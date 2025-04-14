復活節深圳酒店4大優惠｜人均$400連早餐+下午茶+宵夜 近地鐵商場

復活節深圳酒店優惠｜轉眼就快到復活節，如果還沒安排活動，不妨北上到深圳Staycation！深圳有好多又靚又抵住的酒店，部份酒店甚至打造成度假村模式，留在酒店都已經可以玩／歎足全日！現在Klook更有獨家訂房優惠，部份更加送自助酒店晚餐，低至6折！立即拉下看介紹吧！



👉🏻 購買全線深圳、廣州、珠海酒店套餐，憑優惠碼【EASTERCNSTAY】即減 HK$80！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

復活節深圳酒店優惠【1】深圳東海朗廷酒店 ⸺ 66折優惠

深圳東海朗廷酒店擁有352間客房和套房，客房設計風格融合英倫風情與古典東方元素，運用中國古典的木雕、瓷器及玉製品為裝飾，散發出尊貴典雅特東方氣質！客房豪華舒適，絕對是度假的好住處。現在客房優惠套餐，連自助早餐，人均$530起，優惠低至66折，而最划算是復活節及周末不加價！

深圳東海朗廷酒店 【66折｜雙早套餐】



房價：$1,059起（原價：$1,594） ；人均$530起（豪華客房1間1晚）

優惠期：即日起至2025年6月30日

訂房適用期：由即日起至2025年8月31日



👉🏻 即搶深圳東海朗廷酒店雙早套餐66折優惠

復活節深圳酒店優惠【2】深圳大梅沙京基洲際度假酒店 ⸺ 64折優惠

深圳大梅沙京基洲際度假酒店位於深圳東部大梅沙海濱，面向南海，坐擁迷人海景，步出酒店即達沙灘，是海邊度假的好地方，酒店設施有餐廳、酒廊、室外無邊際游泳池等等，更鄰近全新洲際行政俱樂部，讓住客盡享五星級奢華度假服務。現在推出優惠套餐，豪華海景房連自助早餐、晚餐（同行1位1.2米以下小童免費）、旅拍及享用酒店設施，人均只需$424起，低至64折！而且星期五不加價！

深圳大梅沙京基洲際度假酒店【64折｜雙早雙晚套餐】



房價：$1,697起（原價$2,651）；人均$424（豪華海景房1晚）

優惠期：即日起至2025年4月30日

訂房適用期：即日起至2025年6月30日



👉🏻 即搶深圳大梅沙京基洲際度假酒店雙早雙晚套餐64折優惠

復活節深圳酒店優惠【3】深圳鹽田凱悦酒店 ⸺ 65折優惠

深圳鹽田凱悦酒店，位於鹽田海濱沙頭角，鄰近有海洋特色圖書館、大型購物中心、黃金海岸木棧道等景點。酒店擁有288間客房，位於35至50層，房間景觀超開揚！

部分房間亦配備景觀浴缸。酒店附設大型健身中心、室外露天恆温泳池、餐廳及酒吧等設施。現在推出優惠套餐，標準山景房連自助早餐、晚餐（5歲以下兒童免費），免費享用酒店設施，人均只需$651起，低至65折！復活節不加價！

深圳鹽田凱悦酒店【復活節不加價｜自助晚餐套餐】



房價：$1,302起（原價$2,015）；人均$651（山景標準客房）

優惠期：即日起至2025年4月30日

訂房適用期：即日起至2025年6月30日



👉🏻 即搶深圳鹽田凱悦酒店自助晚餐套餐65折優惠

復活節深圳酒店優惠【4】深圳濱河時代薩和酒店 ⸺ 新開幕低至6折

深圳濱河時代薩和酒店位於福田區繁華CBD中心，樓下是時尚購物中心KK ONE，集娛樂、購物、飲食為一體的大型綜合商業體，觀光出行方便快捷。同時鄰近主要商業區和地鐵站，方便前往各大景點！現在推出優惠套餐，連自助早餐、下午茶、宵夜，人均只需$413起，低至6折！而且復活節及周末不加價！

深圳濱河時代薩和酒店 【豪華大牀房】



房價：$825起（原價$1,379）；人均$413

優惠期：即日起至2025年6月30日

訂房適用日期：即日起至2025年9月30日



👉🏻 即搶深圳濱河時代薩和酒店6折優惠

除了以上精選酒店外，在Klook預訂深圳酒店套房，結帳時輸入優惠碼【EASTERCNSTAY】，無需最低消費即享$80折扣優惠！優惠期至2025年4月21日23：59！數量有限用完即止！

更多深圳酒店推薦👇

深圳酒店｜深圳親子酒店｜深圳度假風酒店｜深圳南山酒店｜深圳南澳酒店｜深圳寶安酒店｜深圳灣酒店｜羅湖酒店｜羅湖新酒店｜龍崗酒店｜鹽田酒店｜蓮塘酒店｜東門酒店｜福田酒店｜深圳龍華區酒店｜大梅沙酒店｜小梅沙酒店｜深圳浴缸酒店

更多大灣區酒店及內地酒店推薦👇

香港新酒店｜澳門酒店｜澳門親子酒店｜珠海酒店｜珠海長隆酒店｜珠海親子酒店｜廣州酒店｜廣州白雲站酒店｜廣州特色酒店｜江門酒店｜中山酒店｜桂林酒店｜佛山酒店｜上海酒店｜上海民宿｜上海迪士尼親子酒店｜北京酒店｜四川酒店｜東莞酒店｜惠州溫泉酒店