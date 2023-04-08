箱根交通懶人包｜往返東京、8種當地交通工具、4款周遊券全介紹

箱根距離東京市區僅有70-80分鐘的車程，不管是搭乘JR還是小田急電鐵前往都很方便！但箱根地區的交通工具甚多，有箱根登山電車、箱根登山纜車、箱根空中纜車、箱根海賊船以及四大觀光巴士，今天小編就來一一介紹給大家，搭配著周遊券一起使用，絕對讓你暢遊無阻～



箱根介紹

箱根位於神奈川縣西部，群山繚繞，擁有美麗的自然景觀、溫泉資源與文化美術館，作為關東地區知名的溫泉聖地，是廣受國內外旅客喜愛的旅遊景點。若是從東京市區前往，僅需70-80分鐘的車程就能抵達小田原站，是個遠離塵囂的好去處～

箱根往返東京市區

JR

東京市區往返小田原站的JR路線共有四條，分別是「JR 東海道線」、「JR 上野東京線」、「JR 湘南新宿線」以及「東海道新幹線」。其中又以東海道新幹線最為快速，從東京車站出發約35分鐘即可抵達小田原站，大家可以在抵達小田原站後，轉乘箱根登山電車或箱根登山巴士前往箱根。

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小田急電鐵

從新宿車站出發，搭乘小田急前往是最方便的！小田急電鐵前往箱根主要分為「快速急行」以及「浪漫特快」，「快速急行」只到小田原站，需要轉車前往箱根，車程約120分鐘；「浪漫特快」採對號座，從新宿車站出發約85分鐘即可直達箱根湯本站，若是購買箱根周遊券，則需另外加買特快車票。

推薦周遊券：箱根周遊券、箱根鎌倉周遊券、富士箱根周遊券



箱根當地交通工具

箱根當地部分交通工具可能因天氣狀況、火山口噴氣狀況以及不定期停機檢修等情形，影響營運時間，有購買周遊券的旅客，建議大家出發前可先到官網查詢！

按圖看看箱根當地各種交通工具的分佈和介紹👇👇👇

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箱根登山電車

箱根登山電車來往「小田原站」與「強羅站」之間，從東京市區搭乘JR或電鐵至小田原站下車的民眾，可以選擇搭乘登山電車前往箱根，沿途景色美不勝收，還可以依照個人興趣在中途下車去雕刻之森美術館、小湧谷等箱根景點遊玩。

延伸閱讀：來看看《雕刻之森美術館》！箱根交通行程美食全攻略！栗子甜品、藝術之森文青吃貨齊滿足👇👇👇

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箱根登山纜車

箱根登山纜車來往「強羅站」與「早雲山站」之間，主要服務旅客前往搭乘空中纜車，而早雲山站之前因結構老舊，已重新整修，車站二樓不僅設有文創禮品店，還有觀景台、休憩區以及免費足湯可以體驗，可以說是交通路途中的療癒小地～

箱根空中纜車

箱根空中纜車來往「早雲山站」與「桃源台站」之間，全線共有四站，並分為「早雲山站-大涌谷站」以及「大涌谷站-桃源台站」兩段獨立運行，因此想往返早雲山站和桃源台站的旅客，都必須在大涌谷站下車。

箱根海賊船

箱根海賊船行駛在蘆之湖上，沿途停靠「箱根町港」與「元箱根港」兩站，要前往箱根關所、箱根驛傳博物館參觀的旅客，可以搭到箱根町港；若是要直接前往箱根神社、成川美術觀參觀的旅客，則可以搭到元箱根港。兩站距離步行約20分鐘，如果不趕時間，小編建議大家可以搭到箱根町港，邊欣賞風景邊散步至箱根神社，也是個不錯的選擇！

箱根登山巴士

箱根登山巴士是箱根行駛範圍最廣的巴士，從小田原站出來，就可以直接搭乘箱根登山巴士前往箱根。由於不少箱根景點都距離鐵路車站、纜車站與碼頭有些距離，像是箱根玻璃之森博物館、仙石原芒草原等，都需要搭乘登山巴士才能抵達。另外，若是想從箱根町港、元箱根港等地返回強羅站與箱根湯本站，搭乘箱根登山巴士也比較方便。

觀光景點巡遊巴士

觀光景點巡遊巴士停靠站有小湧谷站、強羅站、仙石站以及箱根溼生花園等站，行經路線較適合往返強羅站與仙石站附近景點，由於箱根登山巴士搭乘人數較多，若只是想往仙石附近景點，建議搭乘觀光景點巡遊巴士會比較舒適。

小田急高速巴士箱根

小田急高速巴士往返於御殿場outlet、桃源台與箱根園之間，行經路線可以抵達箱根水族箱等景點，大家若是要前往箱根水族箱、動物園參觀，可以先搭乘空中纜車至桃源台，再轉乘小田急高速巴士前往。

沼津登山東海巴士

沼津登山東海巴士有別於以上箱根巴士，沿途路線並無繞行箱根景點，而是從元箱根港出發往南行經恩賜公園、箱根關所以及箱根町港等站至三島車站，比較適合往返「箱根町港」與「元箱根港」兩站之間的旅客。

延伸閱讀：來看看箱根的特色手信！箱根交通行程美食全攻略！栗子甜品、藝術之森文青吃貨齊滿足👇👇👇

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周遊券推薦

※搭乘小田急電鐵浪漫特快、JR東海道新幹線需另行購買車票。

※兒童票價適用6～11歲的孩童。



箱根周遊券

購買箱根周遊券，可以自由乘坐「小田急線往返」以及「箱根地區的8種交通工具」，票券有效期限分為2天與3天，只要持有箱根周遊券，就能在指定區域內搭乘箱根登山鐵路、箱根空中纜車等8種交通工具，非常方便。若是搭乘JR前往箱根的民眾，也可以到小田原車站購買箱根地區8種交通工具自由搭乘的箱根周遊券，大家可以依據自己的出發地購買票券！

箱根周遊券

出發站新宿

2日：6,100日圓（成人）1,100日圓（兒童）

3日：6,500日圓（成人）1,350日圓（兒童）

出發站小田原站

2日：5,000日圓（成人）1,000日圓（兒童）

3日：5,400日圓（成人）1,250日圓（兒童）



箱根鎌倉周遊券

購買箱根鎌倉周遊券，可以自由乘坐「小田急全線」、「箱根地區的8種交通工具」以及「江之島-鎌倉的各種交通工具」，票券有效期限為3天，比較推薦給從鎌倉出發的旅客，沿途還能到江之島走走～

箱根鎌倉周遊券

7,520日圓（成人）1,480日圓（兒童）

※有效期限：3天



富士箱根周遊券

富士箱根周遊券分為A、B兩個版本：

A券路線（新宿出發）：新宿→新松田站↔小田原站↔大月／河口湖

B券路線（大月／河口湖出發）：大月／河口湖↔小田原站↔新松田站→新宿

兩者皆可自由搭乘「小田急新松田站-小田原站」、「箱根地區的8種交通工具」以及「富士五湖的指定交通工具」，不同在於A券只能單程從新宿站前往新松田站一次，而B券只能單程從新松田站前往新宿站一次，票券有效期限為3天，推薦給有規劃至箱根、富士五湖三天兩夜旅遊的旅客～

富士箱根周遊券

A周遊券（新宿出發）

9,340日圓（成人）2,850日圓（兒童）

B周遊券（大月／河口湖出發）

9,340日圓（成人）2,850日圓（兒童）

※有效期限：3天

※部分交通工具不在富士箱根周遊券的使用範圍內，出發前請至官網查詢



JR 東京廣域周遊券

購買JR 東京廣域周遊券，可以搭乘範圍涵蓋東京市區～小田原站的普通（快速）列車或特急列車，若是要搭乘「東海道新幹線」前往，則需另外購票，且此周遊券不適用箱根地區的巴士、纜車、觀光船等其它交通工具，有效期限為3天，比較推薦給以東市區旅遊為主、箱根一日遊的旅客～

JR東京廣域周遊券

10,180日圓（成人）5,090日圓（兒童）

※有效期限：3天



看完以上箱根交通介紹，是不是更清楚了呀！箱根交通雖然較為複雜，但其實每種交通工具的搭乘方法與路線都不難，從東京市區出發也不用花費太多時間，現在就趕緊收藏起來，找機會跟著小編一起暢遊箱根吧！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【箱根交通攻略】怎麼從東京往返、8種當地交通工具、周遊券介紹】