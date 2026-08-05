深圳美食桑拿雞7間推介！順德手工菜最平人均¥76起　必試榮記農莊

深圳美食桑拿雞7間推介｜順德名菜「桑拿雞」港人北上必食美食之一！桑拿雞顧名思義是以蒸焗手法烹調鮮雞，配合各式配料，呈現雞肉的原汁原味！此外，和食雞煲一樣，食過主菜桑拿雞後，可將蒸雞留下的精華熬製火鍋湯，邊吃順德手工菜邊打邊爐暖胃！《香港01》「好食玩飛」記者精選深圳7大食桑拿雞高分食店，最平人均¥76已吃到飽，性價比極高！



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（圖片來源：左／小紅書＠女侠慢走、右／小紅書＠咖喱酱没有咖喱）

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深圳美食必食順德名菜「桑拿雞」品嚐食材原汁原味

深圳雲集好多不同派系的中菜館，而順德菜就是其中之一。順德菜融合了粵菜和客家菜的特色，注重食材的新鮮度和原汁原味的呈現，具清淡、鮮美及精緻等特點。當中，順德最出名雞料理，必食名菜有「桑拿雞」，即以蒸焗手法烹調鮮雞，配合蟲草、絲瓜、木耳或豆腐等各式配料，呈現雞肉的鮮嫩風味！吃過桑拿雞，人們還會將蒸雞所留下的雞精熬製湯來打邊爐，非常暖胃養生！今次我們精選深圳7間食桑拿雞的好去處，均在大眾點評中獲極高人氣的店，愛嘗鮮的朋友不可錯過。

深圳美食桑拿雞推介【1】榮記農莊——人氣No.1 自家餵養走地雞 有機蔬菜

數到深圳人氣No.1人氣桑拿雞，必然是位於寶安區的「榮記農莊」！店家同時也獲得大眾點評「寶安區農家菜熱門榜第1名」，在區內可說是無人不曉的隱世菜館。榮記大部分的食材都是自家有機養植，如走地雞、鵝、鴨、魚鮮及各式蔬菜等，夠晒新鮮及品質有保證！此外，店家招牌菜桑拿雞（¥218）均去骨薄切呈上，所蒸出來的肉質入外鮮甜、雞皮帶微爽脆，不點任何調料都好夠味！另外，在這兒也不妨嘗一系列順德手工菜，如鹽焗鵝（¥388／隻）、沙姜啫竹腸（¥78）、碌鵝（¥388／隻）及炒米粉（¥38）等，每一道菜都簡簡單單，卻評價不俗，愛農家菜的人必要試試。

深圳美食桑拿雞推介【1】榮記農莊

營業時間：10:00-14:30；16:00-22:00

地址：深圳金威啤酒廠東北

人均：¥121

交通：深圳地鐵興東站B出口，步行620m。



深圳美食桑拿雞推介【2】順德大牌檔——超嫩滑雞 冬瓜盅火鍋、養生豆腐

「順德大牌檔」鄰近深圳著名景點仙湖植物園，在大眾點評獲得1.7萬個收藏的人氣深圳餐廳！雖然無靚裝修，但其招牌菜「金牌桑拿雞」（¥228）令不少食饕特地慕名而來，網民大讚這兒的雞雖帶骨，但做得份外嫩滑，重姜味也令人食完好暖胃！此外，蒸好雞後，底下的還有原個冬瓜盅火鍋，湯底好鮮甜，令人一試難忘！如喜歡順德，必食店家的養生豆腐，外層香脆，內裡則綿滑鮮嫩，佐酒一流。

深圳美食桑拿雞推介【2】順德大牌檔（蓮塘店）

營業時間：10:30-14:00；17:00-21:30

地址：深圳蓮塘路100號

人均：¥109

交通：深圳地鐵2號線蓮塘店D出口，步行550m。



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深圳美食桑拿雞推介【3】深圳金湯忘箸·雞煲——自家養殖走地雞 蒸焗燜雞煲多重食法

深圳金湯忘箸·雞煲是近月人氣急升的食雞好去處！店家在河源市自設走地雞養殖農場，新鮮雞隻天天供應，這兒供應的雞煲還有著多重食法，想食清一點及嘗鮮，可揀招牌桑拿蒸雞（¥158）；想惹味香濃，又可選傳奇燜雞煲（¥168）或肥腸雞煲（¥198）；喜歡滋寶養顏，金湯花膠雞（¥288）就是理想之選！吃完雞煲，還可繼續加配料打邊爐或蒸食材，食法多多，自由度好大！

深圳美食桑拿雞推介【3】金湯忘箸·雞煲（寶能環球匯店）

營業時間：10:30-14:00；17:00-22:00

地址：深圳寶安北路3008寶能環球匯7樓709室

人均：¥79

交通：深圳地鐵7號線笋崗店E出口，步行420m。



深圳美食桑拿雞推介【4】南鄉·精功順德菜——陳皮、山楂入饌

想嘗正宗順德菜，在深圳寶安中心及卓悅中心都有分店的「南鄉·精功順德菜」便是理想選擇。店家可嘗到多款經典順德名菜，如桑拿雞（¥89）、泉水鮑汁手工豆腐（¥39）、陳年生焗拆龍骨池大鯉魚（¥129）、大良雙皮奶（¥19）、順德黃魚羹（¥39）等等，令人不用遠赴順德都食到地道滋味！南鄉·精功順德菜的桑拿雞，特色是加了陳皮及山楂，為鮮雞提鮮，加上大火速蒸，吃時雞皮爽脆，雞肉滑嫩，令人一試難忘。

深圳美食桑拿雞推介【4】南鄉·精功順德菜（壹方城店）

營業時間：10:30-14:00；17:00-21:00

地址：深圳寶華路與海麗路交叉口壹方城L5

人均：¥150

交通：深圳寶安中心地鐵站F出口，步行160m。



深圳美食桑拿雞推介【5】尚品源農莊——桑拿雞及桑拿魚同告出色

與榮記一樣，尚品源農莊是深圳市有名的農家菜館，出名桑拿雞（¥218）及桑拿魚（¥218）！雞由老闆以米糠餵大，魚則是水庫脆肉羅非魚，現點現宰，材料新鮮。此外，這兒還有爆炒竹腸、燜鵝、碌鵝及鹽焗鵝等名菜，如果想要快一點上菜，建議先提前打電話預定。

深圳美食桑拿雞推介【5】尚品源農莊

營業時間：10:00-14:30；16:00-22:00

地址：深圳朗日工業路寶源社群眾源農莊1-4101號

人均：¥112



深圳美食桑拿雞推介【6】齊秋水雞煲——脆皮雞蒸 無花果雞湯

深圳市中心一樣有好味桑拿雞店，那就是「齊秋水雞煲」（¥128）！這裡的特色是用沙煲蒸桑拿雞，配上鮮甜的絲瓜和蟲草花點綴，雞肉很滑嫩，吃時還有陣陣碳火香、脆皮鮮嫩，非常特別！吃完蒸雞，還留下獨特的無花果雞湯，飲完好清潤養顏，推介給女生！

深圳美食桑拿雞推介【6】齊秋水雞煲·四大天王雞煲(南山店)

營業時間：10:00-14:30；16:00-22:00

地址：深圳前海路1956數位文化創意園區6棟底商

人均：¥110



深圳美食桑拿雞推介【7】匯荷農莊——高速公路旁農莊 依山傍水歎蒸雞

位於荷坳高速公路出口處，依山傍水，吃飯可同時賞受農家樂（可以釣魚）。 菜餚主打農家菜，套餐¥160起就有一整隻雞、魚片、一些配菜，份量足夠5人吃。做法是順德「桑 拿」，也就是清蒸，雞肉不需太多調味，原汁原味已很不錯，蒸好下來那口雞湯非常出色，值得推薦。

深圳美食桑拿雞推介【7】匯荷農莊

營業時間：10:00-22:00

地址：深圳荷坳路61號116

人均：¥76



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