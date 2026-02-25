深圳好去處｜塘坑背水庫群碧道看火車穿梭林間　5.7km輕鬆走全程

又發現一條人少好逛的水庫群碧道。繞着山林、水庫，慢慢散步，沿着平鹽鐵路，看火車穿梭。



深圳能看火車的水庫碧道就這一條

最近又發現了一條人少好逛的碧道，不僅有山有水，平鹽鐵路的其中一段也從中穿過，每天會有火車轟隆隆地呼嘯而過，是深圳少有仍在運營的貨運路線。能這樣超近距離看火車穿行的碧道，深圳估計也就這麼一條了吧。

一個人，守着兩扇門

如果路過這段鐵路時能見到身穿黃馬甲的大叔，那就是火車即將到來的信號。他會在火車來臨前的十多分鐘到崗，開鐵門、落閘，隨後筆挺地站着，日復一日，目送着一輛輛火車來了又走。

每天都有好幾趟火車經過呢

「你們很幸運，正好趕上了，火車過幾分鐘就來。」

我們大概是在16:20左右來到鐵路口，正好趕上了一趟火車，要是錯過了這班，估計得等到18:00。每天大概會有四五輛火車經過，大家可以根據參考時間，提前到達等候。

塘坑背水庫群碧道 · 平鹽鐵路

地點：龍崗區橫崗街道南風坳水庫旁

*靠近南風坳水庫管理處東南門



這裏是塘坑背水庫群碧道

3座水庫，串起1條碧道

這就是「塘坑背水庫群碧道」，一條碧道，串聯起牛始窩、塘坑背、南風坳3座水庫。

這一路除了山林，便是水庫群及周邊樓群的風光。水面寬闊平靜，偶有魚群擾動、飛鳥點水、微風吹拂，蕩起小小波瀾，陽光灑下泛着點點晶瑩。

水庫裏面有什麼？

水庫清澈透亮，不難瞧見水裏有一群群小魚歡快地搖曳着魚尾，來來去去，自在無比。這一幕常常吸引前來散步的小孩們圍觀，在他們的世界裏，小小妙趣也能無限放大。

全長5.7km，好走不廢腿

碧道全長約5.7km，慢慢地散步，大約1個半鍾便能逛完全程。整條碧道由棧道和水泥路組成，好走不廢腿，路上也能見到不少家長帶着孩子邊走邊玩。

第一段：山林棧道

推薦從牛始窩管理處開啟這場悠哉遊哉的輕徒步，第一段路程是山林裏的木棧道。循着台階而下，可以看見樹影掩映着不遠處的湖光山色，獨享此刻幽靜的風景。

第二段：水上棧道

穿過林中棧道，便能走到第二段「水上棧道」。踏上浮橋，在水庫中央迎着湖面上吹來的温柔微風，整個人的狀態也像是一張被撫平的棉柔紙，無比鬆弛。

第三段：雲汐棧道

前往南風坳水庫的路上會途徑「雲汐棧道」，S型棧道從山林中長出，在空中劃出漂亮弧線，遊人們常常在此駐足，登高望遠。

這一趟走下來，心情也因為沿途的盎然風光變得輕盈不少，值得在此揮霍小半日時光。

塘坑背水庫群碧道

碧道入口：

1. 牛始窩水庫管理處

2. 南風坳水庫管理處（離鐵路更近）

3. 自駕可導航至商洲藝園

門票：免費，無需預約

開放時間：08:00-21:00

TIPS：

1. 不可騎行（共享單車、平衡車等），嬰兒車可入內

2. 不可釣魚或投餵鳥類

3. 不可搭帳篷或天幕

4. 公園內有直飲水，但沒有小賣部，可以提前準備補給



