韓國130kg吃播網紅1年減45kg　減脂增肌4秘訣公開＋減肥菜單分享

在韓國「吃播界」超火紅的南韓網紅楊秀彬，靠豪邁不計形象的吃法闖出名號，但也讓體重不斷飆升到130公斤，但為了健康梁秀彬決定開始瘦身計畫，在一年多時間成功減掉45kg！一起來看看她是如何享受美食同時還能瘦掉一個人？



改變飲食習慣

花了1年多時間成功減重的網紅梁秀彬，她首先改變飲食習慣，一天改吃早、晚二餐，並會在下午5點吃完，且每餐都吃的很豐盛不會虧待自己，以低碳水、高蛋白及好的油脂為主，飲食的比例約3：5：2，食物則選擇熱量低、營養價值高的海鮮、牛排來取代碳水化合物，不僅美味又有飽足感，還能越吃越瘦、越吃越健康。

自製減脂餐

誰說減肥只能吃蔬菜，梁秀彬的自製減脂餐以「肉類、海鮮當主食」，搭配上蔬菜和好的油脂，如牛油果、堅果、乳酪、雞蛋等，能讓食物多點口感外，也能增加飽足感。

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養成運動習慣

韓國網紅梁秀彬剛開始進行運動計畫時，為不讓關節造成負擔，一開始一週上2次的教練課，搭配簡單的有氧訓練，慢跑、游泳、快走等，讓運動變成一種生活習慣，就不會排斥抗拒；而瘦下來之後，則加強重訓運動，讓肌肉能更加結實！

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瘦身不要心急，持之以恆

女孩們瘦身首要設定目標，但勿操之過急，當看到體重數字往下降時，就能更有自信且能繼續堅持下去。另外，一定要學會拒絕「飯局」，瘦身期間最怕各種讓飲食失衡的聚餐，且又容易失控大吃，減肥期一個月一次飯局是上限，相信只要是真心朋友，一定都會體諒的。

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