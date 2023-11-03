杭州亞運場館2023｜直擊3大亞運場館　霹靂舞/曲棍球場/電競中心

杭州亞運場館2023直擊！杭州亞運會於10月初已完滿結束，雖然這場盛大的體育賽事已落幕，但那些亞運場館仍䇄立在杭州的不同角落，今次記者親身直擊3大杭州亞運場館，包括拱墅區的大運河乒乓球體育館、大運河曲棍球場及中國杭州電競中心，全部都極具設計感，而且周邊配套完善，即看亞運場館詳情、交通方法、周邊美食、亞運紀念品攻略。



杭州亞運場館（黃寶瑩 攝）

杭州亞運乒乓球體育館、曲棍球場、杭州電競中心

第19屆杭州亞運會於2023年9月23日至10月8日舉辦，記者今次親身直擊杭州拱墅區的3大亞運體育賽事場館，包括浙江省首座集體育館、公園、運動場及商業配套於一身的「大運河亞運公園」，園內設有2大體育場館，分別是乒乓球體育館，以及規模頗大的曲棍球場。此外，區內亦坐落不少人專程來朝聖的中國杭州電競中心，內文附地址詳情、交通方法及周邊配套攻略。

杭州亞運場館【1】大運河亞運公園乒乓球體育館 玉器結合絲綢設計理念

位於杭州大運河亞運公園南區，設有舉辦亞運賽事的乒乓球體育館，外形呈不規則橢圓造型，靈感來自於良渚玉琮，即新石器時代良渚文化的一種玉器，同時結合絲綢的設計理念，整體感覺輕盈且具有標誌性。

杭州亞運場館（黃寶瑩 攝）

場館總共分為3層，其中1樓為體育館配套用房，2樓則為觀眾大廳看台以及相應的配套設施，地下則為設備用房。主場館內配備一整圈觀眾席及大電視屏幕，最特別是這裡除了會舉辦亞運會乒乓球賽事，同時亦是亞運會霹靂舞比賽的場地，用途相當多元化。亞運會後，此處更將作為綜合室內健身體育館使用。

大運河亞運公園乒乓球體育館 詳情

地址：杭州市拱墅區申花路90號大運河亞運公園國球中心

交通方法：杭州地鐵10號線花園崗站B出口



杭州亞運場館【2】大運河亞運公園曲棍球場 油紙傘蓋頂跨度120米

大運河亞運公園曲棍球場，同樣位於杭州大運河亞運公園內，其建築造型設計，取材自非文化遺產江南油紙傘的骨架，故又稱「杭州傘」體育館，面積大約1.3平方米，合共設有5,003個座位。

杭州亞運場館（黃寶瑩 攝）

球場主體部分為輕盈優雅的大跨度屋蓋，頂面跨度約120米，四周定制安裝專項照明燈柱，採用不同角度的遮光及反射系統，可以更好地利用各種光源，整體輕盈優美，極具設計感。此外，亞運會完結後，球場更可改造為11人標準足球場，可以更好地將資源重用。

大運河亞運公園曲棍球場 詳情

地址：杭州市拱墅區申花路90號大運河亞運公園

交通方法：杭州地鐵10號線花園崗站B出口



杭州亞運場館【3】中國杭州電競中心 「星際漩渦」震撼視覺效果

今年的杭州亞運會，電競首次成為亞運正式競賽項目，其中包括廣為人知的英雄聯盟王者榮燿（亞運版）、和平精英（亞運版）、刀塔（Dota）2、夢三國2、街霸5（快打旋風系列） 、FIFA Online 4 等都於中國杭州電競中心內舉行。

杭州亞運場館（黃寶瑩 攝）

杭州亞運場館（黃寶瑩 攝）

中國杭州電競中心位於拱墅區大運河數智未來城北景園生態公園，同時是國內首座亞運會賽事標準的專業電子競技場館，合共設4,500個座位。場館以「星際漩渦」為設計理念，外形酷似「星際戰艦」，主場館内部分為2層，正中央設置予一個可升降的四面屏幕，同時安裝了192個演藝燈，舞台效果相當震撼，為電競愛好者帶來極佳的視覺享受。

中國杭州電競中心 詳情

地址：杭州市拱墅區石祥路北景園生態公園內

交通方法：杭州地鐵3號線汽輪廣場站C出口



杭州亞運場館周邊配套攻略：大運河亞運公園+美食街

遊覽一眾亞運體育場館外，順道旅遊當然少不了吃喝玩樂。位於杭州拱墅區的大運河亞運公園，園內設有花神跑道、三葉湖、踩鴨子船等休閑設施配套，公園綠草如茵，清水環繞，是散步遊樂的好地方。如果想醫肚，有不少餐廳食肆坐落在園內的美食街，涵蓋日式燒烤、意大利菜、杭州餐廳等，價錢合理。

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杭州亞運紀念品：吉祥物「宸宸」、「琮琮」及「蓮蓮」

此外，今年杭州亞運會設有3大吉祥物組合名為「江南憶」，分別則取名為「宸宸」、「琮琮」及「蓮蓮」。「宸宸」造型代表世界遺產京杭大運河，名字源於京杭大運河杭州段的標誌性建築拱宸橋；「琮琮」造型代表世界遺產良渚古城遺址，名字源於良渚古城遺址出土的代表性文物玉琮；「蓮蓮」造型則代表世界遺產西湖，名字源於西湖中無窮碧色的接天蓮葉。大家隨時可以於賽事場館周邊及杭州亞運會特許經營店等購買！