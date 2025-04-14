復活節深圳酒店4大優惠｜人均$400連早餐+下午茶+宵夜 近地鐵商場

撰文：張雨靜
出版：更新：

復活節深圳酒店優惠｜轉眼就快到復活節，如果還沒安排活動，不妨北上到深圳Staycation！深圳有好多又靚又抵住的酒店，部份酒店甚至打造成度假村模式，留在酒店都已經可以玩／歎足全日！現在Klook更有獨家訂房優惠，部份更加送自助酒店晚餐，低至6折！立即拉下看介紹吧！

👉🏻 購買全線深圳、廣州、珠海酒店套餐，憑優惠碼【EASTERCNSTAY】即減 HK$80！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

復活節深圳酒店優惠【1】深圳東海朗廷酒店 ⸺ 66折優惠

深圳東海朗廷酒店擁有352間客房和套房，客房設計風格融合英倫風情與古典東方元素，運用中國古典的木雕、瓷器及玉製品為裝飾，散發出尊貴典雅特東方氣質！客房豪華舒適，絕對是度假的好住處。現在客房優惠套餐，連自助早餐，人均$530起，優惠低至66折，而最划算是復活節及周末不加價！

深圳東海朗廷酒店 【66折｜雙早套餐】

房價：$1,059起（原價：$1,594） ；人均$530起（豪華客房1間1晚）
優惠期：即日起至2025年6月30日
訂房適用期：由即日起至2025年8月31日

👉🏻 即搶深圳東海朗廷酒店雙早套餐66折優惠

復活節深圳酒店優惠【2】深圳大梅沙京基洲際度假酒店 ⸺ 64折優惠

深圳大梅沙京基洲際度假酒店位於深圳東部大梅沙海濱，面向南海，坐擁迷人海景，步出酒店即達沙灘，是海邊度假的好地方，酒店設施有餐廳、酒廊、室外無邊際游泳池等等，更鄰近全新洲際行政俱樂部，讓住客盡享五星級奢華度假服務。現在推出優惠套餐，豪華海景房連自助早餐、晚餐（同行1位1.2米以下小童免費）、旅拍及享用酒店設施，人均只需$424起，低至64折！而且星期五不加價！

深圳大梅沙京基洲際度假酒店【64折｜雙早雙晚套餐】

房價：$1,697起（原價$2,651）；人均$424（豪華海景房1晚）
優惠期：即日起至2025年4月30日
訂房適用期：即日起至2025年6月30日

👉🏻 即搶深圳大梅沙京基洲際度假酒店雙早雙晚套餐64折優惠

復活節深圳酒店優惠【3】深圳鹽田凱悦酒店 ⸺ 65折優惠

深圳鹽田凱悦酒店，位於鹽田海濱沙頭角，鄰近有海洋特色圖書館、大型購物中心、黃金海岸木棧道等景點。酒店擁有288間客房，位於35至50層，房間景觀超開揚！

部分房間亦配備景觀浴缸。酒店附設大型健身中心、室外露天恆温泳池、餐廳及酒吧等設施。現在推出優惠套餐，標準山景房連自助早餐、晚餐（5歲以下兒童免費），免費享用酒店設施，人均只需$651起，低至65折！復活節不加價！

深圳鹽田凱悦酒店【復活節不加價｜自助晚餐套餐】

房價：$1,302起（原價$2,015）；人均$651（山景標準客房）
優惠期：即日起至2025年4月30日
訂房適用期：即日起至2025年6月30日

👉🏻 即搶深圳鹽田凱悦酒店自助晚餐套餐65折優惠

復活節深圳酒店優惠【4】深圳濱河時代薩和酒店 ⸺ 新開幕低至6折

深圳濱河時代薩和酒店位於福田區繁華CBD中心，樓下是時尚購物中心KK ONE，集娛樂、購物、飲食為一體的大型綜合商業體，觀光出行方便快捷。同時鄰近主要商業區和地鐵站，方便前往各大景點！現在推出優惠套餐，連自助早餐、下午茶、宵夜，人均只需$413起，低至6折！而且復活節及周末不加價！

深圳濱河時代薩和酒店 【豪華大牀房】

房價：$825起（原價$1,379）；人均$413
優惠期：即日起至2025年6月30日
訂房適用日期：即日起至2025年9月30日

👉🏻 即搶深圳濱河時代薩和酒店6折優惠

除了以上精選酒店外，在Klook預訂深圳酒店套房，結帳時輸入優惠碼【EASTERCNSTAY】，無需最低消費即享$80折扣優惠！優惠期至2025年4月21日23：59！數量有限用完即止！

更多深圳酒店推薦👇
深圳酒店深圳親子酒店深圳度假風酒店深圳南山酒店深圳南澳酒店深圳寶安酒店深圳灣酒店羅湖酒店羅湖新酒店龍崗酒店鹽田酒店蓮塘酒店東門酒店福田酒店深圳龍華區酒店大梅沙酒店小梅沙酒店深圳浴缸酒店
更多大灣區酒店及內地酒店推薦👇
香港新酒店澳門酒店澳門親子酒店珠海酒店珠海長隆酒店珠海親子酒店廣州酒店廣州白雲站酒店廣州特色酒店江門酒店中山酒店桂林酒店佛山酒店上海酒店上海民宿上海迪士尼親子酒店北京酒店四川酒店東莞酒店惠州溫泉酒店

深圳酒店48間推介｜1分鐘到地鐵站／無敵海景套房／人均$103起深圳南澳酒店推介｜15精選住宿無敵海景／露天風呂／蓮塘口岸方便深圳南山酒店10間推介｜2分鐘到南山站／海景房／人均$123高CP值珠海酒店推介18間人均$78起！近澳門／親子主題／海景房私人露台上海酒店民宿10大推介！光時旅行酒店全新開幕、近機場低至$203起
酒店住宿資訊
旅遊Jetso
深圳
大灣區旅遊
深圳住宿
大灣區