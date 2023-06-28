深圳地鐵遊｜龍華社工村3大打卡位 Tiffany Blue公路激有藝術感
撰文：ShenzhenWeekly
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深圳龍華區有一個非常冷門的地鐵站，它在4號線上，途經觀瀾，叫做「竹村站」。巧的是它有5個出入口，3個通往適合周末散心的好地方。
我們帶你看一看，地鐵竹村站周邊到底有什麼好玩的？👇👇👇
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竹村站B2出口：Tiffany藍色公路
從B2出口出站直走，左拐走上觀天路，再一直走，就會發現這條特別的公路。
去年7月至今，已經通車大半年了，隧道內部以藍色為主基調，像遨遊在海底世界，對稱的線條結構使整條隧道充滿了延伸感，雖然已經通車一段時間，不過好在車流量不多，對打卡拍照的朋友很友好。
️注意事項：雖然車流不算多，但拍照也要注意來往車輛，安全第一
具體地址：深圳市龍華區觀天路維也納國際酒店（龍華茜坑地鐵站店）
竹村站D出口：觀瀾河人工濕地公園
觀瀾河是深圳的五大河之一，也是龍華的母親河。這個公園位於觀瀾河的西岸，沿着河畔漫步，眼前的一幕幕都像油畫一樣，流水、花草、蝴蝶、飛鳥……像極了回到小時候的夢境。
具體地址：深圳市龍華區永順街觀瀾河人工濕地公園
竹村站A出口：龍華社工村
從地鐵出口坐巴士，大概只有2站的距離，就能抵達紅花社工村。這是全國第一條以「黨建+社工」為主題的步行街。
豐富多彩的塗鴉牆繪是它的標誌，好像漫畫裏的世界一樣，吸引了很多人慕名而來。
逛累了，在糖水鋪歇歇腳，漸熱的天氣裏也能找到一絲治癒的感覺。
具體地址：深圳市龍華區觀湖街道觀城社區大和村
深圳有許多小驚喜，只要有善於發現美的眼睛，生活處處是美景。
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深圳有哪些冷門打卡好去處？
地鐵4號線的「竹村站」周邊，有3個通往適合周末散心的好地方，Tiffany藍色公路、觀瀾河人工濕地公園、龍華社工村都是拍照打卡好去處，按此看看介紹和相片。