島。現在出不了國了，就想別的辦法，總之要「出去」，不想宅在家裡「悶得慌」。

在這個時候，露營這個選項，除了面對大自然的各種挑戰難以適應這個劣勢之外，有一個很大的優勢，就是「自由」。

「說走就走，不像酒店，熱門的可能沒房間，訂不到，或者旅遊景點，節假日期間就是人多。」露營去的都是荒郊野外，四下無人，戴口罩的限制也就沒有了。

Vivan一家特別喜歡去探索和開發新的露營地，山上、梯田、濕地、農場等等，往浙江的山裡走，「越往深處走，風景越好」。或者往南，去海邊，他們曾經開車去到福建霞浦，單程車程10個小時。

有時候也會去市區裡的公園，去之前打電話問清楚場地可不可以扎帳篷。甚至就在自己的小區裡扎個帳篷，小朋友下課了都可以進去玩。「我們不喜歡去營地，國內的營地目前都還不太成熟，我們不喜歡好多帳篷擠在一起的那種感覺。」

都是玩精緻露營（Glamping），Vivan把自己的玩法定義為「主題露營」。她是美食工作者，非常講究吃，出去露營的時候也不例外。2021年春節，她和朋友去海島露營，出發前就想好了，過年最重要的是團聚，要吃熱氣騰騰的台式滷肉飯。除此之外，她還準備了一大鍋盆菜，呼應過節的氣氛。

春天的時候去安吉露營，主題就是「筍」，新鮮採摘的春筍，下到鍋裡煮，只加鹽。去福建霞浦的時候，主題自然成了海鮮。五一的時候他們也出去露營了，這次定的主題是上海美食，吃的是蔥烤大排面，還在露營地直接和麵粉揉麵，做了老上海蔥油餅。

晚飯的時候，Vivan一定會安排一道湯。野外的晚上都偏涼，「涼意出來的時候，喝一碗湯，會特別地落胃（吃得舒服）。」

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對於露營來說，夜晚的一個特色項目就是燃起一堆篝火。但這個火最好不要直接在地上燒，會破壞植被和土壤，需要有一個焚火台。

篝火燒一會兒之後，Vivan和朋友們就會炭烤一些食物。「這個時候可能比較晚了，小朋友們都進帳篷睡覺了，然後我們大人的生活就開始了，世界變得安靜了，篝火在劈劈啪啪地燒，食物的香味冒出來，星星在天空閃爍，那種氣氛和狀態是很迷人的。」Vivan說。

露營如果是在野地，一般沒有自來水、沒有電，更沒有Wi-Fi。互聯網消失之後，人和人的距離反而被拉近了。這個時候朋友之間聊會兒天，也許會說出在城市裡從未有機會說的話。

「中國人的社交基本都是發生在飯桌上的，但是到了戶外，你會發現很不一樣。在飯桌上，就算是朋友，你還是會拘謹的。在戶外的時候，大家都很放鬆，很自在，愛說什麼就說什麼，愛怎麼樣就怎麼樣。露營帶來的這種狀態幾乎是不可替代的。」

「也許這就是為什麼露營這麼累這麼麻煩，卻還是吸引人想要一次次去的原因。」張先生說。

露營的另一個吸引點是親子。Vivan一家在露營季幾乎每週都出去，但是絕不會選擇自己走，而一定要和朋友家一起，每個家庭都有小孩，露營成了集體遛娃的一種方式。

「大部分人周六週日帶娃都是選擇去遊樂場，孩子很開心，但父母就只能在外面看著，什麼事情也幹不了。反過來，如果帶孩子去逛街，去咖啡店，去大人們喜歡的地方，孩子又很無聊。」

「但在露營的時候，只要你去的地方相對安全，孩子和孩子就玩在一起了，你不用去管他們，也不會有任何危險。我們會以為露營就是喝個咖啡，睡個覺，吃個燒烤，但實際上，還有不少比較溫和的戶外運動可以和露營結合：徒步、溯溪、槳板、飛盤、沙灘排球等等。露營的時候，我們大人交了朋友，小孩子們也交了朋友。」甚至於說，小孩子比大人玩得還開心。

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每次露營，Vivan他們會分工，比如誰負責搭建帳篷，誰負責做菜，張先生因為是學藝術的，就帶著小朋友們寫生。

Vivan最擅長花藝甜點，她會帶著小孩子們去採可食用的鮮花，採來之後用這些植物做一盤早餐沙拉，或者做一個鮮花棒棒糖。上次去福建海邊露營，他們放了煙火。這在上海市區是不允許的，大家看到非常激動。

「現在帶著孩子，我就不願意再去住什麼五星級酒店，去玩什麼景點，這對我來說一點吸引力都沒有了。出去就是希望接觸大自然。」

張先生也發現，之前去日本玩，因為內容是以購物為主，小孩並不熱衷，反倒是露營以來，孩子們一直念念不忘什麼時候能再去。

露營這件事，「大人有大人的樂趣在，小孩子也有小孩子的樂趣。」他坦言自己之所以對露營這麼熱衷，也是因為「帶娃是一件很累的事情，而露營解決了這個問題」。

Bobo也提到，露營給家庭教育帶來了另一種氣氛。「每次出去，我老公會跟我兒子說，我們兩個是男子漢，我們應該把重活給幹了，這樣引導之後，孩子才會覺得我是需要幹活的，不是說媽媽你就應該洗碗的。」

「我覺得這個很重要，家人共同參與，共同創造，然後形成這樣一個氣氛：世界是平等的。但是你住酒店的話，這些是很難實現的，因為酒店什麼都有了。」

所有人都在吐槽裝備黨

在Vivan的咖啡館裡，我們看到了一些很貴的露營裝備：一個snow peak的鈦杯，300ml容量的售價約300元人民幣一個。芬蘭的木杯kupilka，是用松木和樹脂合成壓制出來的，正常售價為180元左右，一個托盤130元，如果是姆明限量版，價格大概是200多。一把不起眼的露營帆布折疊椅，價格2000元。

「我們其實不是裝備黨。買這些東西，可能跟我們從事設計類工作有關。功能之外，我們也比較注重品質感和美觀。」張先生說。

碳化松果是b站上的小有名氣的露營up主，一個月露營兩次。「一開始嘗試露營的時候，也會覺得這些東西特別貴。2018、2019年的時候你跟我說一個椅子要八九百塊，打死我也不會買。但後面一步步需求上來了以後，你會覺得500再往上100、200，哪怕800也是可以的。這就是一個設計、品牌的需求了。」

按圖了解露營達人碳化松果、山本和Jeffery的露營裝備與方式▼▼▼

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露營是一種國外舶來的生活方式，最受追捧的也是一些起源於北歐、日本的品牌。疫情期間，因為供應鏈的原因，國外品牌一度斷貨，然而露營經濟又同期在國內興起，造就了淘寶上的很多坑。張先生告訴我們，很多裝備「價格其實有很大的水分，有的時候淘寶搜出來的推薦，可能也不是最適合你的東西，反而是那些銷量很好的東西。」

像上文提到的snow peak的杯子，450ml的灰色鈦杯的價格是炒得最兇的，一個約700元。如果是和line friends合作的限量版，大概要2000元。碳化松果有2頂《搖曳露營》動畫片裡的帳篷，當時買的時候才3000多，現在已經漲到了6000多，有不少人來私信問他能不能賣，甚至直接開出高價。

Bobo在小紅書上力勸自己的粉絲購買裝備時千萬要保持冷靜，「可以先體驗一下，不要第一次就把裝備搞得很全」。原因很簡單，這麼多裝備，買的時候價格不菲不說，買來了還得有地方放。

Bobo家裡是專門開闢了地下室的一部分空間來放這些東西。「我那個帳篷就要60幾斤，天冷的時候，要有暖爐、焚火台，還得買木柴、柴油。然後各種各樣的東西，椅子、桌子、充氣床墊，有的人還會帶個行軍床，如果你是一個公寓，真的是比較佔地方。」

日本人山本，用日式的方式解決了裝備的問題。

他1988年出生，已經在上海工作了十年，是一家租車公司的老闆，也是snow peak的黑卡會員。「一次性消費100萬日元（約7萬港元），才可以獲得這樣一張黑卡。」

Snow peak號稱「露營界的愛馬仕」。山本告訴我們，即便在日本，這也是一個針對有錢人的品牌，「日本人的平均工資都在300-500萬日元（約21-35萬港元）一年，snow peak定位自己的客戶群是年收入在1000萬日元（約70萬港元）以上，相當於中國的年薪百萬。這種人如果去外面參加各種相親，都是備受歡迎。用中國話來說，這些人是真正的『氪金玩家』。」

山本對snow peak是真喜歡。他19歲就愛上了這個品牌，十幾年來，他在日本、中國的家中和公司裡，陸陸續續都購置了不少snow peak的裝備，「我是通過累計消費獲得黑卡的，前前後後大概花了有100萬人民幣。」形成對比的是，他頭上一頂棒球帽，戴了十幾年沒有換，都快洗得發白了。

身為日本人，他身體力行地在生活中奉行斷捨離。他給我們展示了自己的衣櫃，寬度不到一米的櫃子，一半以上都是空空如也，真的就是無印良品雜誌上印的家居圖片的那種狀態。看著我們一臉詫異，山本聳聳肩，「因為我不需要那麼多衣服啊」。

因為喜歡snow peak，又要斷捨離，他就悄悄地把家裡的桌椅、爐灶、鍋碗瓢盆一步步都換成露營裝備。「所以我是真的『搬家式露營』，如果我去露營，家裡就空了。有一次我和朋友去露營，我老婆和孩子在家只好把報紙鋪在地上吃飯。」

精緻露營（Glamping）發源於日本。但山本告訴我們，日本人露營的時候對裝備並沒有那麼講究。「一般露營的時候，直接拿家裡的高壓鍋出去也是可以的，根本不用說專業不專業。」

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在山本小時候，露營是日常生活的一部分。小學會有夏令營，爸爸媽媽也會帶著孩子們一起去家庭露營。「最簡單的one day camp，就是去小區旁邊的公園，紮營，BBQ。烤完的炭，就直接丟到河裡，因為可以淨化水質。」

和國內不同，日本人很愛在夏天露營，會去山裡，用溪水冰鎮啤酒和西瓜。或者去海邊，去曬太陽。「我們很享受汗淋水珠的狀態，被曬黑的膚色也很健康美。」

露營的時候，日本人基本不會帶電子設備，孩子們則會玩一些比較傳統的遊戲：打年糕，打西瓜，吃流面，漫無目的地跑來跑去，以及幫忙做飯。

「作為一個地震多發的島國民族，露營等各種野外生存的技巧，從父親那一輩就很注重教給孩子們。甚至於工作中遇到的前輩，他也會說，你來我家BBQ，和我的家人孩子一起去露營，算是一種對你的愛和肯定。」山本說。

很多看到山本朋友圈美圖的中國爸爸媽媽，問的都是，我到了營地，能不能躺平休息？山本攤開手表示沒可能。「日本人在家庭露營的時候，往往是爸爸們管孩子，由此可以展現出爸爸的魅力。但是在中國營地上，我看到最多的就是在吼孩子，教育孩子：繩子小心一點，那邊不要去啊。」

我們問山本對Glamping（精緻露營）的理解，他說這個詞在日本以前是沒有的，只有露營，camping。在他的意識中，Glamping是有商業的推動在其中，比如一些日本的小眾設計品牌，做的戶外產品貴得離譜，「一個杯子賣4500元人民幣，日本人都不會買」。但這些日本的品牌，卻在被中國人搶購，「我覺得大部分後面應該已經是瞄準了中國市場。」

張先生感嘆，其實很多中國品牌已經做得很好，不用盲目追求日本或者北歐的牌子。每個牌子的設計，其實都是考慮到了本國地理氣候的國情，有的時候照搬到中國來不一定合適。

比如著名的瑞典帳篷品牌大白熊，「它其實是為他們那種極寒的天氣考慮的，保溫性特別好，但是對於中國南方而言，可能並不適合，很容易造成帳篷裡面特別潮濕特別熱。」

他和朋友家一起出去露營，用了大白熊的人「每天早上是熱得從裡面爬出來的」，「感覺像蒸小籠包一樣」。

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他們自己最常用的一頂帳篷並不是進口品牌，而是國產品牌，「這個牌子的品質好到連日本人、韓國人都很喜歡用，材料和設計都很專業，價格比日本和北歐的那些牌子要低一些。」

山本露營時的一個愛好是混搭，把大創超市10元一個的不銹鋼盤子和「露營界的愛馬仕」snow peak放在一起。他向我們展示了他露營時這種混搭的照片，「我覺得沒有任何不妥，但是卻被一些中國朋友深深地鄙視。」

與此同時，他也不太看得懂為什麼他有朋友願意買8000元一把的露營椅子，卻只是在露營的時候擺拍各種照片、修圖、發朋友圈，而不是自己帶著滿身汗水坐上去、享受人生。

露營2.0時代：走，到大自然中去

哈佛大學的生態學權威愛德華威爾遜教授曾經提出一個觀點：人天生具有一種親生物性，所以人類會對動物、森林和海洋有某種親近感。這也許就是露營能夠流行的心理學基礎。

露營達人胡小飛說，今天的露營已經進入了2.0時代。「傳統的露營的意義在於挑戰自我，不斷攀登高峰，而2.0時代的露營，更多的是綁定消費升級這種概念，大家追求更高品質的生活。」

Bobo在咖啡館後面弄了一塊場地，佈置了一片帳篷區域。巨大的天幕、白色的春帳，還有各種露營風格的裝飾，非常具有波西米亞風情。對於那些對露營感興趣，但又沒有機會真的去野外露營的人，可以預約到這裡來體驗、打卡，預約名額非常搶手，「800元的雙人下午茶套餐，可以在帳篷里呆一下午」。

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山本非常看好中國的露營市場。他提到，因為日本土地是私有的，不少露營的玩家甚至會採用「買山」的方法來玩露營。他自己就在看冰庫縣和奈良縣的山，準備買一座。

「我覺得以後作為一個生意模式的話，是可觀的。現在中國人到日本『爆買』的時代已經過去了，接下來一個很大的生意，就是在日本做露營市場。」

Jeffery是老露營玩家，今年剛30歲，玩戶外已近10年。兩年前，他開始創業，做了一家露營俱樂部，帶領一幫人去周邊露營。「露營有門檻嗎？有。就跟旅遊一樣，你決定好出發了，就已經克服了最大的困難。」

他的俱樂部裡有人坐公交車去露營，背著包拎著帳篷。還有一個日本人DJ，用裝備黨的標準來評判可說是「裝備很差」，都是家裡日常的東西帶過來用，但永遠收拾得井井有條。露營的時候，媽媽做飯，爸爸彈琴，孩子在外面玩，從來不搞什麼很漂亮的擺拍，「就是享受生活本身」。「露營的本質是住宿，它就是需要你短時間內在野外過一夜。」

他前段時間和一個在大白熊公司裡工作了20多年的丹麥人聊天，對方很不理解中國人為什麼喜歡「扎堆露營」：到一個草坪上，圈一塊地，很多帳篷一字排開。Jeffery開玩笑說，因為我們是小農經濟，所以喜歡「扎堆」。

Jeffery最看重的營地特徵是「不可替代的景觀」。「你露營是為了什麼？是去享受無可取代的美景，而你為此犧牲了住宿的很多便利條件。那麼最重要的是我在天與地之間，享受了生活本身。」

怎麼玩露營，Vivan在跟日本朋友取經，「他們的露營文化至少領先我們十年」。上次她和山本一起露營，對方扛了一個西瓜過去，幾家人一起玩日本的傳統夏日遊戲項目——打西瓜。大人小孩蒙著眼睛，手裡拿著竹竿去打西瓜。等到西瓜真的被敲開了，便一擁而上，搶著吃，嘻嘻哈哈非常快樂。

「露營它就是顛覆普通生活的一個體驗，如果都已經出門了，你還是很懶惰，只想『葛優躺』，刷手機，很不願意去做一些事情，它就失去了原本該有的樂趣。」

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