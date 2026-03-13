深圳好去處｜光明百草園隱世賞花秘境　宮粉紫荊大道美如粉色彩帶

春來無事，只為花忙。



2、3月份的深圳整個城市似乎都染上了春日色彩，街頭巷尾的粉白花朵持續綻放，讓人忍不住放慢腳步。特別是這條2公里長的「宮粉紫荊大道」，堪比深圳版的「伊犁杏花溝」，就藏在光明小眾公園裏。

走，一起去追春。

光明百草園，深圳最浪漫的花海河畔

誰能想到，深圳今年春天最好看的花海，居然藏在光明的百草園公園裏。

宮粉紫荊花，今年開爆了

這裏沒有喧囂人群，也沒有浮躁氛圍，只有一條綿延2公里長的粉色花海大道，兩岸數百棵宮粉紫荊熱烈盛放，組成一幅令人心醉的詩意自然畫卷。

碧綠河岸，春光無限好

公園緊挨的這條河名為「鵝頸河」，蜿蜒着流向遠處的城市山林，河水清澈見底，水草豐茂，偶爾傳來清脆鳥鳴和潺潺流水聲，盎然春色似乎觸手可及。

花期正當時，趁早去

宮粉紫荊的花期為3、4月，如今正是賞花追春的最佳時節，一旦錯過，只能等明年啦。

花海漫步，才是春天正確打開方式

沿着河岸漫步，彷彿穿越到了另一個世界，清甜的花香，緩緩飄落的花瓣，安靜閒適的氛圍……讓人不自覺沉浸在花海盛景裏，享受城市難得的靜謐與自然。

一條通往春天的粉色大道

從橋上遠遠望去，整個河岸宛如一條流動的粉色彩帶，在風中輕輕搖曳，春天兩個字一下子具像化了。

大面積的粉白、紫紅花朵幾乎綴滿枝頭，一抬頭，就是滿目的夢幻春意，當陽光透過花隙灑下來，在地上投下斑駁光影，每一步都踏在花影裏。

徒步騎行、露營打卡好去處

這片春日限定花海，不僅是一處景色，更像是人們感受春天的共享空間。

不時能看見情侶牽手散步，彼此用手機記錄下心動時刻，還有親子家庭在河岸野餐，騎行愛好者穿梭其間，退休阿姨拿着絲巾合影……盡情享受春日暖陽下的愜意時光。

意外邂逅，黃花風鈴木

花海大道的不遠處，意外發現了一小片黃花風鈴木，金黃璀璨的花色格外醒目，像一串串黃金風鈴掛在枝頭，愛花的小夥伴千萬別錯過這般景色。

春日浪漫如期而至，快帶上家人好友去光明走走。在繁花似錦的景色裏，創造最美好的春日回憶。

ps.本文圖片拍攝於2026年2月27日



宮粉紫荊花海大道

地址：深圳市光明區光布路與長圳路交匯處百草園

交通：地鐵6號線長圳站A口，步行約9分鐘

門票：免費開放



【本文獲「深圳派」授權轉載，微信公眾號：best0755】