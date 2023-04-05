深圳美食｜任食烤肉+火鍋唔駛100蚊　城中村小店柬埔寨烤鍋有驚喜

「圍爐 · 烤鍋 · 自助」，柬埔寨版烤鍋，深圳首家。



柬式烤鍋，深圳首家

東南亞的街頭小火鍋，被挖到了，座標深圳城中村，目前深圳只發現這一家。柬埔寨烤鍋，既能烤肉又能打邊爐的「德藝雙馨鍋」，想吃烤肉和想吃火鍋的朋友，終於可以一起吃飯了。

按圖看看柬埔寨烤鍋的介紹，還有無限續四種烤肉的美味👇👇👇

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一邊烤肉，一邊火鍋

鍋的造型像小斗笠，鍋底乘着一條涓涓小河，中間部分又像一座小山，得名「牛上山」。因為構造特殊，「牛上山」受熱很快，烤肉熟得嘎嘎快，剛點上沒玩一分鐘手機就開鍋了。頂上還有一塊豬油，烤肉前記得用它潤潤鍋，防粘，也增香。

自助模式，菜肉無限續

烤鍋套餐有單人份/98元、雙人份/158元、三人份/228元，肉和菜無限續，想吃什麼招呼老闆小連加就行，價格很超值，明明心裏想瘦，肚子也要享受享受。

四種烤肉，無限續

1. 雪花牛肉

選取了牛上腦的雪花部分，鮮豔的紅，緊實的肉，看見它的第三秒，關於它的味道已經在我的腦海生成彈幕。最好是把雞蛋和牛肉親密無間地拌在一起，會更絲滑。

推薦蘸柬式醬料，酸和甜為基調帶着微辣，滿嘴牛油的香氣在它的刺激下更加精彩。牛肉很嫩，很容易粘鍋，記得多刷點豬油。

2. 肥牛

伴隨着肥牛的蜷縮，它發出滋滋作響的吟唱，半肥半瘦是最好的配比，恰到好處的油潤和若隱若現的焦香，足夠誘人了。

3. 豬五花

豬五花就是好吃的代名詞，漂亮的大理石紋理就是美食的藝術。得益於鍋的奇特構造，五花肉烤得薄脆而不燥，沾上乾蘸料，安佳牛油的奶香也使它煥發了新的滋味。

4. 牛腸

去年烤牛腸也因為韓綜小火了一把，它處理得很乾淨，沒有腥味，烤過之後像一隻只膨脹的小氣球，又Q又彈，中間裹着爆汁的肥油。唯一有點美中不足的是，肥腸塊頭有一點點小，但是可以無限續，也不怕吃不夠啦。

5. 越煮越香的豬骨湯

湯底是每日熬煮的骨湯，它本身只是平平無奇的骨湯，但是加上烤肉滴落的牛油和豬油，得到了昇華，香濃但是不油膩，留下滿足的香氣，非常驚喜。

6. 驚豔全場的米粉

看似普普通通的米粉也被湯汁賦予了二次生命，湯汁悄咪咪滲入米粉裏，和湯渾然一體，直接呼嚕一口，有米味，有綿軟，也有濃郁，為了這碗粉，感覺還會再來一次。

被低估的拿手涼拌

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涼拌魚皮

因為烤鍋很出名，差點忽略了小連本人的涼拌也很不錯，有十來種選擇。涼拌魚皮，辣度都是可以選擇的，沒有腥味的魚皮就是最棒的，脆爽鹹香，很適合開胃。

涼拌鳳爪

涼拌鳳爪，是唯一一款辣度不可選的產品（提前醃製好的），份量不算很大，但是醃製很入味，口味偏泰式，酸辣爽口，霸道的辣勁蹭地一下就上頭了。

涼拌魷魚圈

魷魚抄水之後過冷水冷卻，嫩白緊實，塊頭也大，小米辣和香菜佐味，伴隨着鹹鮮的醬汁，有一種夏天提前預熱了的快樂。

涼拌肥牛

除了烤和涮，還能解鎖肥牛的第三種吃法——涼拌。老闆小連的旋風小手現拌，肥牛大片而且有油脂的香味，搭配蒜泥和辣椒，褪去了肥膩的口感，很爽口。

座位少，易等位，見諒

當天只有小連一個人在忙上忙下，實在是不容易，問及為什麼選擇柬埔寨烤鍋，「去柬埔寨試了之後，老婆很喜歡。」（笑眯眯）城中村小店，店面和環境都是很簡單，以往最多的時候也只能招待10桌左右，「實在是忙不過來啦，招待不周的話，多見諒哦」。

小連鮮撈

門店地址：深圳龍崗區坂田街道大發埔社區大發埔東村七巷3號205

營業時間：周一至周日17:00-23:00

聯繫方式：15507516588／15201844403



①環境就是街邊檔，介意的朋友，不建議前往；

②座位不多，可以提前致電老闆詢問是否排隊；

③人手比較少，上菜偏慢哦；

④理智續肉，節約食物，請勿浪費哦



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