深圳山姆超市｜安格斯漢堡18元/烤牛肉卷6大必吃　非會員餐吧攻略

都知道深圳山姆超市好逛，山姆美食好吃，但是沒有會員卡的我只能跟着網友看看當吃過，或者找代購……剛好最近聽説前海山姆餐吧不用買會員卡也能進去，我二話不説直接衝，給大家探探路，測評一波！



Sam's Cafe山姆餐吧「無會員版」實用攻略，推介瑞士捲、小青檸汁、烤牛肉卷、榴蓮千層。不用會員咭，也能吃山姆美食！

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第一次來山姆餐吧，先記住這三點

1. 手機快速下單，排隊掃碼取餐

2. 熱門小吃，統統不限購

3. 專屬堂食區，逛累了就能吃



山姆餐吧Sam's Coffee 開餐攻略來了👇👇👇

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牛肉熱狗套餐，12元一份，醬料自選，送汽水

如果你想嘗試一款性價比高的山姆美食，我強烈推薦你入手它。12元（人民幣，下同）就能拿下一個熱狗和一杯無限添飲的汽水。

熱狗的份量蠻大，中間是牛肉腸，能吃出很明顯的肉感，很紮實。還可以自己去自助調料台加醬料和洋葱碎，醬料有黃芥末、酸黃瓜、番茄三種口味，洋葱碎一天補貨一次，晚去可能就沒有了。

安格斯牛肉漢堡，18元一個，純正美式漢堡

來山姆吃飯，我是不建議點太多的。就像這個18元的安格斯牛肉漢堡，一個半拳頭大小，肉厚多汁，車打芝士片融化在牛肉上，奶香濃郁，整個吃完很飽腹。

MM芝士披薩1/6，13元一片，兩種口味，有盒裝

餐吧的披薩有兩種售賣形式：整個的和1/6切片。它的1/6切片比想象中要大得多，也會有獨立的三角形盒裝着，非常方便，很適合打包回家。

目前只有兩種口味，一款是鹹香料多的至尊披薩，還有一款就是比較清爽的水果披薩。兩款披薩的餅底偏鬆軟厚實，不屬於焦脆那種，芝士給得也蠻足的。

蘋果冰淇淋，8元一份，新口味，零脂肪

之前山姆餐吧的雪糕有原味和牛奶兩種，都是用鮮奶製作的，口感很絲滑細膩。最近又新出了一款0脂的蘋果冰淇淋，吃起來是冰沙口感，酸酸甜甜的。

個人感覺糖度可以再降一點，不然吃多了有點膩。

MM分裝甜品👇👇👇

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榴蓮千層，25元一份｜瑞士捲，12元一盒

山姆終於出分裝的瑞士捲和千層蛋糕，再也不用糾結吃不完的問題了。

榴蓮千層用的是馬來西亞D24蘇丹王榴蓮果肉，香氣馥郁濃厚，搭配動物奶油，綿糯糯的口感，層次比較豐富，甜度適中。瑞士捲就不用多説，盲眼衝！

山姆餐吧的飲品

自助汽水︱現做咖啡︱自家飲料

一般來餐吧吃飯，點自助飲品的人比較多，6元可以無限續杯，還有無糖可樂哦。山姆招牌的小青檸汁在這裏也能買到，以前來我都是按打囤的！

天冷了還可以嚐嚐現做的拿鐵和美式咖啡。

最後打包，斷貨王烤牛肉卷！

坐等烤雞也入駐餐吧。

Sam's Cafe 山姆餐吧

地址：深圳市南山區桂灣三路1號

交通：深圳地鐵1號線鯉魚門站A出口，步行640m

營業時間：09:00-22:00



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