深圳書城新開「沉浸式書寫」茶館　邊靜心寫字邊品嚐特色茶飲甜點

總有人説，深圳真的很浮躁，每人從睜眼開始，就是在都市的浮華下奔波。你多久沒找一個喜歡的角落享受寧靜了？它很可能會成為深圳人的精神角落—— 「字」己空間 Ziji Space。



一個集沉浸式書寫、雅緻茶飲甜品、高端文化文藝沙龍等於一體的「書寫+」高品質美學空間。

4月23日，在「第28個世界讀書日」這天正式開業！👇👇👇

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「字」己空間，深圳人都需要的美學空間

打拼的你，平時都過着什麼樣的生活呢？在這個每天高速運轉的大都市，大部分人都未免步履匆匆。有時太過努力，反而常常讓人忘記生活的本質應該是對精神富足的追求。明明還有那麼多好看的風景，明明，我們可以把更多時間交給家庭，或是自我完善……

很多人都渴望能有一個地方，去容納渴望寧靜的精神世界。

就在最近，這個特別的角落悄悄出現了。它藏在深圳書城中心城北區的一樓，整個空間的外觀彷彿被書法稿紙緊密包圍。走進玻璃門，就是踏入另一個靜謐的世界。

它，叫做「字」己空間

木製地板上，20張編織座椅配上書桌，匹配出一個最適合書寫的坐姿角度。如名字——「字」己空間所寫，這裏就是寫字的地方。

它注重生活美學、關注內心世界，是一個集沉浸式書寫、雅緻茶飲甜品、高端文化文藝沙龍等於一體的「書寫+」高品質美學空間。

有設計美感，也有寧靜和柔光

仔細觀察，你會發現店內的設計和門頭一脈相承，沿用大量書法稿紙元素，牆面透出微微的柔光，讓整個空間充斥着讓眼睛舒適的觀感。而書寫區域和前台銜接的走廊也巧用變色的鏡面，呈現出層次分明的視覺效果。

在這樣的地方，無論你在書寫還是閲讀，我相信，你會都體會到時間凝結的滋味。

在這裏，一邊寫字，一邊下午茶👇👇👇

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這裏主打「沉浸式書寫」，但實際上它也是一家「茶館」，供應精心製作的茶飲和點心。寫一手字，喝一口茶，盡情享受屬於你我的清淨。但是，你知道的，其實有時我們停下來，也是為了更好地出發。

關於「靜」的一切體驗，這裏都有

同時享受書寫和下午茶是這裏的一大特色，而在試營業期間，「字」己空間也帶來了限時體驗套餐：一張字帖+一款茶飲+一份甜點，只需128人民幣。

來這裏，體驗沉浸式書寫

你多久沒有認認真真去寫一手字了？在科學技術高速發展的今天，大家似乎越來越習慣用屏幕和鍵盤輸入文字，但我認為，漢字之美始終在於筆畫的手寫。

店內可選的字帖有經典經文和古今中外詩詞兩種。

在書寫的過程中，你總會用心去欣賞這些文字的美感。寫在紙上的文字，自然也會化為肚子裏的墨水，成為你心靈中那一份特別的美好。而軟質的桌墊也讓筆尖和字帖始終保持着最舒適的觸感，長時間書寫也不會感到吃力。

用心寫好的文字當然也可以帶回家，店裏有專門設計的書卷和書皮，字帖卷好就能捆進書皮裏，防水潑，也防塵。

雅緻茶飲+甜品，屬於午後的絲絲香甜

「字」己空間目前供應5款茶和5款甜品，在產品設計上，沿用了很多新中式下午茶的創意和思路，非常注重健康。👇👇👇

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雲香琥珀

嚴格的茶葉配比和沖泡時間，讓茶湯顏色呈現琥珀色，細嗅有清香，香甜且幾乎沒有茶的澀感，一口暖入心窩。

七窖茉莉花豫茶（高香）

這是一款冷泡茶，非常經典的茉莉花綠茶，花香味濃郁，有種獨特的香甜，喜歡茉莉香氣的朋友都無法拒絕它。

五款新中式甜品，低糖且美味

3款慕斯，1款蛋糕，1款中式糕點，都採用了中國有名的地道風物，荔枝、黃桃、黑芝麻、桂花、山藥、紅薯，且主打低糖，更突出食材本身的香甜味道。

文化文藝沙龍體驗，與各領域大咖面對面

作為一個令人舒適的空間，這裏不定期會進行高端文化文藝沙龍體驗，領域涵蓋文藝界、心理學界、花藝、茶道、書法等。

如果你關注文藝，關注我們中國文化的現代傳承，你很可能會在這裏偶遇許多大名鼎鼎的名師和專家，來一場特別的交流。

還有2個小彩蛋，大家請留意👇👇👇

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1. VIP書寫專用房，暫時不用預約

「字」己空間內有唯一一個VIP包間，甚至可以進行毛筆書法的書寫練習，目前暫時無需預約，先到先得。注重環境私密的朋友，請不要忽略這個小而美的私人空間。

2. 前台是個「周邊小商店」

前台的正對面是一面陳列櫃，上面可不都是擺設，而是售賣一些有質感的小玩意，比如手提袋、牀頭燈、茶具等。如果喜歡「字」己空間的設計品味，自然會對這些衍生物愛不釋手。

很難得，在大城市的快節奏當中，我能夠覓得一處適合迴歸自我的空間。

很幸運，在這萬物復甦的春夏交季中，今年能夠和這裏有個美好的邂逅。

「字」己空間

地址：深圳書城（中心城店）北區首層美學生活館內

營業時間：週一至週五11:00-18:00，週六至週日9:30-21:00

交通：地鐵1/4號線少年宮站D出口



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