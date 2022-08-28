東京美食｜新宿5間人氣下午茶推介　這間超過100款蛋糕俾你揀

說到東京的新宿，腦中會直接浮現全世界最繁忙的新宿車站，以及百貨林立的購物天堂景象，美食也相當的多，不論是娛樂或是口腹之慾皆能在新宿獲得滿足，有沒有下次到新宿必去的口袋名單了呢？



這次要來推薦5家新宿下午茶，有興趣的話就一起來看看吧！

パティシェリア

位在新宿高島屋地下1樓的「パティシェリア（Patissieria）」，號稱是世界第一個蛋糕選物店，每個月會更換品項，冰櫃中甜點的常駐品項超過100種，被日本網友稱作像是甜點的百貨店。

+ 4

「パティシェリア」網羅了日本各地有名的甜點店家的蛋糕，有一定的品質保證。如果等不及想直接享用甜點，在櫃位旁邊設有吧台席，能夠直接坐下來享受限定的甜點喔！如果想知道這個月會提供哪些知名店家的蛋糕，「パティシェリア」每個月都會在社群網站及櫃上公告提供蛋糕的店家以及進貨日期，有興趣的話，可以來櫃上看看，說不定會有因為距離太遠而沒辦法吃到的店家的蛋糕喔！

パティシェリアカフェ

■ 地址：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 新宿タカシマヤ B1F

■ 營業時間：12:00～18:00（L.O.17:30）

■ 交通方式：JR新宿駅新南口 徒步約1分



リジーグ

位在新宿高級百貨伊勢丹男士館8樓的「リジーグ（rejiig）」，深色裝潢配上紅色的沙發椅，帶有高級飯店Lounge的氛圍，讓整間店面散發著高級感，人潮不會像外面的店家人潮洶湧，可是許多饕客的口袋秘密店家之一。

+ 4

店面雖散發著高級感，但是餐點並不會特別的昂貴。其中，店裡最受歡迎的就是由淋上焦糖及水果裝飾而成的杏仁布丁（クレームカラメル果物添え），常駐的巴斯克乳酪蛋糕也相當受歡迎，特別的是店內有每月限定的甜點，許多客人都是為了限定甜點而來的呢！

リジーグ（rejiig）

■ 地址：東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店「メンズ館」 8F

■ 營業時間：10:30～20:00（L.O.19:30）

■ 交通方式：東京都地下鐵新宿三丁目站 徒步約2分



breath cafe

店面較隱密、稍微要尋找一下的「breath cafe」，木質調的店面被綠意包圍，在熱鬧的新宿中顯得相當寧靜，營造出讓人相當放鬆的氛圍，就像是都市中的綠洲一般。

+ 5

店內的戚風蛋糕相當有名，如果沒有預約的話據說一位難求，最受歡迎的「髒髒提拉米蘇戚風蛋糕（ダーティーティラミスシフォンケーキ）」，鬆軟的戚風蛋糕上有馬斯卡彭起司與生奶油，再淋上濃縮咖啡，好吃到不自覺就會吃完整個呢！店內有推出約會套餐，可以跟好友或伴侶預約一同前來，在半開放的包廂自在地享用套餐。

breath cafe（ブレスカフェ）

■ 地址：東京都新宿区新宿3-9-4 増蔵ビル3F

■ 營業時間：12:00〜22:00（L.O.21:00）

■ 交通方式：東京都地下鐵新宿三丁目站 徒步約1分



Mr. FARMER

如果想吃點清爽的下午茶，不妨試試「Mr.FARMER」吧！以蔬食為主的菜單，降低吃下午茶罪惡感外，也能夠補充足夠的營養。

+ 8

店內最熱門的就是份量超大的「MF COBB」沙拉，吃完會相當有飽足感，也提供了足量的蛋白質與纖維，也有素食漢堡、蛋糕、生菜捲，以及相當清爽的水果Smoothie，飲用水也提供4種口味，提供想要增加體內腸胃活動、補充水果維他命的客人許多選擇。

Mr.FARMER 新宿ミロード店

■ 地址：東京都新宿区西新宿1-1-3小田急新宿ミロード モザイク通り

■ 營業時間：10:00～22:00（L.O.21:00）

■ 交通方式：JR新宿站 徒步約1分



CAFE AALIYA

位在複合式大樓地下室的「CAFE AALIYA」，店內昏黃的燈光頗有酒吧的氛圍，但其實是一家法式吐司專門店。

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翻開菜單會發現價格非常實惠，套餐不到千元日幣，但是送上面前的法式吐司可是一點都不隨便，看起來樸素的法式吐司，吃起來鬆軟又有彈性，又充分融合了蛋與牛奶的香氣，即使單吃也相當美味，配上季節水果也是相得益彰，讓人一吃成主顧；搭配的飲品也不馬虎，除了最推薦的虹吸式咖啡，以及每月更換口味的紅茶， 也可以試試店內特別的12星座特調飲料喔！

CAFE AALIYA （カフェ アリヤ）

■ 地址：東京都新宿区新宿3-1-17 山本ビルB1Ｆ

■ 營業時間：10:00～20:00（L.O.19:30）

■ 交通方式：JR新宿站東口 徒步約6分



是不是已經有看到想要去拜訪的店家了呢？雖然目前還不能自由自在地飛往新宿一飽口福，先將店家存起來在筆記本，能夠飛到日本的時候，到了新宿就不用煩惱要去哪裡囉！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】