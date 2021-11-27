跟GOT7王嘉爾Jackson、BamBam玩轉泰國　由夜市搵食到出海攀岩

泰國自由行怎麼玩？在綜藝《我朋友家在哪裡》泰國篇中，GOT7成員Bam Bam和王嘉爾推薦了許多值得一去的泰國景點，包括淳樸自然的泰北清萊、絕美海景的甲米島。



如果你有機會來泰國旅遊，這些泰國景點和傳統文化體驗絕對不能錯過，現在就跟著小編一起看看吧。（點圖放大看看▼▼▼）

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跟著Bam Bam打卡1：清萊

清萊(Chiang Rai)位於泰國北部邊境，西北與緬甸接壤，東北與寮國為相連，部分為山區少數民族，其中著名的長頸族，即阿卡族(Akha)也聚居於此。20世紀曾因在交界地區種植罌粟花，有「金三角」之稱。直至20世紀70年代，泰國政府推行山地政策，幫助當地少數民族以種植咖啡豆、水果等代替種植罌粟，漸漸推動了清萊旅遊業發展。

清萊景點1：清萊夜市

清萊夜市與其他知名夜市相比規模很小，但「五臟俱全」，手工藝品、傳統服飾、街頭小吃等應有盡有，甚至還有街頭占卜。

清萊景點2：磐禧村

磐禧村(บ้านผาฮี้;Ban Pha Hee/Ban Pha Hi/Pha Hi Village)以少數民族阿卡族為主，幾乎家家戶戶都從事咖啡相關的工作，故又有「咖啡村」之名。由於地勢較高，視野開闊，村內有許多適合打卡拍照的景觀咖啡屋，品嘗美味咖啡的同時，還能眺望遠處的壯麗山谷。除此之外，村內的阿卡族蕩秋千也非常有名。

跟著Bam Bam打卡2：清邁美莎大象營

位於泰國北方的清邁(Chiang Mai)被譽為「泰北玫瑰」，是一座被群山圍繞的歷史古都。泰國曾是大象天堂，但因為大象表演、象牙交易等，大象出現超負荷勞動、甚至被虐打馴化等問題，所以在清邁美莎大象營(ศูนย์อภิบาลช้างไทย ปางแม่สา;Mae Sa Elephant Camp)，餵養大象、給大象洗澡，才是對大象最好的保育教育。

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跟著Bam Bam打卡3：曼谷

曼谷(Bangkok)是泰國首都，也是泰國最大城市，是泰國政治、經濟中心，也是全球最受歡迎的旅遊城市之一，更有「天使之城」的美名。

曼谷體驗：泰拳

泰拳(Muay Thai)是泰國傳統搏擊技術，是當地獨特的武學文化，也是泰國人民鍾愛的運動。對遊客而言，在泰國看一場驚心動魄的泰拳是不錯的選擇，但親身感受一把泰拳的魅力也是不錯的體驗。

曼谷景點：考山路

曼谷考山路(Khao San)鄰近昭披耶河，有「背包客天堂」之稱。這裡餐廳林立，有五花八門的酒吧、餐廳、街頭小吃等，如果你想試試大膽吃炸蟲，這裡也有蜈蚣、蜘蛛等著你！

跟著Bam Bam打卡4：甲米

甲米(Krabi)位於泰國南部，擁有30多個離島，以隨處可見的石灰石山而聞名。除了各種美麗的海島，這裡也是熱門的攀岩勝地，獨有的喀斯特海洋地貌吸引了無數攀岩愛好者前來「朝聖」。

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】