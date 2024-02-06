深圳灣口岸交通4種方法！轉巴士北上有優惠　最平只需$10.3

深圳灣口岸交通！深圳灣口岸是香港接壤深圳南山區的陸路口岸，亦是首個實行「一地兩檢」的中港口岸。大家抵達口岸後，在同一座旅檢大樓內，已能一拼完成出、入境手續，相當便捷。《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合了4大該口岸的交通方式，最平只需$10.3，部份巴士路線更設有轉乘優惠，減省大家北上的旅費。



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深圳灣口岸（余俊亮攝）

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【2024年2月更新】

深圳灣口岸4大交通方法+開放時間

連接香港以及深圳的深圳灣口岸是客運、貨運兩用的口岸，大家只要持有身份證、回鄉證等旅遊證件，便可以過關。不過要留意，口岸一般情況下只有貨運通道會24小時運作，旅客通道只會於每日06:30 - 00:00期間開放。若深夜前往深圳又怕來不及過關，應改用其他口岸北上。

而大家過關後，可以在深方口岸乘搭巴士前往南頭古城、深圳歡樂海岸、南山書城等南山區的各大景點，詳情可參閱下文：

深圳灣口岸交通方法【1】專營巴士

深圳灣口岸總站（盧翊銘攝）

新大嶼山巴士以及城巴一共設有7條路線接載大家由新界西的元朗區及屯門區前往口岸，相關路線的大部份班次都以裝有行李架的巴士行駛，適合帶備大型行李北上的朋友乘搭。而由港島、九龍、新界東乘車前往屯門區轉乘城巴的深圳灣口岸路線，可享有$1.5的轉乘優惠（詳請可參閱城巴官方網站）。各路線的營辦商、總站、主要途經地區、車費如下：

嶼巴B2線

路線：元朗站 ↔ 深圳灣口岸

主要途經地區：屏山、洪水橋、藍地

車費：$14.4



嶼巴B2P線

路線：天水圍（天慈邨）↔ 深圳灣口岸

主要途經地區：天水圍市中心

車費：$10.3



嶼巴B2X線（只於週六、日及公眾假期服務）

路線：天水圍（天耀邨）↔深圳灣口岸

主要途經地區：天水圍市中心

車費：$10.3



城巴B3線

路線：屯門碼頭 ↔ 深圳灣口岸

主要途經地區：屯門市中心

車費：$14.7



城巴B3A線

路線：山景邨 ↔ 深圳灣口岸

主要途經地區：兆康、虎地

車費：$14.7



城巴B3Ｍ線

路線：山景邨 ↔ 深圳灣口岸

主要途經地區：兆康、虎地

車費：$14.7



城巴B3X線

路線：屯門市中心 ↔ 深圳灣口岸

主要途經地區：紅橋

車費：$14.7



深圳灣口岸交通方法【2】專綫小巴

專綫小巴（HK01攝）

天水圍有1條專綫小巴路線提供來往深圳灣口岸的服務，不過，專綫小巴沒有行李架，未必適合攜帶大型行李的朋友乘搭。專綫小巴的詳情如下：

專綫小巴618綫

路線：天恩邨 ↔ 深圳灣口岸

主要途經地區：天水圍市中心、廈村

車費：$13.1



深圳灣口岸交通方法【3】直通車

直通車（圖片來源：縱橫遊）

在香港島、九龍或新界東出發的朋友，若不想在市區不斷轉車才能登上到口岸的專營巴士或小巴，可以選搭直接在市區開出並直達口岸的直通車。

環島旅運（圖片來源：環島中港通）

直通車由中港通、環島旅運、永東直巴等非專營巴士營辦商以配備行李存放處的巴士營運，設有路線來往港、九、新界多區。要留意！非專營巴士的路線、班次較專營巴士不固定，為免影響行程，大家應留意營辦商於官方網站上的班次、停站位置等最新資訊。直通車的營辦商、設上客站的地區如下：

環島旅運（圖片來源：環島中港通）

環島旅運：

設上客站的地區：太子、旺角、油麻地、尖沙咀、上環、中環、灣仔及銅鑼灣



（圖片來源：永東旅行社）

永東直巴：

設上客站的地區：海洋公園、鑽石山、油麻地、觀塘



中港通：

設上客站的地區：將軍澳、觀塘、油塘、牛頭角



深圳灣口岸交通方法【4】的士

乘搭市區的士（「紅的」）或新界的士（「綠的」）均能前往深圳灣口岸。由於新界的士的收費較市區的士便宜，大家若由天水圍、屯門、大埔或馬鞍山等新界地區出發，可乘搭新界的士以減低旅費。

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（全文完）