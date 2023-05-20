東京銀座酒店地鐵周邊6間推薦　位置絕佳購物High Tea超方便

銀座是全日本最昂貴、最豪華的繁華區之一，沿路都能看到許多國際知名的百貨公司、精品店、餐廳與咖啡館。



想在這裡盡情購物卻又不知該如何挑選住宿嗎？今天小編就來介紹幾間地理位置便利，又能輕鬆抵達銀座商圈、地鐵的銀座住宿，讓你無論是要前往購物還是搭車去其他景點，都能輕鬆抵達。👇👇👇

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相鐵Fresa Inn銀座七丁目 Sotetsu Fresa Inn Ginza-Nanachome

相鐵Fresa Inn銀座七丁目位於地鐵銀座站與JR新橋站之間，酒店一樓就有全家，附近則有Donki等商店，地理位置便利且價格親民。

酒店大廳旁有提供乳液、沐浴用品、面膜、牙刷等備品能自由拿取，客房簡約乾淨，但住宿空間比較小，不介意的朋友可以考慮這間銀座住宿喔！

訂房網評價：8.5(agoda)

交通：地鐵銀座站A3出口步行約5分鐘／JR新橋站銀座口步行約7分鐘

附近景點：銀座商圈、Donki



銀座大和ROYNET酒店 Daiwa Roynet Hotel Ginza

銀座大和ROYNET酒店是一間裝潢新穎的酒店，位在地鐵銀座一丁目站10號出口處，步行約1分鐘就能抵達，非常方便。

客房風格以簡約現代裝潢為設計，房內空間寬敞舒適，一次打開兩個行李箱也沒問題～另外，酒店也很貼心的為女性旅客提供女士專用客房，就算是獨自入住也不用擔心！

訂房網評價：8.8(agoda)

交通：地鐵銀座一丁目站10號出口步行約1分鐘

附近景點：無印良品旗艦店、銀座伊東屋



東急Stay銀座 Tokyu Stay Ginza

東急Stay銀座距離地鐵東銀座站只要2分鐘的路程，附近有Lawson及全家便利商店。酒店大廳旁有提供乳液、洗卸用品、梳子、剃鬚刀等備品能自由拿取。

客房部分，以木質簡約風格打造提供雙人房型，環境寬敞明亮，部分房型內還配有洗烘衣機、微波爐及小型廚房，設備相當齊全，非常適合家庭或朋友旅遊入住！

訂房網評價：8.8(agoda)

交通：地鐵東銀座站A2出口步行約2分鐘

附近景點：東銀座商圈、築地市場



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千禧三井花園飯店東京 Millennium Mitsui Garden Hotel Tokyo

位在地鐵東銀座站A1出口旁的千禧三井花園飯店東京，是三井集團旗下的品牌之一。酒店地理位置優越，走路5分鐘就能抵達熱鬧的銀座商圈。

室內裝潢新穎，客房設備簡單齊全，住宿環境乾淨不擁擠，若是加購早餐方案，還能品嘗到日式或西式的美味餐點呦！

訂房網評價：8.8(agoda)

交通：地鐵東銀座站A1出口步行約1分鐘

附近景點：東銀座商圈、築地市場



銀座名鐵MUSSE酒店 Hotel Musse Ginza Meitetsu

銀座名鐵MUSSE酒店裝潢設計以簡約溫馨風格為主，走路就能抵達地鐵東銀座站和JR新橋站，附近有7-11與Donki，生活機能便利！

酒店房型多元，提供單人、雙人、雙床、女性專用和連通房，各種備品應有盡有，整體CP值高，就算是單人旅行也能輕鬆入住～

訂房網評價：8.8(agoda)

交通：地鐵東銀座站A1出口步行約5分鐘／JR新橋站銀座口步行約6分鐘

附近景點：銀座商圈、Donki



銀座廣場酒店 the square hotel GINZA

銀座廣場酒店距離地鐵銀座一丁目站僅有2分鐘的路程，無論是要前往銀座商區逛街還是搭乘地鐵，都非常方便。

客房設計以摩登風格打造，整體環境簡約乾淨，住起來相當舒適。若是逛街逛累了，酒店二樓也有提供公共浴場讓民眾使用，超級貼心～

訂房網評價：8.8(agoda)

交通：地鐵銀座一丁目站11號出口步行約2分鐘

附近景點：無印良品旗艦店、銀座伊東屋



這次小編一共介紹了6間銀座住宿，絕佳的地理位置都只要步行即可抵達地鐵、JR站，不僅能省去麻煩的交通時間，還能住得舒服逛得盡興，現在就趕緊收拾行李，來趟屬於你們的銀座之旅吧！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【銀座住宿推薦】逛街好方便！6間東京銀座商圈附近住宿】