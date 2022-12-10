日本迪士尼去到悶？東京2個實惠人少樂園行程建議　復古刺激任揀

已經準備好打包去東京過聖誕節了嗎？想要浪漫在聖誕節時來個浪漫樂園約會，很多人可能腦中只有浮現的選項就是迪士尼樂園吧，但迪士尼樂園人潮擁擠，想要排一個遊樂設施往往要一小時起跳，實際上浪漫的約會日恐將變成排隊罰站之日，要去迪士尼約會不如像是去行軍～沒你我想像中浪漫喔！



這次小編向大家推薦幾家位於東京的樂園，不需要大排隊，也十分浪漫，也相對實惠，甚至還能一日暢通兩家樂園喔！

白天樂園推薦：浅草花やしき／淺草花屋敷👇👇👇

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很多常去東京玩的旅客可能對位於淺草的樂園「淺草花屋敷」感到陌生，不過這家小小的樂園可大有來頭——他正是全日本第一家也是最古老的遊樂園！想要體驗日劇中的浪漫樂園情懷，那可就一定要來這裡，雖然因為年代設施老舊，卻保養得宜，也進而營造出一股昭和浪漫氣氛。

「淺草花屋敷」雖小卻五臟俱全，有刺激可怕程度稍低的雲霄飛車、自由落體、旋轉飛碟（刺不刺激還是因人而異），以及情侶營造感情必備的鬼屋、旋轉木馬這些經典設施通通具備，園區小也不會讓你走到腿斷掉氣喘吁吁，能夠優雅慢慢地在各個設施間遊戲與拍照打卡，相當適合情侶小倆口或者是親子出遊。

對旅客來說最棒的福音就是「淺草花屋敷」的門票跟設施是分開收費的，門票相當便宜，成人的話只需要1000日幣，在入口或是園內都可以購買設施的乘坐券，每一種不同的設施會有不同需求，對於只是想要玩幾個項目的人也很省錢。

在2022年聖誕期間，「淺草花屋敷」還有聖誕節期間限定活動，除了有啤酒、全國各地特色關東煮與歌唱表演外，如果懶了不想移動到下一個點，到了夜晚還有五彩繽紛的浪漫燈飾秀，還有部分設施延後到九點之後，能盡情享受浪漫聖誕夜，所以晚上想要來也沒問題。

地點資訊

■名稱：浅草花やしき／淺草花屋敷

■地點：東京都台東区浅草2-28-1

■交通：淺草車站，徒步3~5分即可抵達

■活動期間：2022年12月10日(土)～25日(日)

※12月13日(火)為休園日

■營業時間：

10日(土)、11日(日)、17日(土)、18日(日)、23日(金)～25日(日)…10:00～21:00

12日(月)、14日(水)～16日(金)…10:00～17:00

19日(月)～22日(木)…10:00～18:00 ※天候により変動あり

※最終入園時間為閉園30分前

■票價：

小學生前：免費

幼童票(小學~中學)：500日元

大人（中學生～64歳）：1,000日元

銀髮族（65歳～）：500日元



白天行程建議：淺草寺➔淺草花屋敷➔今戶神社👇👇👇

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白天約會行程，主要吃喝玩樂與打卡點集中在古色古香的淺草觀光區附近，除了一定要先來到著名的淺草寺景點雷門拍照外，附近的仲見世商店街也一定要逛逛，買點心跟土產，解決午餐。

情侶倆在日本最古老的傳統商店中浪漫逛著，別具情調，也別忘了這邊人潮稍多，可要緊緊抓著彼此的手喔！

地點資訊

■名稱：淺草寺

■地點：東京都台東区浅草２丁目３－１

■交通：淺草車站，徒步5分即可抵達



午餐後就可以前往「淺草花屋敷」樂園遊玩，玩到下午離開後再慢慢逛到附近的今戶神社。

今戶神社是歷史悠久，著名的戀愛結緣神社，情侶來到這邊也可以為良緣加持，增添浪漫氣氛，來到這裡也別忘了他也是著名的「貓咪神社」，記得要去拿超萌招財貓繪馬，將你未來的新年心願寫上去喔！

地點資訊

■地點：東京都台東区今戸１丁目５－２２

■交通：淺草站徒步15分

■社務營業時間：9:00～17:00



晚上行程：東京ドームシティ／ 東京巨蛋城👇👇👇

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早上的樂園不夠刺激嗎？那也許能期待在「東京巨蛋城」得到一番滿足。在車水馬龍與東京象徵性的東京巨蛋一旁，彷彿能讓都會人避世的樂園──「東京巨蛋城」複合園區，同樣有著較小的園區，但半開放的園區內卻能讓人玩上大半天，因為他同時有著博物館、樂園、SPA、購物商城與美食餐廳多種特色區域。

在聖誕節期間，在園區周邊也點亮起聖誕節限定的燈飾以及煥彩噴泉，在夜間相當夢幻浪漫，另外情侶一定要記得搭乘摩天輪，在聖誕節期間遊覽車上還有卡拉OK，還有聖誕節歌曲能點喔！

而巨蛋城中的遊樂設施區，相比迪士尼樂園、淺草花屋敷這些稍微偏提供給小朋友，較為溫和一點的設施，東京巨蛋城的遊樂設施可是跟你來真的，相當刺激有趣！例如能離地15公尺以上的海盜船「Super Viking SORABUNE」，甚至還提供「保證坐在最後一列」的乘車券給大膽黨的旅客挑戰。除此之外，喜歡刺激的旅客，也一定要去體驗能享受水花四濺的俯衝系「Wonder Drop」與感受在都市之中升上高空的「Sky Flower」等設施，每一種設施都相當新鮮刺激。

比較可惜的是，聖誕節期間遊樂設施中有著最高傾斜角80度的超驚悚雲霄飛車「Thunder Dolphin」正在維修中，如果趕不上聖誕節的旅客，在春天來臨時一定要來玩一遭！

晚上行程建議：（東京巨蛋城）遊樂設施區➔晚餐、購物區➔燈飾區&摩天輪

晚上的行程如果安排來到這裡，由於東京巨蛋城的內容很豐富，待上一整晚也不會無聊，建議可以先從遊樂設施玩起，但把摩天輪留到最後。（切記絕對不要先吃完飯再去玩遊樂設施！吐出來浪漫約會就不見了！）

而美食區有非常多美味餐廳，大家出發前可以到官網先選擇自己感興趣的餐廳訂位。吃完晚餐能在購物區逛逛休息，最後前往戶外的燈飾區拍照曬恩愛，最後再搭乘摩天輪，為美好的聖誕夜畫下日劇般浪漫收尾！

地點資訊

■名稱：東京ドームシティ／ 東京巨蛋城

■地點：東京都文京区後楽1-3-61

■交通：搭電車「水道橋駅」、「後楽園駅」步行約5~7分鐘

■燈飾活動期間：2022年11月11日~2023年2月28日



在東京留下浪漫聖誕節樂園回憶吧

從求學開始迷上日劇，心中最希望的就是能跟日劇女主角一樣，在聖誕節裡牽著愛人的手走在璀璨閃爍的燈飾下，坐著旋轉木馬與摩天輪.....這些夢想都可以在這些樂園輕鬆實現！不妨也來安排一趟與眾不同的樂園之旅吧！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】