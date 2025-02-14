東京賞櫻酒店13間推介｜鄰近新宿御苑／必看櫻花隧道／人均$329起

東京賞櫻酒店2025！年頭又快迎來日本櫻花季，當中就近東京的靜岡縣已發佈2025河津櫻花節的詳情，去年東京多處在3月下旬、4月上旬就有櫻花盛開，因此現在就是安排櫻花之旅的好時機！《香港01》「好食玩飛」是次為大家介紹賞櫻酒店推介，有鄰近隅田公園、新宿御苑、上野恩賜公園等熱門賞櫻景點的酒店，亦有可以在客房內賞櫻的酒店，最平人均只需HKD$329起！如果利用優惠碼訂房，更可以節省旅費！👉 Agoda優惠碼2025 或 Trip.com優惠碼2025

新宿御苑是東京最佳賞櫻地點之一（圖片來源：Instagram@miababy0122）

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東京賞櫻酒店推介【1】上野雷索爾酒店（Hotel Resol Ueno）

上野雷索爾酒店（Hotel Resol Ueno）位於上野，距離JR上野站僅需1分鐘步程，距離賞櫻名景點上野恩賜公園亦僅需步行8分鐘。上野恩賜公園種了800棵、超過50個品種的櫻花樹，絕對是賞櫻季的必訪地區，下榻此酒店就非常方便！酒店客房雖然空間不大，但設備亦相當齊全，設有浴缸、景觀窗，想浸浴、想睇景都無問題！

上野雷索爾酒店（Hotel Resol Ueno）

房價：人均HKD$336起（客房）

地址：東京都台東區上野7丁目2−9

交通：JR上野站步行1分鐘

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東京賞櫻酒店推介【2】東京新宿馨樂庭酒店（Citadines Shinjuku Tokyo）

東京新宿馨樂庭酒店（Citadines Shinjuku Tokyo）位於新宿，步行5分鐘即可到達新宿御苑前站，距離賞櫻熱門景點新宿御苑亦只需步行8分鐘，前往賞櫻非常方便，而且新宿御苑櫻花品種繁多，開花時間各異，因此很長一段時間都能賞花！酒店採用公寓式飯店設計，客房內均有煮食用具、爐具、微波爐等，浴室亦備有浴缸，設備相當齊全！

東京新宿馨樂庭酒店（Citadines Shinjuku Tokyo）

房價：人均HKD$465起（大床一室房）

地址：東京都新宿區新宿1-28-13

交通：東京Metro地鐵新宿御苑前站步行5分鐘

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東京賞櫻酒店推介【3】東京九段下芬迪別墅酒店（Hotel Villa Fontaine Tokyo-Kudanshita）

東京九段下芬迪別墅酒店（Hotel Villa Fontaine Tokyo-Kudanshita）坐落在東京巨蛋附近，距離九段下站需要6分鐘步程，步行前往千鳥之淵則需要約15分鐘，在賞櫻季前往划船賞櫻，是個浪漫又特別的體驗！酒店方面，客房採用商務感設計，雖然環境較為昏暗，但日間的採光度及空間尚算不錯，加上浴室亦設有浴缸，設備相當齊全，CP值超高！

東京九段下芬迪別墅酒店（Hotel Villa Fontaine Tokyo-Kudanshita）

房價：人均HKD$329起（大床房）

地址：東京都千代田區西神田2-4-4

交通：都營地下鐵九段下站步行6分鐘

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東京賞櫻酒店推介【4】淺草東武酒店（Asakusa Tobu Hotel）

淺草東武酒店（Asakusa Tobu Hotel）位處淺草站旁邊，步行1分鐘便到車站，距離淺草寺雷門亦僅3分鐘步程。鄰近淺草寺的隅田公園在每年櫻花季都可以欣賞到近600棵櫻花樹開花的盛況，亦可漫步隅田川兩岸長達約1公里櫻花步道，從酒店出發更只需步行2分鐘便可抵達，地理位置極佳！酒店有多種房間大小、裝潢風格的房型可供選擇，除了採用乾濕分離設計，更有浴缸及淋浴空間。客房更有以Hello Kitty及櫻花為主題的家庭客房，非常適合在賞櫻季入住！

淺草東武酒店（Asakusa Tobu Hotel）

房價：人均HKD$428起（雙床房B）

地址：東京都台東區淺草1-1-15

交通：東京Metro地鐵淺草站步行1分鐘

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東京賞櫻酒店推介【5】東京澀谷神宮前多美迎PREMIUM温泉酒店（多美迎・御宿野乃 酒店集團）（Dormy Inn Premium Shibuya-Jingumae）

東京澀谷神宮前多美迎PREMIUM温泉酒店（多美迎・御宿野乃 酒店集團）（Dormy Inn Premium Shibuya-Jingumae），雖然離JR原宿站需要10分鐘的步行路程，但著名賞櫻景點代代木公園就在酒店附近，步行8分鐘即達，代代木公園澀谷門和南門之間的「櫻之園」區域更有一個堪稱必看的櫻花隧道！酒店客房設計簡約，部分客房亦有提供浴缸，雖然客房空間不大，但亦是澀谷區內唯一設置了大浴場的酒店，更提供桑拿和冷湯，設備豐富！

東京澀谷神宮前多美迎PREMIUM温泉酒店（多美迎・御宿野乃 酒店集團）（Dormy Inn Premium Shibuya-Jingumae）

房價：人均HKD$500起（雙人床房）

地址：日本東京都澀谷區神宮前6-24-4

交通：JR原宿站步行10分鐘

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東京賞櫻酒店推介【6】東京新大谷酒店主樓（Hotel New Otani Tokyo The Main）

東京新大谷酒店主樓（Hotel New Otani Tokyo The Main）距離東京Metro永田町站僅3分鐘步程，雖然距離著名賞櫻景點較遠，但酒店內有一座環繞著江戶城外堀的日本庭園，面積更廣達4萬平方米，擁有58棵不同品種的櫻花樹，在酒店或客房內都可以輕鬆賞櫻！如果想外出賞櫻，鄰近亦有千代田區立清水谷公園，可以愜意散步、盡情打卡！

東京新大谷酒店主樓（Hotel New Otani Tokyo The Main）

房價：人均HKD$807起（花園塔樓標準房）

地址：東京都千代田區紀尾井町4-1

交通：東京Metro永田町站步行3分鐘

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東京賞櫻酒店推介【7】高輪花香路-高輪格蘭王子大酒店（Takanawa Hanakohro）

高輪花香路-高輪格蘭王子大酒店（Takanawa Hanakohro）是一家日式旅館，客房採用日式設計。雖然酒店距離市區及熱門賞櫻景點較遠，但酒店設有2萬平方米的日式庭園，在賞花季期間，透過客房的落地大玻璃窗就可以直接賞櫻名，酒店更會舉行夜櫻等活動！此外，酒店一共只有16間客房，更提供和服租借服務，日式庭園穿著和服一邊散步一邊賞櫻，十分寫意！

高輪花香路-高輪格蘭王子大酒店（Takanawa Hanakohro）

房價：人均HKD$2262起（禁煙標準日式房D（帶榻榻米）；包早餐）

地址：東京都港區高輪3丁目13-1

交通：都營地下鐵高輪台站步行3分鐘； JR品川站步行5分鐘

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東京賞櫻酒店推介【8】東京櫻花塔高輪皇家王子大飯店，傲途格精選（The Prince Sakura Tower Tokyo, Autograph Collection）

東京櫻花塔高輪皇家王子大飯店，傲途格精選（The Prince Sakura Tower Tokyo, Autograph Collection）同樣位於高輪格蘭王子大飯店內的精品酒店，精品酒店和諧地交織着日本傳統設計與現代氣息。酒店距離品川站僅需步行3分鐘，同時亦可欣賞酒店的2萬平方米日式庭園。

在賞花季期間，住客更可以從擁有270度景觀的客房窗戶欣賞櫻花，在私人空間內也能享受十足的賞櫻樂趣！部分客房更提供景觀按摩浴缸，邊浸浴邊賞櫻，超正！

東京櫻花塔高輪皇家王子大飯店，傲途格精選（The Prince Sakura Tower Tokyo, Autograph Collection）

房價：人均HKD$888起（豪華特大床房可使用桑拿）

地址：東京都港區高輪3-13-1

交通：JR品川站步行3分鐘

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東京賞櫻酒店推介【9】東京目黑雅敍園（Hotel Gajoen Tokyo）

東京目黑雅敍園（Hotel Gajoen Tokyo）位於日本人氣賞櫻景點目黑川旁邊，在賞櫻季前往非常方便，而且酒店提供和服租借服務，可以穿著和服去賞櫻打卡！

酒店在每年春季都會展出以櫻花為主題的藝術作品，並提供藝術導賞、抹茶會、傳統文化體驗等，讓你可以體驗極致的日本賞櫻文化！酒店以「和敬清心」為概念，只有60間客房，提供日式及洋式設計，全部客房均配有桑拿及按摩浴池，部分更是景觀浴池，可以一邊賞景一邊浸浴，而且空間相當寬敞！

東京目黑雅敍園（Hotel Gajoen Tokyo）

房價：人均HKD$1783起（行政特大床套房）

地址：東京都目黑區下目黑1-8-1

交通：JR目黑站步行10鐘

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東京賞櫻酒店推介【10】東京椿山莊酒店（Hotel Chinzanso Tokyo）

東京椿山莊酒店（Hotel Chinzanso Tokyo）距離東京Metro江戸川橋站約10分鐘路程，雖然距離熱門賞櫻景點較遠，但酒店內擁有逾一座700年歷史的日式庭園，一年四季有不同景色，每年2月至4月有多款品種的櫻花盛開，晚上更有夜櫻點燈！

在櫻花季期間，酒店亦會推出櫻花主題下午茶及自助餐。酒店客房設計有歐式貴族風格的「尊爵古典」以及日式現代風的「尊爵現代」，也有能夠飽覽庭園櫻花、楓紅等四季美景的景觀客房，酒店亦有露天泳池、溫泉等設施，在酒店內都已經可以擁有多重享受！

東京椿山莊酒店（Hotel Chinzanso Tokyo）

房價：人均HKD$1211起（卓越城景高級房）

地址：東京都文京區關口2丁目10-8

交通：東京Metro江戸川橋站步行10分鐘

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東京賞櫻酒店推介【11】東京皇家王子大飯店花園塔(The Prince Park Tower Tokyo - Preferred Hotels & Resorts, LVX Collection)

東京皇家王子大飯店花園塔距離東京Metro赤羽橋站路程約5分鐘，坐落於六本木商圈。酒店下方正是賞櫻勝地芝公園，櫻花季時，芝公園會開滿櫻花，非常浪漫。此外，酒店鄰近東京鐵塔，房間是大面積落地窗，單在房間就可欣賞東京塔、遠眺彩虹大橋、東京灣、橫濱夜景，景色絕佳，其中轉角塔景房更是東京鐵塔的絕佳觀景及打卡房間。

東京皇家王子大飯店花園塔(The Prince Park Tower Tokyo - Preferred Hotels & Resorts, LVX Collection)

房價： 人均HKD$1971起（東京塔側豪華雙床房）

地址：4 Chome-8-1 Shibakoen, 港區, 105-8563 東京都, 日本

交通：東京Metro赤羽橋站步行約5分鐘

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東京賞櫻酒店推介【12】三井花園酒店上野（Mitsui Garden Hotel Ginza-gochome）

三井花園酒店上野距離東京Metro上野站僅5分鐘路程，且只需1分鐘步程，就可抵達有超過1,000棵櫻花的上野公園！酒店2023年翻新，整體設備新淨，推出可愛熊貓主題房間，不論是樓層或房間都加入熊貓裝飾，十分適合打卡。另外，酒店每個房間都會準備睡衣，配置完備洗護用品，直髮器、蒸面機、髮帶、化妝棉等，超貼心！

三井花園酒店上野（Mitsui Garden Hotel Ginza-gochome）

房價： 人均HKD$771起（標準雙人床熊貓房）

地址：3 Chome-19-7 Higashiueno, 台東區, 110-0015 東京都, 日本

交通：東京Metro上野站步行約5分鐘

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東京賞櫻酒店推介【13】目黑站前Mid In酒店（Hotel Mid In Meguro-Ekimae）

目黑站前Mid In酒店最大優勢就是交通便利，只需約3分鐘路程就到JR、東京地鐵南北線、都營三田線、東急目黒線目黑站。有留意日本櫻花季的朋友，目黑川是人氣的賞櫻景點，目黑站前Mid In酒店也只需走幾分鐘就可步行抵達。

目黑站前Mid In酒店（Hotel Mid In Meguro-Ekimae）

房價： 人均HKD$512起（Standard Semi-double No Smoking）

地址：1-2-19 Shimomeguro, Meguro-Ku, 目黑, 東京, 日本

交通：JR、東京Metro目黑站步行約3分鐘

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