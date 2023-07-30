日本JR加價｜JR逾20款周遊券秋季加價　部份加足5成附購票連結

日本JR加價！JR宣佈將會在秋季上調逾20款周遊券的票價，部份加幅更逾50%。而將加價的周遊券，適用的範圍將涵蓋港人當到訪的九州、本州以及北海道。即睇加價票種及日後價錢。



JR 逾20款周遊券秋季加價

（圖片來源：JR東日本）

由今年10月1日開始，JR逾20種周遊券將會被上調。將會加價的票種涵蓋由JR北海道、JR東日本、JR東海、JR西日本及JR九州5間JR公司所發售的，意味著大家前往相關地區觀光，交通上的支出或較以往為多。

1. JR北海道 - JR北海道鐵路周遊券｜購票連結

JR北海道方面，所有周遊券將加價1,000日圓（約港幣$56），包括能夠環遊全島的「JR北海道全區鐵路周遊券」。JR北海道所有將加價的周遊券票種及日後費用可參閱下圖：

2. JR東日本 - JR東日本周遊鐵路周遊券（東北地區）｜購票連結

JR東日本發售的6張鐵路周遊券均會全數加價，其中可乘車由東京來往山形縣、青森縣、秋田縣及岩手縣等東北地區縣份的「JR東日本周遊鐵路周遊券（東北地區）」加幅最多，由20,000日圓（約港幣$1,115）增至30,000日圓（約港幣$1,673），升幅達50%。其他將加價的JR東日本周遊券票種及日後費用可參閱下圖：

（截圖來源：JR東日本）

3. 1 JR東海 - JR富士山、靜岡地區周遊券｜購票連結

3. 2 JR東海 - JR伊勢、熊野、和歌山地區周遊券｜購票連結

JR東海發售的「JR富士山、靜岡地區周遊券」、「JR伊勢、熊野、和歌山地區周遊券」以及「高山、北陸地區周遊券」均將加價。新票價可參考下圖：

（圖片來源：JR東海）

4. 1 JR西日本 - JR關西廣域鐵路周遊券｜購票連結

4. 2 JR西日本 - JR關西地區鐵路周遊券 ｜購票連結

JR西日本有12款周遊券將加價，數目為5間JR公司中之冠。過半數周遊券將加價2,000日圓（約港幣$116），大家日後想一次過玩盡大阪、京都、和歌山、神戶、奈良，便要付出多些交通費。JR西日本12款將加價的周遊券如下：

（截圖來源：JR西日本）

5. JR九州 - JR Pass 全／北／南九州鐵路周遊券｜購票連結

JR九州的周遊券將加價1,000 - 5,000日圓（約港幣$56-279）不等，當中包括可無限次來往長崎、佐賀、熊本、大分等九州縣份的「JR九州鐵路周遊券（全九州版）」，JR九州周遊券的新費用可參閱下圖：

（圖片來源：JR九州）

加價後，購買周遊券多次乘車仍然比購買多張單程票便宜。大家繼續可以憑周遊券無限次乘搭票種指地區的列車，節省旅費。