JR Pass四國自由行必備！種類價格乘搭範圍　「這樣買」可慳錢

日本四國佔地遼闊，可以分為松山、高知、高松、德島等地區，因此許多人會選擇購買JR四國鐵路周遊券搭配使用，不過近年因為疫情影響觀光客大減，JR四國鐵路周遊券趁機做了一些更新，一起來看看吧！



JR PASS四國鐵路周遊券種類&購買資格

最新的日本四國鐵路周遊券，有連續3天／4天／5天／7天，想要購買JR四國鐵路周遊券的話，必須是持有日本以外國家政府發行的護照，並持有日本「出入國管理及難民認定法」中規定的「 短期滯在」資格之旅客。

其中比較特別的是為了促進疫情後的觀光，JR西日本有推出一個「JR SHIKOKU Pass 3DAYS」，是有開放持非日本國護照、領有「在留卡」的外籍旅客都可購買，不過期間限定只開放到2023年3月29日為止。 JR SHIKOKU Pass 3DAYS的價格，成人是11,000日圓、兒童（6～11歲）5,500日圓。

JR四國鐵路周遊券購買方式

購買方式分成日本海外與日本境內，詳細分為以下三種：

◼️ 海外購買方式一：向JTB、日本旅行等指定代理旅行社購買

◼️ 海外購買方式二：上JR-WEST ONLINE TRAIN RESERVATION購買

◼️ 日本境內：高松、松山、德島、高知各站及各Warp分店、坂出站Warp Plaza、Warp梅田分店或琴平町站內資訊處，持有「短期滯在」證明護照即可購買。



購買完成後，再拿著實體/電子QR code兌換證，以及護照前往日本高松、松山、德島、高知各站及各Warp分店、坂出站Warp Plaza、Warp梅田分店或琴平町站內資訊處兌換JR四國周遊券。

JR四國鐵路周遊券購買價格

JR四國鐵路周遊券同樣也有分為海外和日本國內販售的不同價格（海外購買比較便宜，3日型至7日型由9,000日圓至13,000日圓不等，日本境內購買會稍貴500日圓），建議可以事先買好，不過要注意的是兌換證須自購買日起 3 個月內兌換周遊券，所以要算好購買與預計前往的時間喔。

JR四國鐵路周遊券可搭乘範圍、車種

JR四國鐵路周遊券可搭乘路線可參看上面圖輯的圖片，可搭乘車種如下：

◼️ 四國旅客鐵道公司全線以及土佐黑潮鐵道全線之特急列車、快速及普通列車之普通車廂自由席。

◼️ 阿佐海岸鐵道全線、伊予鐵道全線、高松琴平電氣鐵道全線、土佐電交通路面電車全線。

◼️ 小豆島渡輪高松～土庄間航線。

◼️ 小豆島橄欖巴士的路線巴士。



JR四國鐵路周遊券指定席預約

如果想持JR四國鐵路周遊券搭乘特急或是普通列車指定席的話，需要加購專用的指定席回數券（4 張一組，成人1,000日圓，兒童500日圓），憑券一張可使用指定席一次，一組回數券可以多人使用。

指定席回數券可以在 Warp 高松分店，Warp 松山分店，Warp 德島分店，Warp 高知分 店，Warp 梅田分店，坂出站 Warp Plaza Warp Plaza Warp Plaza，高松站，松山站，德島站，高知站購買，目前不開放海外購買。

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JR四國鐵路周遊券剪票

不同於JR北海道PASS已經改為一般車票大小可以走自動驗票閘口，使用JR四國鐵路周遊券依舊需要走人工閘口驗票與剪票，也要隨身攜帶護照配合檢查。

另外JR四國鐵路周遊券除了票券之外，還有一個專用的周遊券票套，上面需要寫上票券購買人的名字，使用JR四國鐵路周遊券時也必須一起出示票套，更詳細的使用方法請參考搭乘條款指南。

JR四國鐵路周遊券相關優惠

◼️ JR四國巴士：搭乘松山～高知的巴士「南國特快號」僅需1000日圓（成人票價為3,700日圓）

◼️ 南海渡輪：搭乘連結德島港～和歌山港的南海渡輪可享7折優惠

◼️ 巨型渡輪：搭乘高松～小豆島（坂手港）、小豆島（坂手港）～神戶、高松～神戶的渡輪可享5折優惠（部分時段可能會加價）

◼️ 土庄港觀光中心：可享9折優惠，另外贈送明信片（成人）或點心（兒童）

◼️ 伊予鐵高島屋大摩天輪：可免費搭乘普通吊艙一次（成人票價為一次700日圓）



香川迷你鐵路&渡輪周遊券

除了JR四國鐵路周遊券之外，還有推出小範圍的周遊券：香川迷你鐵路&渡輪周遊券（KAGAWA Mini Rail & Ferry Pass），票券只有2日型一種，價格為成人4,000 日圓、兒童2,000 日圓。

要注意的是，這張周遊券同樣是採取人工驗票，所以使用時請通過有站務人員的閘口，並接受站務人員在蓋章欄（剪票欄）蓋章，並且隨時攜帶護照以供查驗。 詳細使用範圍與方法請參考搭乘條款指南。

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用JR四國鐵路周遊券玩遍四國

準備好要去日本四國玩了嗎？目前的JR四國鐵路周遊券，對外國觀光旅客越來越友善，無論是購買與使用方法都變得更加方便，大家可以好好使用JR四國鐵路周遊券玩遍四國啦！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】