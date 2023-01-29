日本美食｜5間沖繩拉麵店推薦　這間湯頭分男子味和女子味要試試

提到日本的美食，不得不提的就屬拉麵啦！從最北端的北海道，或是到最南方的沖繩，都有具當地特色的拉麵店，而且當不知道吃什麼的時候，吃拉麵是不太會出錯的選擇。



這次精選了5家沖繩知名的拉麵店，快來規劃沖繩的拉麵之旅吧！

拉麵愛好者趕快記下，來趟沖繩拉麵之旅！👇👇👇

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麺や 和楽

沖繩在地人相當喜愛的拉麵店「麺や 和楽」，由於負責料理的店主爸爸是京都出身，店裡提供的拉麵據說讓人相當有「京都」的感受呢。「麺や 和楽」的湯頭以雞骨醬油作為基底，並加入豬背脂，配上直麵吃起來卻相當清爽，連湯都會喝得乾乾淨淨呢！

店內相當受歡迎的品項「潮騒」，讓京都味的拉麵多了變化，加入了肉、九條蔥、蝦米和橙皮，讓整碗麵呈現紅、黃、綠的漸層，讓拉麵的口感層次更加豐富，相當的推薦喔！

麺や 和楽

■地址：沖繩縣浦添市宮城 3-15-2

■營業時間：11:00～15:00、18:00～21:00，賣完為止（假日僅營業至15:00），周一、二公休

■交通方式：搭乘至仲西公車站徒步約14分



琉球新麺 通堂

沖繩本地出身的拉麵「通堂」，安定的美味讓許多饕客一再回訪，店內菜單特色是豚骨湯頭分為「男子味（おとこ味）」和「女子味（おんな味）」，並不是說店家湯頭有限定性別才能點，而是以湯頭的味道做區分。

「男子味」的湯頭特色是濃厚、但又相當溫順的口感，「女子味」則是相當清爽的鹽味湯頭，是「通堂」拉麵知名的湯頭兩大台柱呢！到「通堂」的時候，只需要照想吃的口味點餐就行，不要拘泥於品項名稱喔！

琉球新麺 通堂 小禄本店

■地址：沖繩縣那霸市金城5-4-6

■營業時間：11:00～凌晨1:00（L.O.12:00）

■交通方式：搭乘沖繩都市單軌電車至小祿站，徒步約3分



らあめん 波蔵

沖繩當地的家系拉麵「らあめん 波蔵」，據說是家系拉麵「武藏家」的沖繩本店的姊妹店，豚骨醬油湯頭是沖繩當地少有，湯頭出名的濃郁且沒有腥味，而且意外的爽口；麵上的配料也相當大器，大把的芽菜，再加上蒜泥、蒜泥辣油和辣味噌等調味料，配上吸附湯汁的極粗麵，每一口吃起來的風味都會有一點不一樣，會讓人想一吃再吃。

店內的叉燒會先經過炙燒再鋪在拉麵上，炙燒過的叉燒香氣配上重口味的湯頭，不少人都會直接點上特大碗，相當過癮呢！

らあめん 波蔵

■地址：沖繩縣那霸市辻2-28-9

■營業時間：11:00〜22:00，周三公休

■交通方式：搭乘沖繩都市單軌電車至旭橋站，徒步約10分



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北海道ラーメン奥原流 追風丸

沖繩出身的店主，在日本各地進行料理修習，2002年在北海道開設了「追風丸」前身的「こてんぱん」，而後回到故鄉沖繩開設了「追風丸」，讓充滿南洋氣息的沖繩也多了北海道的風情。

帶有北海道風格的「追風丸」，湯頭以豚骨為基底，加上雞骨以及多種蔬菜，經過10小時熬製而成；店內最受歡迎的口味是白味噌，混合了豚骨基底湯頭，讓香味與口感更多了一個層次，麵條也是由使用北海道小麥所製成，「追風丸」的拉麵讓沖繩的拉麵也帶了日本北端的北海道風情呢！

北海道ラーメン奥原流 追風丸 久茂地店

■地址：沖繩縣那霸市久茂地3-15-1

■營業時間：11:00～21:45（L.O 21:30）

■交通方式：搭乘沖繩都市單軌電車至縣政府前站，徒步約3分



NAGISA okinawan ramen

店主曾在東京修習料理，「NAGISA」也以醬油湯頭做招牌，而湯頭再加上雞骨熬煮，讓醬油湯頭也充滿了雞肉的甜味，配上自家製的直麵，清爽又不膩的口感，一碗麵不用多久就會見底啦！

「NAGISA」特別的是放在拉麵上方的配料除了定番叉燒、筍乾等，可以再加點燒賣，配上啤酒一起享用，就像是在居酒屋一樣呢！

NAGISA okinawan ramen

■地址：沖繩縣島尻郡與那原町字與那原3853

■營業時間：週二至週四11:00~14:30、18:30~21:00；週末11:00-16:00，週一、五公休

■交通方式：搭乘沖繩都市單軌電車至縣政府前站，徒步約3分



是不是已經想飛往沖繩吃拉麵了呢？既然已經開放到日本團體旅遊，相信個人行也是指日可待，快來規劃沖繩拉麵之行吧！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】