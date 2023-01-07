香港澳門交通｜香港去澳門5大交通方法！最平$65起　最快15分鐘

香港澳門交通5大方法！港澳互相封關約3年，近來終於恢復免檢疫入境安排。隨著澳門較早前宣佈免除香港入境旅客核酸檢測要求，更多人有意到澳門觀光！記者為大家整合了由香港前往港澳的各種方式，方便大家考慮怎樣「過大海」！

香港澳門交通｜香港去澳門5大交通方法 超級懶人包！最平$65起

港澳免險疫通關後，香港澳門交通的多條巴士路綫、渡輪航線復駛。現時由香港前往澳門已較疫情高峰期時方便，海、陸、空亦有香港澳門交通工具到達澳門各區！

香港澳門交通【1】金光飛航

（圖片來源：金光飛航）

金光飛航是最早於疫情高峰後宣佈復航的渡輪公司。1月8日起，金光提供來往上環港澳碼頭及氹仔客運碼頭的渡輪服務。要留意！復航初期，金光飛航只會每日提供6班渡輪，往返港澳記得計劃好行程。

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香港澳門交通【2】噴射飛航

（HK01 黃寶瑩 攝）

繼金光飛航，噴射飛航亦公佈將會復駛香港市區至氹仔的航線。1月8日起，噴射飛航恢復來往上環港澳碼頭及氹仔北安碼頭的渡輪服務。復航初期噴射飛航每天提供16個班次。此外，早前已復航、來往赤鱲角機場至氹仔的航綫會繼續於星期五及日行駛。

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香港澳門交通【3】澳門金巴港澳線

（HK01 盧翊銘 攝）

對比起水路，以陸路方式前往澳門，所需費用普遍較低。

金巴港澳線來往港珠澳大橋香港口岸及港珠澳大橋澳門口岸，是來往港澳最便宜的跨境巴士路線。1月5日開始，金巴恢復在口岸即場售票及取消實名制，乘客可以選擇即場購票、透過微訊或金巴官方網站預購車票。

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香港澳門交通【4】港澳快線

（圖片來源：港澳快線）

除了乘搭連繫港澳雙方口岸的金巴，大家亦可選搭直接連繫港澳兩地市區的港澳快線，縮減入境後轉乘其他交通工具的時間。

港澳快線能直達市區，更為便捷！目前，港澳快線僅運作由太子前往澳門半島、路氹部份賭場的路線。

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香港澳門交通【5】空中快線

害怕口岸人多擁逼、水泄不通？預算較高的朋友不妨可考慮乘搭空中快線。空中快線提供來往上環直升機場及澳門外港直升機場的航班，航程只需15分鐘，適合行程趕急的旅客。

（圖片來源：空中快線）

在上環或外港候機期間，乘客可先在得到設計獎項的候機室品嘗美食、觀看雜誌。在航程期間，大家可以俯瞰香港與澳門的鬧市景色以及伶仃洋的美麗海景。

（圖片來源：空中快線）

疫情爆發後，空中快線經已減班，大家如需乘搭直升機，需先致電航空公司查詢班次或選擇包機。直升機乘客必須於航班起飛前至少20分鐘抵達直升機場。票價方面，機票為港幣 4,300元；澳門幣 4,450元或人民幣3,900元。