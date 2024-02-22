山姆超市跨境大巴香港市區直達$50起！旺角沙田荃灣鑽石山等有站

山姆超市跨境大巴！深圳山姆超市人氣爆棚，不少港人專程北上到山姆大買特買。有香港跨境巴士公司開辦專綫，由早到晚接載大家由九龍、新界多區出發北上山姆超市（福田分店）掃貨，車費平均只需$50起。即睇山姆超市直通巴的上、落客地點、班次！



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山姆超市近期人氣爆棚（圖片來源：環島中港通）

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山姆超市跨境大巴$50起！

永東直巴去年開辦了由香港來往山姆超市（福田分店）的跨境路綫，讓大家毋須轉車便能直達山姆搜羅好物。

永東直巴（圖片來源：永東旅行社）

山姆超市直通巴於香港設有多個站點，當中包括九龍的尖沙咀、旺角、鑽石山以及新界的荃灣、沙田、東涌等。單程票每人$65起，來回票則是$100，除開每程平均低至$50。要留意，部份站點只供巴士北上時上客或南下時落客，並非所有站點都一定有班次前往山姆，各站點開出的班次及收費如下：

2024年2月1日起，山姆專綫將不再駛經部份開辦時所設立站點，包括屯門、元朗、葵芳、觀塘等。大家計劃行程時，宜詳細參考上述時間表。

山姆超市直通巴北上深圳或南下香港時，均會途經深圳灣口岸。想知道怎樣從不同地區乘車到口岸轉搭直通巴前往山姆購物的朋友，可以參閱以下文章：

深圳灣口岸（資料圖片）

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