台灣Glamping｜8大人氣懶人露營園區　精緻帳篷在地文化全體驗

近幾年「懶人露營」成為戶外旅遊的熱門話題之一，最大的特色就是不需要太多事前準備工作，就能輕鬆享受戶外大自然的樂趣。小編今天就來個懶人新手也可以的「全台8大熱門露營區推薦」，大自然的美景加上新鮮空氣讓你抵抗力UP UP，快跟小編一起看下去！



1. 宜蘭礁溪那一村︰首創獨立衛浴+超豐富體驗活動

小編第一間要介紹的熱門露營區位於宜蘭礁溪，就是2018年才開幕的「那一村」。那一村為全台首創每個帳蓬都有獨立衛浴的營地，帳蓬內挑高的空間再加上媲美酒店般的設施，絕對是懶人露營的最高境界！此外，園區內也有許多活動，像是早晨瑜伽、拳擊有氧及DIY手作課程；爸媽也可以帶著孩子們一起享受划船、人體足球、植物拓染、觀賞山區生態動植物等體驗。無論想來這度假放空或是體驗各式休閒活動，那一村絕對都能滿足你！

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地點︰宜蘭縣礁溪鄉二結村二結路8-2號

費用︰

豪華兩人房平日4000台幣、假日5600台幣（含早餐）

豪華四人房平日5600台幣、假日8200台幣（含早餐）

豪華四床帳平日5600台幣、假日8200台幣（含早餐）



2. 宜蘭東風綠活︰五星級衛浴設備+提供精油沐浴露&洗頭水

東風綠活位於宜蘭東風有機休閒農場內，原本就是許多露營玩家的口袋名單，現在也推出只要帶過夜衣物和食材，就能入住的豪華懶人帳篷！而東風綠活廣受大家好評的就是提供自家農場產製的精油沐浴露、洗頭水以及超乾淨的衛浴設備，此外也有精油提煉及製作環保筷的體驗活動哦，小編推薦可以先遊玩一兩個宜蘭的景點，在傍晚的時後入住，便能開始一起BBQ囉！

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地點︰宜蘭縣冬山鄉中山村中山路769號

費用︰

基本四人帳6000台幣

豪華六人帳7200台幣、八人帳8400台幣

（附卡式爐、烤肉箱選一、延長線）



3. 新竹樸真園︰豐富自然生態+季節限定螢火蟲美景

位於新竹的樸真園生態園區佔地廣達3萬坪，30年來堅持使用人力除草，也造就了園區內豐富的自然生態。樸真園的露營分為標準型、豪華型及VIP包區三種，最大的差別在於標準型沒有包含床墊，園區只提供露營睡墊的租借；而豪華型以上皆附有加厚氣墊床及露營睡墊；VIP包區的話則是可以獨享空間及設備。此外，樸真園在春、夏兩季時常舉辦夜間生態觀察活動，而在4、5月的螢火蟲季更可以欣賞到銀河般的螢火蟲美景！

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地點︰新竹關西118縣道六曲窩道路

費用︰

大冠鷲營區(標準型) 四人帳2980台幣

貓頭鷹區(豪華型) 四人帳4380台幣

森林時光區(VIP包區) 四人帳4880台幣



4. 苗栗勤美學山那村︰精緻設計感帳篷+當地活動體驗

勤美學山那村位於苗栗香格里拉樂園內，是由勤美璞真文化藝術基金會結合多位設計師及藝術家打造而成。營區內的大型竹編作品「情天幕」與精緻富設計感的帳篷為兩大亮點，此外，營區內所有活動皆與當地生活息息相關，像是體驗客家人的冬季日常「烤橘子」，以及讓遊客用自行撿來的樹枝、葉片，創作獨一無二的手工蠟燭等，讓所有入住的新朋友都能感受苗栗當地風情。

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地點︰苗栗縣造橋鄉豐湖村1鄰乳姑山15-3號（香格里拉樂園內）

費用︰

大人 4000台幣/人

兒童 3000台幣/人



5. 苗栗柚香露露︰園區滿滿柚香+入夜滿天星斗

位於苗栗山區的「柚香露露」，距離苗栗車站只要15分鐘車程，輕鬆方便就能抵達。一踏入園區便能聞到滿滿的柚香，加上寬廣的大片草地，讓你心情 完全放鬆~ 更別忘了露營不可少的野炊活動，每組遊客設置專屬的炊事區，加上免費租借的野炊器具，讓大家一起炊煮一起聊天。一入夜，燦爛燈海以及滿天的星斗更是不可錯過，此外這裡也是寵物友善的營地，若捨不得將毛小孩獨留家中，也可以帶上牠們一同享受！

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地點︰苗栗縣銅鑼鄉朝陽村朝北1號

費用:︰

春帳四人平日7500台幣、假日8500台幣

鐘型帳四人平日10500台幣、假日12000台幣



6. Hamoana 星空帳篷︰清晰可見星空+原住民無菜單料理

位在嘉義阿里山的 Hamoana 星空帳篷由玻璃打造而成，星空帳篷的上半部採用全透明玻璃，白天能清楚看到充滿綠意的森林，入夜後山上的星空清澈明亮，躺在床上看著天空中無數的星星，超適合情侶一起入住！帳篷內的設施應有盡有，也有完整的衛浴設備，兩天一夜的行程包含「夜晚音樂會×原住民無菜單料理晚餐×有機早餐×小活動體驗」，好吃的特色美食加上豐富的活動讓你收穫滿滿不無聊！

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地點︰嘉義縣阿里山鄉來吉村4鄰113號

費用︰兩人入住共13,000台幣／四人入住共18,000台幣



7. 台南左鎮露營樂1號店︰親子露營體驗+14項遊樂設施

位於台南左鎮的露營樂1號店，主打親子露營體驗，園區內設有14項遊樂設施，像是充氣城堡樂園、闖關戲水池、戲水滑梯、彈跳床及射箭場等等，豐富多元的設施讓孩子輕鬆放電玩到瘋，到了晚上也有提供烤肉攤、啤酒車，還有星光電影院，保證大人小孩都開心。至於露營設備的租借則是分項計價，可以視情況租借需要的器具~

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地點︰台南市左鎮區榮和里菜寮148之1

費用︰帳篷屋四人平假日皆2800台幣



8. 花蓮鹽寮懶人露營︰太平洋無敵美景+滿天無數星星

花蓮的鹽寮民宿除了一般的房型之外，最特別的就是今天要介紹的非洲狩獵帳！已搭好的4人帳內有兩張雙人床、盥洗用具等備品，空間寬敞到不必彎腰低頭就可以輕鬆走進帳篷。這裡最大的特色就是面海背山的無敵環境，主人巧思的運用當地漂流木作裝飾，粗曠自然的樣貌吸引許多人前來朝聖，晚上在庭院烤肉配上滿天無數的星星、白天一拉開帳篷就能看到太平洋的美景，這種享受絕對是平常體驗不到的！

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地點︰花蓮縣壽豐鄉鹽寮村大坑57號

費用︰非洲狩獵帳4人平日3400台幣、假日3800台幣



以上就是小編推薦懶人新手也可以的全台8大熱門露營區推薦 ，看完是不是很心動！不妨就趁下次放假安排一趟讓你安全又解悶的懶人露營！

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於懶人新手也可以！網友公認全台8大 熱門露營區推薦】