東京住宿｜3間公寓式酒店啱晒家庭親子遊　家居佈置猶如住進日劇

開始著手日本旅遊計劃了嗎？這次推薦東京三家別具一格又雅緻的公寓式酒店，特別適合三五好友或家庭親子旅程下榻。



其中新開幕的人氣酒店品牌「MIMARU SUITES」，每間房均配置兩間獨立臥室的寬敞空間，還供旅客租借生活雜貨到房裏佈置，讓你有住進日劇的FU；而全館使用溫潤木質設計的「CONDOMINIUM HOTEL欅庵」，少見的和室空間與庭園景觀，三代同遊旅宿再恰當不過；交通位置優越的「蒼空酒店」，有最潮的時尚日式風格，也有頂樓花園露台，有的房型更可直接和東京晴空塔對望，浪漫指數滿點。

按圖看看3間公寓式酒店的細節和特色👇👇👇

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【人形町】MIMARU SUITES 東京日本橋

深受遊客喜愛的酒店品牌MIMARU的最新系列「MIMARU SUITES」為新型的公寓式酒店，其所有房間均配置LDK（客廳／餐廳／廚房）及兩間獨立臥室，寬敞的住宿環境，讓旅人就像在自己家生活般地舒適自在。MIMARU SUITES 東京日本橋於去年9月29日開業。

「MIMARU SUITES」所有房間都配備微波爐、冰箱、烹飪廚具、餐具刀叉，讓旅客可以輕鬆在房內享用當地的美食餐點。另外，採取乾濕分離的設計是其衛浴設備的特色之一，旅客還能在寬敞的浴缸內盡情泡澡，舒緩旅途的疲勞。並且每個房間還配置了洗衣烘乾機，方便旅客洗滌穿過的衣物。

另外，「MIMARU SUITES」的一大特色是，在酒店大廳樓層陳設的餐具、書籍、藝術品等日常生活雜貨，住宿的旅客可以租借回自己的房間佈置、使用，讓旅宿體驗可以沉浸在自己喜歡的物件與營造的氛圍中度過，完全貼近選擇公寓式旅館的自在，真的就像在自己家的感覺。

MIMARU SUITES 東京日本橋

地址：東京都中央区日本橋堀留町2-10-9

電話：03-6661-7821



【人形町】CONDOMINIUM HOTEL欅庵

使用以櫸木為主的木製建材所完成的CONDOMINIUM HOTEL欅庵，是東京地區較為罕見的和室公寓式酒店。目前擁有四種不同大小的房型，無論是少人數的旅行或三代同堂的家族旅遊，都非常適合入住。

套房「聚集（集い）」是該酒店中唯一一間附設日式庭園的房型，房內有兩間和室、1間洋室，以及客廳、廚房、配備浴缸的衛浴等空間。套房面積高達80平方公尺，即使是入住三世代的團體旅客，也能感到非常寬闊舒適。

以「適合孩童入住的住宿設施」而著稱的CONDOMINIUM HOTEL欅庵，提供幼兒專用的房間備品（牙刷、拖鞋等）、卡通DVD、兒童繪本、幼兒餐具、幼兒棉被、幼兒馬桶椅座等，讓偕同幼兒入住的家長也可輕鬆享受東京的住宿體驗。

CONDOMINIUM HOTEL欅庵

地址：東京都中央区日本橋人形町2-2-7

電話：03-3666-0057



【押上】蒼空酒店 SOLA HOTEL

以「在日本的另一個家」為創建宗旨的蒼空酒店，提供海外旅客宛若居家般的舒適住宿空間。其房間裝潢為現代時尚的日式風格，部分房型還可以從房內遠眺東京晴空塔。

酒店樓頂的空中花園露台，堪稱欣賞東京晴空塔的最佳地點，可以在此以東京晴空塔為背景拍攝下絕美的旅遊紀念照，也可以在此與旅伴悠閒聊天、飲酒作樂。

蒼空酒店的交通位置十分優越，距離從成田機場與羽田機場可直達的押上站，僅需步行約4分鐘。另外，也方便前往經典的旅遊聖地「淺草」以及新興景點「TOKYO mizumachi」、「SUMIDA RIVER WALK」等地。

蒼空酒店 SOLA HOTEL

地址：東京都墨田区業平5-5-6

電話：03-6658-5111



迎接夢幻東京住宿體驗

日幣狂跌最大受惠的就是身為外國的旅客們了，趕快訂位出發來一趟特別夢幻的東京之旅吧！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】