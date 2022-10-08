LV全球第二間LE CAFE V咖啡店親身體驗　在東京260元品嚐打卡午餐

路易威登（Louis Vuitton，LV）開的咖啡店，全世界第二間LE CAFE V在日本東京銀座登場囉~



東京的銀座號稱日本的第五大道，是全世界頂級精品的兵家必爭之地，你想到的品牌幾乎都在此設有旗鑑店。LV路易威登光是在銀座就有三家專賣店，2021年重新改建的旗鑑店除了有最新最齊全的商品品項，還有全世界第二間LE CAFE V咖啡廳。在這裡享受一頓豐盛的午餐需要花多少錢呢？跟著我們一起來看看吧！

親身體驗LE CAFE V午餐，最平選擇只需約260元，快看看裝潢和食物飲品的細節👇👇👇

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如何預約LE CAFE V

誕生於1981年的銀座並木通り上旗鑑店是日本第一間直營店，經過了近40年才重新改建，並整整花了3年才完成。負責建築設計的是有「LV御用建築師」之稱的青木淳擔任，包括日本、紐約、香港在內的8間店都是由他打理。

這一座新完工的旗鑑店有個很大的特色，就是外牆仿佛包覆了一層玻璃紙，會隨著天氣、光影變化呈現不同的樣貌，每次看都不一樣。

LE CAFE V位於旗鑑店的7樓，很可惜並不接受事前網路或電話預約，需要到現場拿號碼牌等候，還好目前平日的時段往往不需要候位就能直接進去了。大門的DOOR MAN會先詢問你是要逛街還是要去CAFE，如果是要去CAFE他會幫你按電梯直達餐廳門口。

地址：東京都中央区銀座7-6-1 ルイ・ヴィトン 銀座並木通り店 7F

電話：03-6263-8575

營業時間：11:00-20:00



LE CAFE V的特色

一進入CAFE就立即被鮮艷的家具所吸引目光，這些家具都來自品牌與世界知名的設計師所合作，以旅行為概念打造出來的THE OBJETS NOMADES系列，不管是紅色的花型椅、正中央的藍色圓沙發、吊燈，都讓整個高雅的空間多了一份幽默又溫馨的感覺，令客人感到放鬆。

電梯口是擺放著朱古力的玻璃櫃，每一塊朱古力上都有品牌LOGO，買來送人也是一個不錯的選擇。

坐定位之後一定會被可愛的餐巾環吸引，每一個餐巾都掛上了LV的吉祥物Vivienne娃娃，拆開之後可以帶回去作紀念品。餐巾環有非常多的顏色，只不過是隨機的無法自己選色，但所有的顏色都很可愛，重度LV粉絲可能會想要收集而多光顧幾次吧！

CAFE裡的餐點是由有法式料理貴公子之稱的須賀洋介操刀，使用上好的食材和當季蔬菜料理。菜單選擇算是豐富，飲料、甜點、主餐、輕食都有，服務生會為客人作非常詳細地說明，如果聽不明白，他們會另外以手機秀出料理圖片。

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LE CAFE V午餐體驗心得

午間套餐分為2種，一種是有湯、主餐、飲料的半套餐，為4,800日圓。另一種是有前菜、湯、主餐、甜點、飲料的全餐，為8,800日圓。由於一杯飲料就要價約1800日圓，甜點也要2000~4000日圓不等，午餐相對顯得超值。

不得不說名廚打理的餐點真的能吃得到用心，粟米冷湯冰得很透徹，每一口都能喝到仿佛濃縮還原的粟米，鮮甜無比。

主餐雞肉沙律佐以藜麥，非常地健康，雞肉也很軟嫩。和牛漢堡排可以選擇搭配麵包或白飯，剛烤好的麵包看似只是平凡的多士，但口感無比軟嫩，相當令人驚艷。漢堡排本身不用說，肉汁完全被鎖住，入口即化。

甜點和飲料也是重點！只要選擇套餐也能點印有LV招牌星星圖樣的飲料，（在菜單上有顯示V字樣的飲料，共有熱拿鐵、冰拿鐵、奶茶三款可選）服務生還很貼心提醒說冰飲的圖案會在上桌後越來越萎縮，如果要拍照手腳要快。

甜點的選擇非常多而且看起來都很吸引人，有配合時令推出的宮崎芒果聖代、高知產柑橘做的水果塔，也有經典草莓蛋糕、巧克力蛋糕。

我們選擇了招牌的千層批，它所使用的奶油是由馬達加斯加產的高級香草所做的，黃色白色口感一輕一重達成很好的平衡，搭上酥脆到不行的批皮，讓人幸福地感到要融化。

不管你是不是LV的粉絲，但是藉由用餐能深入了解品牌的世界觀以及感受有別於日常的貴婦氣氛，也是一個很好的旅行體驗呢！

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