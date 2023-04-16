京都新酒店2023｜鄰近車站附溫泉　提供養生早餐文化活動感受京都

在全世界觀光客中都超受歡迎的人氣觀光景點——京都，這幾年間也持續有許多酒店、旅館陸續開幕，其中不乏有知名時尚設計師操刀的酒店、展示藝術作品的酒店等嶄新又時尚的種類。



下次到京都旅遊，就可以選擇這些時尚的日式摩登酒店住一晚，好好沉浸在京都的典雅氣氛中，徹底忘卻平日煩惱吧！

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1. 四條河原町溫泉 空庭Terrace京都（京都河原町）

空庭Terrace京都是一間溫泉度假酒店，距離阪急電鐵「京都河原町車站」步行1分鐘，高度31公尺的頂樓上，有著寬敞開放的屋頂休息室「空庭Terrace」。空庭Terrace有普通桌席、沙發、天然溫泉的足湯，可以欣賞到鴨川、清水寺甚至是東山的美景，最推薦欣賞夕陽時分藍天轉為晚霞的時候，隨著時間不斷變化的京都天空非常唯美。

客房共有102間，適合一人旅行、情侶，或和朋友一起旅行時入住，地板使用很有京都日式風情的琉球塌塌米，酒店內充滿著提供客人舒適感受的細心安排，如客房內採用席夢思床墊。此外，最高樓層9樓有「自家泉源」的大浴場。可以從深1.2公尺的立湯獨佔京都的街景，具有保溫療效對於促進恢復疲勞、手腳溫冷、肌膚乾燥都有很棒的效果。

Sora Niwa Terrace Kyoto｜四条河原町温泉 空庭テラス京都

地址：Shimogyo-ku Inari cho 324, Kyoto, Kyoto, 600-8022

最近車站：京都河原町 站 （阪急京都本線）徒步4分

26,400日圓起～



2. NOHGA HOTEL KIYOMIZU KYOTO（清水五條）

距離京阪本線「清水五條」車站步行7分鐘的「NOHGA HOTEL KIYOMIZU KYOTO（NOHGA酒店 清水 京都）」，以提供「透過與當地產生羈絆誕生出美好經驗」為主旨，除了邀請建仁寺塔頭兩足院的副住職舉辦特別暝想體驗企劃，也積極和各領域的專家共同舉辦活動，提供藝術、美食、音樂、冥想等新奇體驗活動。

簡約大方的客房內擺放著京都傳統工藝的家具、照明器具，到處都能看到當地職人的作品，如京都清水燒窯元的吊燈等器具。此外設施也很豐富，不但有可以欣賞到京都街景、清水寺、京都塔的屋頂酒吧、提供素食三文治的麵包店，還有使用當地有機食材製作料理的餐廳。

距離清水寺、八坂神社、六波羅探題遺跡等景點很近，也能走到以祇園、茶屋知名的宮川町，地理位置非常好。

來自美國的客人有以下感想：「設計不錯、機能也很棒又很乾淨。我在屋頂酒吧有了一段舒適又快樂的時光。」

NOHGA HOTEL KIYOMIZU KYOTO｜ノーガホテル清水京都

地址：Higashiyama-ku Gojobashi Higashi 4-450-1 , Kyoto, Kyoto, 605-0846

最近車站：清水五條 站 （京阪本線）徒步13分

19,250日圓起～



3. THE HOTEL HIGASHIYAMA by Kyoto Tokyu Hotel（東山）

「THE HOTEL HIGASHIYAMA」位於京都東山，是一間以「展現極致的京都東方之美」為主旨的酒店。大廳展示著以西陣織紡織法創造的現代紡織藝術品，圖案為曾存在於此處的栗田國小、校徽，以及當時的校舍地圖，也展示著從江戶時代中期至今的「栗田燒」作品，入住期間也能接觸到日本美的表現和文化。

客房以悠悠流水等自然風景為裝潢概念，成為一間融合和與洋經典的沉穩客房，裝有茶壺、茶碗、日本茶的箱子，是由職人親手組裝而成。在Tea & Bar「Sarei produced by Gion Tsujiri」有老店「祇園辻利」所製作的瓶裝茶等獨家商品，還有宇治茶體驗講座等活動，而在「京iroha」也有提供製作漆器、工藝等的手作體驗，以及京菓子等和食物相關的講習，有多種讓人感受京都日本氣息的文化活動。此酒店距離東山車站步行約4分鐘，在JR京都車站（八條出口）則有免費接駁巴士。

THE HOTEL HIGASHIYAMA by Kyoto Tokyu Hotel

地址：Higashiyama-ku, Sanjo-dori, Shirakawabashi, Higashi-iru, 3 Chome, Ebisucho 175-2, Kyoto, Kyoto, 605-0033

最近車站：東山 站 （東西線）徒步7分

21,120日圓起～



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4. Moksa（八瀨）

「Moksa」位於東有比叡山地；西有若丹山地的八瀨溪谷地區，從京都車站開車約30分鐘、叡山電鐵「八瀨比叡山口車站」下車步行5分鐘。這裡希望客人可以「淨化因現代生活而疲累的身心靈，進而重生。」，因此使用梵語中有解脫、解放意思的「Moksa」當成酒店的名稱。

與京都畫廊「tonoto」共同打造酒店內的設計，並且使用天然素材，四散著宛如守護神般的土製雕像充滿日式風情，也有展示著陶製藝術品、立體雕塑、木工等各領域的藝術品。

客房共有4種類型，分成有可以眺望高野川的「RIVER suite」、欣賞比叡山的「GARDEN suite」、悠閒放鬆的「RELAX suite」，以及適合1位旅客使用的「STANDARD」。

酒店還有可以一邊欣賞苔庭（青苔庭園）一邊品嘗藥膳茶、台灣茶，只有4個吧檯座位的「歸去來（帰去来）」空間，以及提供柴火料理的「MALA」餐廳等設施，早餐提供日式、西式、養生早餐做選擇，其中將豆皮、柚子的勾芡添加在白粥中的「養生早餐」對疲累的腸胃非常溫和，還可以調整身體狀態，還有完全預約制的3種私人三溫暖「蒸庵」也千萬不要錯過。如果要前往周邊的觀光景點比叡山延曆寺，可以搭乘距離Moksa走路5分鐘的叡山纜索八瀨車站的纜車就能直達山頂了，距離瑠璃光院也只需步行3分鐘左右。

moksa

地址：左京区上高野東山65, Kyoto, Kyoto, 601-1255

最近車站：八瀨比叡山口 站 （叡山電鐵叡山本線）徒步2分

82,938日圓起～



5. 京之溫所 西陣別邸（今出川）

「京之溫所 西陣別邸」是時尚品牌「minä perhonen」的設計師——皆川明先生，和建築師中村好文先生一起設計的酒店，距離京都市地下鐵今出川車站步行19分鐘；距離京都市巴士站今出川淨福寺步行1分鐘，距離北野天滿宮步行16分鐘。

酒店位於距離京都市中心區稍微有點距離的西陣地區，以西陣織為業的商家為了服務客人，將擁有95年歷史的京町家翻新，1樓有備有紅酒櫃的廚房和活用町家構造的挑空飯廳，讓客人可以盡情享用京都食材享受一場奢華的饗宴。

酒店內隨處都有皆川先生精選的藝術作品，還有許多不同的空間，如：可以欣賞中庭的青森扁柏浴池、燈光灑落的淋浴間、收藏著約60本由挑書人——幅允孝先生所挑選書籍的藏書休息空間。客房有精心設計的拱形天花板，和使用minä perhonen的織品所布置的床架，四處可見精緻心思。

來自香港的住宿者給予了以「裝潢超美！」的評論。

Kyo no Ondokoro NISHIJIN VILLA #5｜京の温所 西陣別邸 #5

地址：265-1, Tatekameya-cho, Johukuji-Imadegawa, Kamigyo-ku, Kyoto, Kyoto, 602-8462

最近車站：今出川 站 （烏丸線）徒步25分

100,000日圓起～



6. gallery hotel「KAGUYA」（四條）

gallery hotel「KAGUYA」是一家距離地下鐵烏丸線「四條車站」步行7分鐘位置的設計酒店，主旨是「能夠感受平安時代的畫廊酒店」，為了表現出平安王朝文化的華麗和輝煌使用砂金色為主要色，酒店內展示著使用金箔、金色的藝術品，也有部分牆壁具有光澤感。

客房的名稱皆具有日本的自然美，以風情之意的「花鳥風月」做區分，設計上也具有主題性，例如：「花之間」以櫻花為設計概念採用紫色為主色，並以有光澤感的白色作點綴，而浴室「月見之湯」以竹取公主為設計概念，使用看起來像竹子的浴缸，以及象徵月亮的圓窗，酒店整體處處是日式風情。

來自美國的入住客給予：「客房舒適又高雅，就連小地方也都有兼顧到，備品也很充足，幾乎只要用走的或搭巴士就能到京都市內的各個地方。」的評價。

KAGUYA

地址：Shimogyo-ku Mikagecho 446, Kyoto, Kyoto, 600-8447

最近車站：四條 站 （烏丸線）徒步10分

30,000日圓起～



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7. hotel tou nishinotoin kyoto by withceed（五條）

距離JR京都車站步行約10分鐘，以「閑靜優雅」為概念的酒店「hotel tou nishinotoin kyoto by withceed」，就位於世界文化遺產「西本願寺」和重要文化財「東本願寺」之間的西洞院通上。

經由許多專家打造的空間，從格子、障紙透進的光線讓人聯想到深處、用一顆石頭讓人想像出庭院等表現出深奧文化、幽靜空間，這些設計都讓人感受到「閑靜優雅」。在兼設的café、bar「cafe&bar oku」中可以品嘗到京都老店的味道，像是：使用京都日本茶專門老店「一保堂茶鋪」的京都茗茶，以及「八代目儀兵衛」白米的早餐等餐點。

有普通客房、高級客房、有陽台的tou尊貴客房等共10種房型，可供2～5名客人入住，大廳擺放著一張削去多層和紙表面的圓桌，造型十分高雅。也有以「穿過洞穴後的空間」為設計概念的日式庭園。

來自英國的客人有以下回饋：「是最時尚的酒店之一，工作人員也很親切，客房舒適浴室也很棒，我非常放鬆。」

hotel tou nishinotoin kyoto

地址：Shimogyo-ku Nishinotoincho 455, Kyoto, Kyoto, 600-8327

最近車站：五條 站 （烏丸線）徒步12分

12,454日圓起～



8. MIMARU SUITES 京都四条（四條）

「MIMARU SUITES 京都四条」屬於公寓式酒店，全客房皆是有2張床以上的套房，距離京都市營地下鐵烏丸線「四條」步行3分鐘。

最厲害的是結合道具店提供新型服務的「能入住的道具店」，酒店展示著由創業百年以上專門販賣手工道具的「川端三郎商店」、販賣食器&工藝品的「倉日用商店」等專家們收集而來的生活道具，入住客也可以挑選烹調用具在有廚房、飯廳的客房內自由使用。

酒店附近有錦市場、超市等可以購買京都特色食材，挑選喜歡的烹調用具在有廚房、飯廳的客房內做料理吧！客房內有客廳、飯廳、寢室非常寬廣，宛如在自己家一樣自在。除了有3床房、雙床房外，還有由「川端三郎商店」挑選的生活道具，搭配古董家具的特級客房。

只要搭巴士15分鐘左右就能抵達二條城、祇園地理位置良好。

來自澳洲的入住客有以下感想：「客房很寬很適合和家人一起來，廚房應有盡有，工作人員也親切。」此外，還可以在櫃檯拿免費口罩或借用消毒用噴霧、臭氧除菌機，工作人員也有接受安全順序的訓練等徹底防範新冠病毒。

MIMARU SUITES KYOTO SHIJO｜MIMARU SUITES 京都四条

地址：Shimogyo-ku, Karasumadori, Inabadoucho, 717-1, Kyoto, Kyoto, 600-8415

最近車站：四條 站 （烏丸線）徒步5分

54,000日圓起～



9. The Hotel Seiryu Kyoto Kiyomizu（祇園四條）

「The Hotel Seiryu Kyoto Kiyomizu」是保留、活用建於昭和初期的京都市清水國小校舍的酒店。從京都車站搭乘的士約10分鐘，酒店位於京都東山的小山丘上，可以從部分高樓層的客房、屋頂酒吧眺望京都街景。

酒店玄關、休息室、部分客房可以近距離欣賞到「八坂塔」，夜晚點燈後的五重塔是一定不容錯過的！1～4樓的客房是翻新舊教室的房型，設計上保留懷舊的窗戶、大樑。由禮堂重生後的餐廳擺設書架，殘存著些許學校的面貌。

活用禮堂的餐廳位於2樓，有日式、美式早餐以及Buffet形式的今日小碗料理等。貴賓休息室免費提供咖啡機所泡的咖啡、京都清水的當地點心、酒品等服務。

來自沙地阿拉伯的入住客有以下感想：「櫃台、風景、視野、早餐以及貴賓休息室等等都無可挑剔！」，此外距離世界文化遺產「清水寺」也只要步行8分鐘，地理位置很棒。

The Hotel Seiryu Kyoto Kiyomizu｜ザ・ホテル青龍 京都清水

地址：Higashiyama-ku Kiyomizu 2-204-2, Kyoto, Kyoto, 605-0862

最近車站：祇園四條 站 （京阪本線）徒步24分

103,426日圓起～



10. THE JUNEI HOTEL京都（七條）

「THE JUNEI HOTEL京都」是一家以「被竹子包圍，入住在滿溢月光的空間」為概念的酒店。從京都車站搭計程車約10分鐘，走路10分鐘就能到達清水五條，非常方便。特色是裝潢上使用優良設計的竹子工藝品，只要入住就能發現竹子的優美。

酒店內、客房設置著光線照射下的太陽紡織染色物「夢kouro染（夢こうろ染）」，擺有「夢kouro染」的藝術品、扁柏浴池，和竹子的傳統工藝品。Bamboo套房內的Relaxation Room有設置寬達2公尺的扁柏浴池。

除了有Bamboo套房外還有Deluxe King、Hollywood King /Twin共3種房型，客房床鋪部分活用京都傳統襖紙「京Karakami」的柔軟質地設計成竹子造型等設計，在細節處也都十分講究。

來自新加坡的入住客有這樣的感想：「客房也保持著跟旅館一樣的氣氛，床很大，浴室、淋浴間等都設計得很摩登，設備也很完善」。

THE JUNEI HOTEL Kyoto

地址：4-139 Honmachi Higashiyama-ku, Kyoto, Kyoto, 605-0981

最近車站：七條 站 （京阪本線）徒步7分

55,400日圓起～



這幾年京都一口氣開幕了許多間時尚酒店，除了旅行時漫步於典雅的京都街道上，回到酒店後也可以持續沉浸在優雅的日式氣氛中，實在讓人越來越期待下一次的京都之旅了！

【本文由「LIVE JAPAN」授權轉載，如對日本旅遊有興趣，歡迎前往查看更多資訊。】

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