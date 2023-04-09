東京新酒店2023｜地鐵JR站周邊　這間頂樓溫泉浴場望晒東京港灣

說到日本第一個想到的就是東京，許多人一年會去個好幾次，去過又去，除了平常習慣住的酒店外，有時候入住新酒店，也能讓每次旅程都有新的體驗。新酒店設備新穎、環境乾淨，還有滿滿的新鮮感誰能不愛！



今天小編就來介紹幾間2022年新開幕的東京酒店，不管是東京迪士尼主題酒店、家庭公寓型住宿還是商務酒店，都將一次整理給你！👇👇👇

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MIMARU SUITES TOKYO NIHOMBASHI

#2022年9月開幕 #公寓式房型

於2022年9月底開幕的MIMARU SUITES TOKYO NIHOMBASHI，坐落於東京日本橋的人形町車站旁。客房風格以簡約木質調為設計，提供兩種雙臥室公寓房型，分別為標準公寓四人房以及家庭公寓六人房，兩種房型皆配置廚房、廚具、餐桌、乾濕分離衛浴設備、洗烘衣機與客廳空間，非常適合家庭或朋友旅遊入住！

公寓大廳設有舒適的榻榻米休憩空間與手作工藝品展售區，且提供多國語言服務人員，就算語言不通也不用怕～

交通：地鐵人形町站步行約2分鐘



東京蒙特埃爾馬納酒店 Hotel Monte Hermana Tokyo

#2022年7月開幕 #東京車站對面超便利

於2022年7月中旬開幕的東京蒙特埃爾馬納酒店，距離東京車站僅有3分鐘的路程。客房部分，以現代商務風格打造提供單人房、雙人房以及三人房，住宿環境寬敞明亮，設備齊全。

酒店內還有微波爐、製冰機及投幣式洗衣機能使用，對於想要住在東京市區的朋友來說是間cp值相當高的酒店首選！

訂房網評價：8.4/10 (agoda)

交通：地鐵、JR東京站步行約3分鐘



東京灣拉維斯塔酒店 La vista Tokyo Bay

#2022年7月開幕 #頂樓大浴場享東京港灣市景

於2022年7月開幕的東京灣拉維斯塔酒店，周遭鄰近豐洲市場與台場海濱公園。酒店設施齊全，頂樓設有健身房、天空酒吧、室內游泳池以及溫泉大浴場，絕佳的視野讓你在使用溫泉設施的同時，還能眺望東京美麗的港灣與市景。

消夜時間，酒店還有提供免費的拉麵吃到飽，泡湯、吃拉麵都能享受到，怎能錯過這間東京新開幕酒店！

小編小提醒：頂樓的「GEKKO」室內游泳池是需要額外收費的呦！

訂房網評價：8.4/10 (agoda)

交通：百合海鷗線市場前站步行約1分鐘



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池袋西索酒店 hotel hisoca ikebukuro

#2022年3月開幕 #房內設有獨立式浴缸及桑拿房

於2022年3月初開幕的池袋西索酒店，位在熱鬧的池袋車站對面。整棟七層樓的米白石磚建築，共有9種房型，設有獨立式按摩浴缸、桑拿房、乾濕分離衛浴設備、balmuda烤麵包機、藍牙喇叭及精油香氛機，部分房型則設有露天浴池或陽台，就算逛整天也能好好放鬆療癒身心～

訂房網評價：9.7/10 (agoda)

交通：地鐵、JR池袋站步行約2分鐘



澀谷全天廣場酒店 All Day Place Shibuya

#2022年4月開幕 #多種房型一次滿足

於2022年4月底開幕的澀谷全天廣場酒店，是間以自然系打造的現代工業風格住宿。客房豐富多元，提供的房型共有13種，不管是小型客房還是派對套房都能滿足。

餐飲方面，酒店二樓設有GOOD CHEESE GOOD PIZZA餐廳，每天皆有現作現烤的窯烤披薩，一樓大廳旁則有供應丹麥精釀啤酒Mikkeller Kiosk/Bar以及中目黑咖啡店ABOUT LIFE COFFEE BREWERS的進駐。步行至澀谷車站也只要2分鐘的路程，超級方便！

訂房網評價：8.7/10 (agoda)

交通：地鐵、JR澀谷站步行約2分鐘



東京迪士尼度假區玩具總動員酒店 Tokyo Disney Resort Toy Story Hotel

#2022年4月開幕 #以《玩具總動員》為主題的迪士尼酒店

一開幕就迎來熱烈討論的東京迪士尼度假區玩具總動員酒店，已於2022年4月初正式開放旅客入住！酒店以《玩具總動員》系列電影為主題，不論是建築外觀、大廳還是客房，都充滿著繽紛的電影氛圍！

客房部分，則以電影中安迪的房間為主題打造，就連附贈的備品也有印上角色圖案，可愛爆棚！此外，酒店內還有勞蘇（熊抱哥）主題餐廳以及三眼仔（三眼怪）禮品商店，有興趣的朋友記得事先到官網預約用餐時間呦！

小編小提醒：酒店內的主題餐廳及禮品商店都需要事先預約，詳情請參考官網資訊

交通：在JR舞濱站轉乘「迪士尼度假線」至「Bayside Station」下車，步行約3分鐘



銀座回廊街皇家花園康瓦斯酒店 The Royal Park Canvas Ginza Corridor

#2022年11月開幕 #客房設有投影屏幕

2022年11月中旬開幕的銀座回廊街皇家花園康瓦斯酒店，位於銀座、日比谷及有樂町車站之間，不論是要搭乘JR還是地鐵都非常方便。

酒店裝潢主要以暗色摩登風格為主，提供的房型有三種，且設有景寬窗戶、投影屏幕與高品質揚聲器，大家可以利用投影設備在客房內觀看自己喜愛的影片或電影，超級貼心！

訂房網評價：8.6/10 (agoda)

交通：地鐵銀座、日比谷站；JR有樂町站步行約5分鐘



這次小編一共介紹了7間東京新開幕住宿，各個都有著不同的風格與設計，加上絕佳的地理位置都只要步行即可抵達地鐵站，出門旅遊就是要睡得舒服、玩得盡興，現在就趕緊收拾行李，跟著小編來趟屬於你們的東京之旅吧！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【2022東京酒店推薦】7間東京新開幕酒店總整理】