深圳好去處｜南山荷蘭花卉小鎮絕美花海正盛放　現場還可選購鮮花

曾刷屏朋友圈的荷蘭花卉小鎮，今年帶着絕美風車花海開啟2026年的第一場浪漫啦。



童話風車下的花海

莫奈同款花海已經開好了。各色鮮花順着白色風車傾瀉而下，幾乎塞滿整個取景框。站在花田旁，古典油畫感直接拿捏。

整個人都被花花包圍

噴泉旁的鬱金香花園，絢爛的紫藤蘿瀑布景觀，夢幻花街天幕+巨型飛馬雕塑，節日儀式感一下子有了。

春日遊玩之旅，出發

作為城南花開主會場，除了選購鮮花綠植，小鎮近期還有水幕秀、民俗表演等活動，正好過個悠閒鬆弛的周末。

荷蘭花卉小鎮

地址：南山區南頭街道星海名城社區月亮灣大道3008號

地鐵：1號線大新站B口，步行1.5km

門票：免費打卡，無需預約



【本文獲「ShenzhenStyle」授權轉載，微信公眾號：style-0755】