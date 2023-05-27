東京羽田機場酒店｜東橫INN新開幕實探　最平$430過夜住宿全自助

說到日本的東橫INN旅館，大家對他印象大概都是連鎖商務旅館、房間略有點年代感，基本上都不會是住宿首要選擇吧！東橫INN因應世界趨勢，將全新品牌概念導入今年三月底才改裝開幕的羽田機場２館，東横INN羽田空港2除了嶄新的空間設計讓人眼睛一亮之外，從入住報到、寄放行李到退房都採非常便利的自助化設施，離機場只要三站的優越地理位置是搭超早班機的好選擇，一起來看看實地體驗！



1. 嶄新設計打造舒適新氣象

走進東横INN羽田空港2的一樓大廳，簡約的櫃台搭配全新品牌LOGO讓人有煥然一新的感覺，與過去東橫INN給人的連鎖商務旅館既定印象完全不同。👇👇👇

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羽田機場２館於3月28日改裝新開幕，建築家梅澤龍也以「基地」為概念，打造出孩提時期嚮往的帶有秘密感又舒適的小天地，在與東京玄關口羽田機場只有相隔三站的大鳥居站再出發。

從櫃檯向右一看則是寬敞的公共空間，大片窗戶帶來充足柔和的光線，溫潤的色調以及舒適桌椅讓商務客可安心洽公，電梯前的長椅則是方便旅客整理行李，每位來到這裡的客人都可以找到最舒適的位子，整體空間規畫非常完善，多樣藝術品展示也是獨有的特點之一。

東橫INN不再主動提供一次性消耗備品，入住的客人可依照個人需求取用，落實環保不浪費資源。

2. 全自助入住退房寄放行李超方便

就算櫃台服務人員不在也能自助寄放行李了！不管你是剛下紅眼班機先來旅館報到，或者退房後還有其他行程，都可以在一樓寄放行李箱。

採自助化密碼式設計，上鎖後不用另外攜帶鑰匙或單據，只是記得拍照免得忘記密碼喔！不用另外洽詢櫃台就能寄放真的很方便，臨時要開行李箱找東西也不用再麻煩櫃台人員了。

辦理入住時的報到機台也是採自助式設計，可選擇多種語言介面，依照指示擺上東橫INN的IC會員卡、掃描護照照片頁，確認好預約資訊後再選擇付款方式，付錢後即會從機器列印你的住房資訊以及收據（領收書），最重要的房卡也是會從這機器吐出，報到手續輕鬆結束。接下來就是拿著房卡前往房間，整個過程兩分鐘就能搞定，旅程結束時也只要插入房卡就能完成退房手續，非常便利。

3. 全新色系客房打造舒適休憩空間

有住過東橫INN的朋友絕對對他們的土色系棉被非常有印象，全新的羽田機場2館可說是完全找不到之前的影子。👇👇👇

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除了嶄新的灰白配色，每張床頭都加裝個人閱讀燈以及充電USB插座，每個細節都看得出來用心。

羽田機場2館的單床房以木質調家具以及橢圓鏡子打造舒適休憩空間。Heartful room雙床房為東橫INN專門設計的無障礙客房，羽田機場2館以淺灰及淡藍色為基調，讓旅客可在採光充沛之下得到愉快的休息空間。

4. 豐盛早餐開啟美好的一天

早餐供應時間為早上6點到9點，5點到6點則是有供應麵包。早餐包含了味噌湯、飯糰、各式熟食以及新鮮蔬果，也有熱咖啡、麥茶等飲品。根據筆者親身經驗，早餐與疫情前最大不同之處就是多了各種外帶盒、湯碗供選擇，減少群聚共食的風險，不只讓急於出門的旅客有了外帶新選項，也可以丟下想賴床的朋友獨自用餐再幫他帶一份回房，整體來說比之前更加便利了。

東橫INN羽田機場２館改裝新開幕，羽田進出方便好住宿！

東横INN羽田空港2

地址：〒144-0043 東京都大田区羽田1-1-7，大鳥居站走路1分

電話：03-5735-1045

入住時間：16：00（會員15：00）／退房時間：10：00

早餐時間：06：00～09：00

開幕日期：2023年3月28日改裝新開幕

房價：單人房7600日圓起／晚；雙人房9700日圓起／晚



以上就是東橫INN全新改裝開幕的羽田機場2館實地入住體驗與介紹，羽田機場2館擁有全新型態的寬敞空間、客房設計以及全自助化設施，房價維持不變但住宿品質大大提升，是羽田機場周遭的住宿新選擇，且旅館與機場間還有免費接駁巴士超方便，從羽田進出的朋友務必來試試喔！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】