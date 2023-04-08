深圳Cafe｜今期流行「奇葩咖啡配搭」　latte+油炸鬼竟成搶手貨？

這麼配搭，不離譜嗎？

咖啡+肉夾饃

咖啡+煎餅果子

咖啡+雲吞

咖啡+雲浮腸粉

咖啡+油炸鬼

咖啡+潮味小吃



1. Walkshop便利店&咖啡·肉夾饃

最近，深圳很多咖啡館開始打破傳統搭配，不斷創新融合，出現了許多讓人意想不到的咖啡CP，讓人都感到眼前一亮。walkshop就是其中一家，一個便利店形式的咖啡館，賣着小零食以及咖啡，當然還主打肉夾饃。門店風格明亮，即停即走，咖啡帶走，對於附近的上班族可謂是又飽腹又方便。

+ 2

好多肉夾饃

最初就是為了能夠做中式口味的食物來搭配咖啡，就做起了肉夾饃。肉夾饃看似小小一個，但份量十足。區別於以往的肉夾饃，外皮用的是麥芬夾肉的形式，麪包胚很軟，肥瘦相間的肉肉香辣濃郁，一口下去滿滿的料，一個頂飽。除了肉夾饃，店裏還有湖南豬油拌粉拌麪的搭配～

冷萃咖啡

建議搭配一瓶冷萃，清新解膩。入口帶有青提、檸檬、蜂蜜、紅茶之味，清爽的花香，當然，茶的風味會更加濃郁，拿來搭配主食肉夾饃，剛剛好。

walkshop便利店&咖啡·肉夾饃

🕰️營業時間：08:30-22:00

📞聯繫方式：18923743502

📍門店地址：深圳南山區香山東街1號



2. 煎餅咖啡

「做煎餅果子老少皆宜，搭配咖啡還能滿足年輕人和上班族的需求。 」

+ 4

新洲村裏的煎餅咖啡，也是打破了傳統中西結合的搭配，做起了意式咖啡搭配天津口味的煎餅果子。小小的門店，獨特的搭配還是吸引了不少人前來。現在還有很多人會在線上提前預定，也擁有了很多回頭客。

全家福煎餅果子

煎餅果子是偏向天津那邊的口味，除了基礎款，還可以加不同的配料，如果都想嚐嚐，不妨直接來一個全家福，一整個滿足，不要後悔會撐爆！餅皮吃起很香有韌勁，一口下去全是料，靈魂之處在於秘製肉醬，都是每天新鮮現炒的，口味非常濃郁。

煎餅咖啡 & 桂花拿鐵

除了標配的美式，還推薦煎餅咖啡和桂花拿鐵，都是店裏的熱門款。沒有太多高級的講究，但勝在性價比還不錯，兩款奶咖的整體層次感都很豐富。一杯咖啡，一份煎餅果子，這樣的搭配，飽腹感十足了。

煎餅咖啡

🕰️營業時間：07:30-20:30

📞聯繫方式：15626517865

📍門店地址：深圳福田區新洲一街6號



3. 黑皮鞋咖啡 Happy Shoes Cafe

「我想打造成腸粉界的麥噹噹。 」

+ 6

龍崗新開的這家「黑皮鞋咖啡」，打破常規的中西結合，將咖啡+腸粉這兩個極具反差感的食物，安排了在一起。主理人是廣東雲浮人，因此門店主打的也是「雲浮腸粉」，就連咖啡也融入了自己的家鄉特色。

雲浮腸粉

雲浮腸粉，有傳統有創新。目前店裏有17種口味的腸粉，苦瓜蓮藕、巴沙魚等等，大部分在別處都很少見。蒸出來的粉皮色澤白亮、透而不破、爽滑柔韌，整體份量很紮實。最巧妙之處在於，除了最傳統的醬油外，還會配有海南椰子雞同款蘸料，不失風味，可謂是獨特到底。

愛你羅茜 & 傲慢與偏見 & Dirty髒咖啡

店內咖啡選擇不少，有常規意式，還有一些個性鮮明的特調。在此推薦：

①愛你羅茜·掂過碌蔗，用甘蔗汁打底，入口絲滑，口感輕盈；

②傲慢與偏見·話梅氣泡美式，入口是話梅的酸甜果香，咖啡的苦澀濃郁隨之湧現，一杯嚐盡三味；

③Dirty髒咖啡，冰博克為底，配上濃縮，馥郁的堅果香融合奶味，建議儘快喝，風味更佳。

黑皮鞋咖啡·Happy Shoes Café

🕰️營業時間：08:00-21:00

📞聯繫方式：13530864625

📍門店地址：深圳龍崗區龍飛大道啟迪協信科技園



4. 來坐咖啡酒館

來坐咖啡酒館，開在景田咖啡街上。幾米處就有有一家咖啡館的景田街上，來坐也有屬於自己的獨特風格。潮汕小吃配咖啡，反響還不錯。

+ 4

潮味小吃

5種潮汕小吃：粿肉、墨魚丸以及蒸粿系列。剛蒸完的韭菜&菜脯蒸粿軟糯有嚼勁，粿肉也更是酥香，蘸取配好的醬料，口感也更好。不過小貴，小吃系列均28元一份。

草莓夢露（手沖）& 咖啡尼克

被推薦嘗試了一下手沖草莓夢露，入口盡是草莓乾、蜜桃、香草、荔枝的風味，很清新的口感；而咖啡尼克是店裏的特色招牌，肉桂和橘子平衡的剛好，口感順滑，非常香醇。

來坐咖啡酒館

🕰️營業時間：周二 / 11:00-19:00；其餘時間 / 11:00-24:00

📞聯繫方式：15338729215

📍門店地址：深圳福田區商報東二路轉翠葉道新景苑37-10商鋪



5. 十點十咖啡

「苦惱好久，無意間吃着早餐油條，才有靈感下定決心做咖啡油條的搭配，沒想到成了！」

+ 2

十點十咖啡，開在濱河新村社區的外廊裏，是這條街上唯一的一家街邊咖啡館，門店不大，就2、3張桌子，牆壁上貼滿着「咖啡精神」的毛筆字畫和門口的塗鴉都甚是可愛，細節中還藏着主理人Kim和Joey恩愛的痕跡，太甜啦～

話梅美式+油條

最傳統經典的油條泡豆漿吃法，竟也成為了油條咖啡的搭配。起初聽到能將「油條浸泡在咖啡」時，我滿臉震驚和抗拒，最後還是忍不住嘗試了一把，果真有點意思。起初帶着話梅美式的一絲苦澀與酸甜，後續又回到了正常的口味。不過建議搭配拿鐵，會有奶香味～這樣的搭配，還是門店裏的搶手貨！

十點十咖啡

🕰️營業時間：周一至周五 06:30-19:30；周六至周日 09:00-19:30

📞聯繫方式：13318434872

📍門店地址：深圳福田區東園路濱河新村小區外連廊商鋪70號（西塔老太太烤肉旁邊小巷子拐進）



6. YOKA COFFEE 友家咖啡雲吞店

「 一直想要有自己的小店，跟朋友一起喝咖啡，聊聊天就很幸福 」

+ 1

這家賣雲吞的咖啡店，藏在八卦嶺居民樓下，店面很小，才10㎡左右，店外像個小院子，但在主理人Fish和一隻編外人員咪咪🐱共同打理下，也變得温馨舒適許多。天氣好的時候，過來坐坐，陽光斑駁，微風吹拂，很自在～

手沖瑰夏+雲吞

主打雲吞，有小時候的味道。用料實在的雲吞都是每天現包的，湯底在熬煮時分寸感拿捏得剛好，鮮香濃郁。每碗15個，肉質口感紮實，趁熱吃暖乎乎的，也別嫌少，品嚐點到即止，才不會破壞這份美味。

再來品一品手沖瑰夏Geisha，入口會有柑橘、杏桃、蜂蜜的香氣，風味層次十分豐富，口感乾淨明亮，拿來搭配剛吃飽的雲吞，還是蠻神奇。

Yoka Coffee 友家咖啡雲吞店

🕰️營業時間：周一至周五 07:00-19:00；周日 13:00-19:00

📞聯繫方式：13424209522

📍門店地址：深圳福田區園嶺街道園東社區園嶺新村105棟102-1



寫在最後

現在咖啡文化越來越盛行啦，也出現了許多打破傳統的創新，感興趣的話可以淺嘗一下～

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】