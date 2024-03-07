Klook優惠碼合集2024｜全球酒店85折減$300+自助餐買一送一

Klook優惠碼合集2024｜如果你正在計劃新年去旅行，想用最低預算，但又想享受最優質旅遊體驗，Klook會是不少港人的選擇。《香港01》好食玩飛團隊為大家帶來一系列2024年最實用的Klook優惠碼Promo Code，有Klook官方優惠碼，預頂全球酒店住宿即享折扣，保證你可以玩到盡、慳到盡！ 文章會持續更新Klook不同類型的折扣優惠碼，記得儲存這篇文章，以免錯過最新優惠。計劃外遊前亦不妨留意最新的酒店優惠碼、機票優惠碼，以及《香港01》讀者專享Trip.com優惠碼！ （更新日期： 2024年3月7日）

旅行訂房訂門票只要有優惠碼便可省下不少旅費。（tarnnnyyy@ig）

快閃Klook自助餐優惠 ｜買一送一

【買1送1】香港海洋公園萬豪酒店自助餐

1.自助晚餐 | 環球美饌自助晚餐 ＋免費享用兒童遊樂天地

2.自助午餐 | 品嚐自助美食＋免費享用兒童遊樂天地

優惠期：即日起 至 3月11 日

使用期：即日起 至 4月30日

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【早鳥優惠】香港海洋公園萬豪酒復活節自助午餐

自助午餐包括製作曲奇餅、扭氣球活動＋免費進入兒童遊樂天地，適合一家大細！

優惠期：即日起 至 3月11 日

使用期：3月29日 至 4月1日

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【買1送1】海洋公園萬豪酒店 - 海岸酒廊

燒烤自助晚餐

優惠期：即日起 至 3月11 日

使用期：3月8日 至 4月30日

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【買1送1】和牛燒肉一郎燒肉放題

100分鐘特選牛燒肉放題

優惠期：即日起 至 3月11 日

使用期：即日起 至 4月30日

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🌸日、韓、台櫻花季🌸

日韓台賞櫻團9折

優惠碼：CHEERY50

優惠期：即日 至 2024年4月30日

日韓台租車/機場接送/包車/火車93折

優惠： 滿港幣$800即享93折，最高折扣限額為港幣$105

優惠碼：CHERRYCAR7

優惠期：即日 至 2024年4月30日

Klook官方優惠碼

復活節限定優惠

優惠：購買全線活動滿HK$500即享HK$25折扣優惠，數量有限，送完即止！

使用次數： 1 次/用戶

優惠碼：EASTERJOY25

提早預訂復活節活動

優惠：購買全線活動滿HK$1,200即享HK$70折扣優惠，數量有限，送完即止！

使用次數： 1 次/用戶

優惠碼：EASTERJOY70

復活節抵Deal多買多減

優惠：購買全線活動滿HK$2,500即享HK$150折扣優惠，數量有限，送完即止！

使用次數： 1 次/用戶

優惠碼：EASTERJOY150

APP首次購物即享95折優惠

使用平台： 只適用於APP

優惠期：無限期

優惠碼：BetterOnApp

APP 首次下單酒店商品享95折優惠

使用平台：只適用於APP

優惠期：無限期

優惠碼：HotelOnApp

Europcar租車9折

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：即日 至 2024年2月24日

優惠碼：CAR10OFF

Klook官方優惠碼 ｜日本

日韓台賞櫻團9折

優惠： 滿HK$500 即減 HK$50

優惠期：即日 至 2024年4月30日

優惠碼：CHERRY50

日本私人機場接送（NRT/HND）9折扣

優惠： 滿HK$500 即減 HK$50

優惠期：即日 至 2024年3月24日

優惠碼：HK24JP10

東京SKYTREE®晴空塔門票

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：即日 至 2024年3月10日

優惠碼：HKLNYSKYTRE

大阪空庭溫泉門票85折

優惠期：即日 至 2024年3月10日

優惠碼：CB24SO15

箱根周遊券 8折

優惠期：即日 至 2024年3月10日

優惠碼：HAKONEPASS20

🌸2024熱門賞櫻酒店推介🌸

日本東京總是百去不厭。（lapule2022@ig）

Klook官方優惠碼 ｜泰國潑水節

泰國Spa及按摩活動限定93折

香港用戶訂購泰國按摩/SPA滿港幣$700即享93折，最高折扣限額為港幣$90

優惠期：即日 至 2024年4月15日

優惠碼：SONGKRANSPA

泰國租車/機場接送/包車/火車9折

香港用戶訂購泰國租車/機場接送/包車/火車滿港幣$450即享9折，最高折扣限額為港幣$60

優惠期：即日 至 2024年4月15日

優惠碼：SONGKRANCAR

Klook官方優惠碼 ｜澳洲

塔斯酒店／景點／活動減HK$150

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：即日 至 2024年3月10日

優惠碼：TASTTD150

私人機場接送優惠碼

預訂法國機場私人接送服務可享85折

*僅適用於CDG去程 / 回程接送

優惠期：即日 至 2024年 04月30日

優惠碼：SK24CDG

預訂英國機場私人接送服務可享85折

*僅適用於LHR去程 / 回程接送

優惠期：即日 至 2024年 04月30日

優惠碼：SK24LHR

預訂法國機場私人接送服務可享85折

*僅適用於CDG去程 / 回程接送

優惠期：即日 至 2024年 04月30日

優惠碼：SK24CDG

西班牙法國機場私人接送服務可享85折

*僅適用於BCN去程 / 回程接送

優惠期：即日 至 2024年 04月30日

優惠碼：SK24BCN

預訂泰國機場私人接送服務可享10%折扣

*僅適用於BKK & DMK去程 / 回程接送及經濟房車 4 人座及客貨車型 11 人座車型

優惠期：即日 至 2024年 04月30日

優惠碼：SK24BK10

預訂泰國機場私人接送服務可享10%

*僅適用於HKT去程 / 回程接送及經濟房車 4 人座及客貨車型 11 人座車型

優惠期：即日 至 2024年 04月30日

優惠碼：SK24HKT10

預訂義大利機場私人接送服務可享85折

*僅適用於 FCO 去程 / 回程接送

優惠期：即日 至 2024年 04月30日

優惠碼：SK24FCO

預訂義大利機場私人接送服務可享85折

*僅適用於 MXP 去程 / 回程接送

優惠期：即日 至 2024年 04月30日

優惠碼：SK24MXP

銀聯卡持卡人優惠碼

3月｜中國內地以外產品88折

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：2024年3月1日 至 2024年3月31日

優惠碼：202403UPIHK

PayMe 限定優惠

PayMe 減HK$50

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：2024年3月1日 至 2024年3月31日

優惠碼：PAYME24MAR50

PayMe 減HK$80

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：2024年3月1日 至 2024年3月31日

優惠碼：PAYME24MAR80

Klook Stay+套票方案

Klook Stay+套票方案就是一個酒店+旅遊產品的優惠組合，推出較為實惠的價錢，讓大家為旅客可以用來配搭酒店及想前往活動門票、餐飲、交通及電話網路工具。

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