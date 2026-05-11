Trip.com新用戶｜4專屬優惠碼　酒店10%折扣+門票95折｜領取教學

Trip.com新用戶優惠｜Trip.com2026新用戶優惠代碼必睇！想知道如何1鍵解鎖新用戶專屬的豪華優惠碼？《香港01》「好食玩飛」小編為大家整理了Trip.com新用戶4大優惠折扣代碼，最高可享15％折扣。即睇下文！獲更多首批新用戶優惠碼詳情以及使用方法。



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Trip.com《香港01》讀者專享優惠

Trip.com獨家優惠1: 酒店 5% 優惠代碼詳情

只要在Trip.com預訂酒店，並在結帳時使用Trip.com《香港01》讀者專享酒店優惠代碼Promo code，就能立即享受額外5%折扣（上限最高$70）！優惠代碼不僅適用於全球各地的酒店，且每位會員可使用優惠最多5次（已取消的訂單不計算在內）。

如何領取： 指定Trip.com優惠代碼頁面

活動期間：由即日至另行通知

入住適用期間：由即日至2026/12/31

Trip.com新用戶｜4大優惠碼：最高減15%

Trip.com新用戶優惠【1】訂住宿即減10%

只要在Trip.com預訂酒店，並在結帳時使用新用戶優惠代碼Promo code，就能立即享受額外10%折扣！優惠代碼適用於全球各地的酒店，每位新會員可使用新一次。

Trip.com新用戶優惠【2】交通購票優惠

Trip.com新用戶購買火車票可享專屬折扣：包括香港高鐵（西九龍站出發）、中國內地鐵路及日本火車票，訂單即減至少$30！此外，預訂歐洲火車票亦可享5%優惠折扣。

Trip.com新用戶優惠【3】機場接送優惠

在Trip.com預訂機場接送服務,可享至少85折優惠,最高可減$70！新用戶分別有85折，88折以及9折三張優惠券。每張訂單限用1個優惠碼。

Trip.com新用戶優惠【4】專享指定景點門票95折

透過App、手機及電腦網站於Trip.com預訂指定門票/體驗之指定景點門票產品並輸入優惠代碼，就能享有即時95折優惠。每筆訂單限用1組優惠代碼，每位會員限用1次。

於Trip.com預訂指定門票/體驗能享有即時95折優惠。(AI生成圖）

Trip.com新用戶優惠｜如何領取新用戶優惠？

步驟1：使用手機號碼或電子郵件註冊一個新的Trip.com帳號。

步驟2：尋找新用戶優惠入口並領取優惠券。成功登入新帳號後，點擊進入歡迎禮包頁面後，您將看到一系列的優惠券列表（例如：酒店滿減券、機票折扣碼等）。

步驟3：點擊列表旁的「使用」。優惠券將自動儲存至您的帳號中。

成功登入新帳號後，點擊進入歡迎禮包頁面後，將看到一系列的優惠券列表。（Trip.com網頁截圖）

Trip.com新用戶優惠｜舊客戶也可享有優惠？

可以！Trip.com的新用戶優惠主要是針對首次登記的帳號發放。不過如果你是舊客戶，最直接獲取折扣的方法，是使用另一個尚未登記過的電郵地址重新註冊，你絕對可以邀請同行家人、朋友開立新戶，這樣同樣能領取新手禮包，輕鬆省下旅費！

Trip.com新用戶優惠｜如何查詢有什麼優惠券？

點選畫面右下角的賬戶選項，進入「優惠代碼」頁面後，顯示的數字，即代表您帳號中目前可用的優惠券張數。

進入頁面後顯示的數字，即代表帳號中目前可用的優惠券張數。(Trip.com網頁截圖）

Trip.com新用戶優惠｜如何使用優惠券？

步驟1：點擊優惠碼右方的「使用」按鈕(系統將自動帶您進入搜索頁面，確保您的預訂適用此優惠。)

步驟2：在搜索頁面中，輸入您的目的地、入住/退房時間、以及入住人數等資訊，然後進行搜索。在選擇後，進入預訂介面。

步驟3：在確認訂單資訊（如房型、日期、旅客姓名）的頁面中，找到「優惠及禮遇」的選項。點擊進入後，您會看到所有符合本次訂單使用條件的優惠券。

步驟4：勾選對應的優惠代碼，系統將會即時計算折扣金額，並顯示在訂單總價中。

Trip.com新用戶優惠｜領取優惠碼後，卻無法使用？

如果已經領取了卻在結帳時未能使，有可能是以下這5個原因：

【1】未達門檻 您的訂單金額可能未達到該優惠碼設定的最低消費門檻。

【2】有效期：優惠碼可能已過期。可以在優惠代碼頁面中確認其有效日期。

【3】適用範圍：該優惠碼可能不適用於您預訂的產品（例如：酒店優惠券不能用於機票）、特定酒店或特定航線。

【4】特殊產品：某些特殊促銷價或團體產品可能不參與優惠碼折扣活動。

【5】重複折扣：一筆訂單不能同時使用多張優惠碼，單筆訂單只能使用一張優惠碼進行折抵。

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