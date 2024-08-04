澳門一日遊13個文化歷史景點推薦：崗頂劇院、邊度有書、戀愛巷

放開我們雙眼的目光，跟隨鏡頭，尋找澳門的詩與遠方……



古風古韻的舊人舊居，清新脫俗的文藝一隅，漫步於街頭驚艷一瞥，坐落一方的文化聖地，原來澳門是這麼一個多面體，每一面都有著不同的特色。

澳門必去景點：舊人舊居👇👇👇

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1. 何東圖書館

作為澳門歷史城區的部分被列入一世界文化遺產名錄內的何東圖書館，園林式景觀讓你一飽眼福。

攀上直通的樓梯，接受日光的洗禮，或是步入圖書館中，感受書籍的芬芳。

何東圖書館

地址：澳門崗頂前地3號

開放時間：週一14:00~20:00，週二至日08:00~20:00



2. 葉挺故居

行走葉挺故居之中，感受鐵骨男兒柔情一面。

馳騁戰場抑或深陷牢獄，這裡濃縮著他的精神，沉澱著他的靈魂，葉挺將軍人生的縮影，盡在其中。

葉挺故居

地址：澳門望德堂區賈伯樂提督街76號

開放時間：10:00~18:00（逢週三休息，公眾假期除外）



3. 鄭家大屋

中國近代思想家鄭觀應之宅，澳葡時期稱之為文華大屋，位於澳門龍頭左巷，迎面是亞婆井前地。

作為嶺南風格代表之一，充分融合中西建築特色，至今仍有借鑑意義。

鄭家大屋

地址：澳門龍頭左巷，面對阿婆井前地

開放時間：10:00~18:00（17:30後停止入場，逢週三休息，公眾假期除外）



澳門必去景點：文藝一隅👇👇👇

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4. 澳門藝術博物館

別具一格的澳門藝術博物館，包羅萬象，悠然自得的假期，到藝術博物館走走看看，感受藝術展品底蘊，陶冶藝術審美能力。

澳門藝術博物館

地址：澳門冼星海大馬路澳門文化中心（漁人碼頭南側）

開放時間：10:00~19:00（18:30後停止入場，逢週一休息）



5. 邊度有書

玻璃門窗白色門框，似一個通透的櫥窗，展示最繽紛的書本世界。邊度有書，似乎在這裡找到答案。

社會人文、文學、生活、藝術、視覺、建築及空間、兒童書、手繪本一應俱全。目之所及，總有你可以發現的驚喜。

邊度有書

地址：澳門連勝街47號

開放時間：有書11:30-22:00，有音樂 13:00-22:00，週五/六營業至23:00



6. 澳門中央圖書館

學生時期的青澀戀情，往往都是從一起放學，一起去圖書館自修開始。

那些心動的瞬間，也全托了圖書館的福，得以保存。

澳門中央圖書館

地址：荷蘭園大馬路89號A-B

開放時間：週一14:00~24:00，週二至日08:00~24:00



澳門必去景點：漫步街頭👇👇👇

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7. 福隆新街

紅牆綠瓦，舊時建築，灰色牆面，零星斑駁。

迄今保存最完整的中國青樓建築群，站在福隆新街街口，一眼望去，似乎望穿這裡，滄海桑田的前世今生。

福隆新街

位置：澳門半島中區



8. 戀愛巷

戀愛巷復古又神秘的每一扇門，都似能通往另一個天地，考驗你另一半拍照技術的時候到了。

不過不用擔心，只要你在這裡，哪個角度都是這麼好看，被這裡氣氛感染的笑容也很美。

戀愛巷

位置：大三巴街與大三巴右街之間



9. 瘋堂斜巷

大三巴街巷一路向東，沿階而下，簡潔明朗的一片紅映入眼簾。

轉角或路邊，遇見的古建築老宅，隨手都是一張動人心扉的相片，無一處不透露悠然寧靜。

瘋堂斜巷

位置：澳門望得堂區

開放時間：週一14:00~20:00，週二至日08:00~20:00



10. 二龍喉公園

二龍喉公園，頗具現代特色的護欄，襯上舊式風格的石梯，新舊交替的混合，斑駁的石壁訴說著連年風霜，令人一眼萬年，望穿一個世紀。

二龍喉公園

位置：澳門士多鳥拜斯大馬路

開放時間：06:00~20:30



澳門必去景點：領略文化👇👇👇

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11. 消防博物館

救火英雄的世界，看似神秘莫測，走進消防博物館，給自己近距離了解消防事業的機會，原來救人於水火之中，並不是一件易事。

消防博物館

地址：澳門半島花王堂區連勝馬路二至六號

開放時間：10:00~18:00（週末、週日及公共假期照常開放）



12. 茶文化館

浮生如茶，茶葉入水浮浮沉沉，蜷縮之後又舒張，茶水入口唇齒流連，苦澀褪去又回甘。

如果對生活心存迷惘，不如到茶文化館兜一圈，在別樣茶文化裡體悟人生真諦。

茶文化館

地址：澳門盧廉若公園澳門茶文化館

開放時間：09:00~19:00（逢週一休息）



13. 崗頂劇院

百年前夜夜笙歌，風流韻事數之不盡，或笑看風雲，或談笑風生，而今仍風韻猶存。

莊嚴肅穆，煥然一新的「崗頂劇院」，值得你細細品味。

崗頂劇院

地址：崗頂前地11

開放時間：10:00-18:00（逢週二休息，公眾假期除外）



【本文獲「食在澳門」授權轉載。】