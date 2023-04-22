深圳福田Cafe｜日式輕食料理小店梳乎厘班戟超輕盈　味道顏值兼備

NADO Canteen＆Bar，走，去街頭獨棟小白樓，三刷梳芙厘！



街頭獨棟小白樓，5.6人已收藏

「NADO」，一家臨街獨棟日式輕食料理，大面積的純白鋪色讓它在一排排老房子中顯得尤為亮眼，簡約但富有設計感的門面，是來自知名建築設計師青山周平之手。更吸引我的，是它能承包全天候的餐食，從甜品、日料到咖啡……口味與顏值兼備，本人本週已打卡3次了。

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兩大鎮店日式甜品，每回來必點

梳乎厘（舒芙蕾）PANCAKE

（深圳微時光授權使用）

（深圳微時光授權使用）

讓人看一眼就心情變好的顏值，輕盈柔軟到一抿即化的口感，是我入坑它家梳乎厘的理由。店裏的梳乎厘有四款口味，都是在一樓堂前現做（難怪一進店就被蛋香味整餓了），要等待30分鐘左右。

按圖看看各款梳乎厘班戟👇👇👇

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1. 士多啤梨藍莓香蕉梳乎厘

點單率最高的「士多啤梨舒芙蕾」，靈魂就在於那勺泡沫感的奶油，甜而不膩很是輕盈，加上同樣細膩有空氣感的舒芙蕾，一口下去感覺不到負擔，卻能甜在心裏。

2. 杏白雪印梳乎厘

杏白雪印舒芙蕾真的是長在了大家的審美點上，特製的奶油像一層雲朵浮在鬆餅表層，輕挖一勺，細膩的舒芙蕾剛觸碰舌尖就化了，這款的奶油會甜些，但也不影響它在我心中的好吃地位！

3. 意大利芝士提拉米蘇梳乎厘

（深圳微時光授權使用）

可惜了舒芙蕾的賞味期只有短短幾分鐘，不然我絕對打包幾個回家。這款提拉米蘇舒芙蕾，頂層的奶油比較厚實，巧克力腦袋衝就對了。它家的舒芙蕾蠻大份，胃口小的建議跟朋友share一個。

雞蛋布丁燒 PUDDING CAKE

（深圳微時光授權使用）

「特濃雞蛋布丁燒」也是現點現做的，太晚來可就吃不到了。上層是絲滑的日式焦糖布丁燒，下層是蓬鬆綿密的蛋糕胚，三重口味還搭配着水果，飯後總要留一個胃口吃它吧！

創意日料，別處可吃不到

Pancake外也有其他日料選擇，很吸引👇👇👇

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鰻魚蟹籽玉子燒

NADO家的料理也是很特立獨行，用新鮮食材與日料烹飪手法融合出創意且好吃的菜品。就比如這個非傳統做法的鰻魚蟹籽玉子燒，味道是出乎意料的驚喜。

這款玉子燒是偏鹹口的，上層是玉子燒夾雜着杏鮑菇，底層則是蒲燒鰻魚，兩者合一，焦香的外皮，嫩上加嫩內餡，吃起來很過癮，最重要的是鰻魚冷了吃也不會腥，加分！

壽喜鍋Sukiyaki

（深圳微時光授權使用）

總喜歡吃點鍋物，NADO家的壽喜鍋也是我的心頭好！咕嘟咕嘟冒着泡的湯汁，來上一碗，從心暖到胃，無比鮮甜。搭配的安格斯肉眼，新鮮厚實，沾上温泉蛋在嘴裏爆汁的感覺別太爽了！

芝士可樂餅

它家的芝士可樂餅是把芝士覆蓋在可樂餅上，這樣的做法不會讓芝士太搶風頭。外酥裏綿，最後以奶香的芝士和酸甜醬汁收尾，這還是我第一次吃到「不膩甚至有點開胃」的可樂餅。

一口雞

「一口雞」是店裏的老面孔咯，它完全實現了我們既想吃炸物又不敢多吃的想法，一份有三個小雞腿，跟閨蜜們一人一個剛好。

很火，三層樓，還是得排隊

NADO在深圳福田南園路上開了2年，已經成為這條街上獨特的風景線，回頭客也攢了好幾波，一到飯點還是經常要等位。

自帶庭院的一樓，擁有最佳視角的二樓臨窗長廊，還有頂樓的天台，當你進入店裏的那一刻立馬就放鬆下來了，彷彿與外界的喧囂隔絕開來，只想點一份熱乎的餐食，靜靜感受這慢節奏。

NADO Canteen＆Bar 那都料理

參考人均：117元（人民幣）

營業時間：週一至週日 11:00-22:00

門店地址：深圳福田區南園路向東圍村53棟（永康門診隔壁）

聯繫方式：13312988942



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