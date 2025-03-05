東京新景點16選2025｜新商場HARAKADO/迪士尼新園區/史努比博物館

東京景點2025推薦！東京有不同新景點在今年陸續開幕。當中包括搬遷到麻布台之丘的「teamLab無界」、集飲食娛樂溫泉於一身的大型觀光點「千客萬來」，以及即將開幕的「原角」商場、東京迪士尼海洋的全新園區「Fantasy Springs」、翻新後的史努比博物館等，即睇各大新景點遊覽資訊！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

HopeGoo x 《香港01》😍免費領取優惠禮包🧧

即日起至12月31日🔥HopeGoo用戶可憑優惠碼【HK012025】，領取優惠禮包

優惠先到先得，額滿即止。

😍優惠禮包內含5大神券

🟡機票滿$210減$30優惠碼

🟡香港高鐵車票減$10優惠碼

🟡港澳台酒店9折優惠碼

🟡內地酒店9折優惠碼

🟡海外酒店9折優惠碼

HopeGoo x 《香港01》優惠碼 領取教學😃

teamLab無界：森大廈數字藝術美術館（圖片來源：teamLab）

《香港01》「好食玩飛」記者亦為大家搜羅了東京高評分酒店，以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，讓你計劃旅程時慳得更多。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

一鍵比較各平台機票價格！搶平價機票✈️旅行慳錢慳時間😀

東京景點2025推薦！

東京新景點【1】高輪 GATEWAY CITY

由JR 東日本所主導開發的新街區「高輪 GATEWAY CITY」，將於2025年3月27日部份開幕，以後去東京食玩買又多個選擇！街區將以打造「具有未來感、新商務模式的高科技友善城市」為目標，引入約50台智慧機器人進行清潔、物流、送餐等服務，相當有科技感。

此外，「高輪 GATEWAY CITY」共有5棟大規模的大樓，當中THE LINKPILLAR 1 North大樓將成為東京全新綠色地標，人氣酒店JW萬豪亦將在這裡建立東京第一間分店。而大樓的28、29樓更有佔地約2000坪的空中植物園，亦將進駐具有獨棟建築風格的特色餐廳與咖啡廳，讓旅客享受與植物共融的舒適空間。另外，在THE LINKPILLAR 2將設立築堤美術館，展示日本邁向現代化的歷史。

高輪 GATEWAY CITY

地址：東京都港區高輪

交通：高輪 Gateway站步行約6分鐘



東京新景點【2】Snoopy博物館

位於東京町田市的史努比博物館已於今年2月翻新開幕！喜歡史努比的粉絲切勿錯過！經翻新後，遊客現時可由Snoopy的嘴巴走進博物館，而館內最具人氣的巨型史努比像也全新升級，新設了聲光演出「Snoopy，覺醒」，令視覺效果更震撼！

此外，博物館商店也有全新165款原創週邊商品，包括博物館限定的Snoopy毛公仔、刺繡毛巾、漫畫彩繪側孭袋、T恤等，還有用作手信的餅乾、朱古力禮盒都相當有特色！

日本東京SNOOPY MUSEUM TOKYO

成人：HK$140／位

學生票（初中至高中生）：HK$76／位

小童（4-12歲）：HK$50／位

👉🏻按此預購門票✨

日本東京SNOOPY MUSEUM TOKYO

地址：日本東京都町田市鶴間3-1-1

交通：南町田Gran Berry Park站步行約5分鐘



東京新景點【3】ecute 秋葉原

秋葉原車站將於2025年重新開幕！秋葉原車站今年4月宣布動工整修，預計將於2025年的春季開設全新站內商業設施「ecute 秋葉原」，是繼東京、上野、橫濱與有樂町等15個車站後，第16個有ecute商場進駐的車站！車站預計將有20家品牌加入站內，集結購物、美食、手信等一應俱全的商店。此外，連接秋葉原車站亦令前往各景點，或轉乘到其他地方時更方便。

ecute 秋葉原

地址：東京都千代田區神田佐久間町1-21

交通：位於秋葉原站內



東京景點【4】IMMERSIVE FORT TOKYO

IMMERSIVE FORT TOKYO 於2024年3月全新開幕，主打沉浸式劇場體驗。樂園內共設有12種遊樂設施，包括恐怖、懸疑、日本人氣動漫作品等主題體驗，例如：《我推的孩子》、《名偵探福爾摩斯》、《第五人格》等，從「觀眾」化身為「當事人」親歷電影、動漫和遊戲世界中的事件，每一項設施都超有真實感！樂園內亦有不同動漫的周邊產品以及主題餐廳，吃喝玩樂一站式體驗！

IMMERSIVE FORT TOKYO

成人：HK$340／位

小童（4 - 11歲）：HK$150／位

👉🏻即搶優惠門票🎟️

IMMERSIVE FORT TOKYO

地址：東京都江東區青海1-3-15

交通：青海站步行1分鐘



東京景點【5】東京華納兄弟哈利波特影城

「東京華納兄弟哈利波特影城」是亞洲第一座亦是全球最大的哈利波特影城，主打互動型體驗。園區內重現了不少經典場景，例如：九又四分之三月台、斜角巷、霍格華茲大廳、移動樓梯、動態肖像畫、《怪獸與牠們的產地》等。

此外，樂園內亦可以了解電影製作過程、看到電影的服裝及道具、品嘗哈利波特主題的特色餐點等。要更投入於這場魔法旅行，建議提前進入影城周邊商店購買巫師袍與魔杖，化身為真正的巫師穿越各個經典情節！

東京華納兄弟哈利波特影城

成人：HK$325／位

青年（12 - 17歲）：HK$270／位

小童（4 - 11歲）：HK$195／位

👉🏻即搶優惠門票🎟️

東京華納兄弟哈利波特影城

地址：東京都練馬區早宮3丁目58

交通：豐島園站步行2分鐘



東京景點【6】東京迪士尼度假區

東京迪士尼海洋的全新主題園區「Fantasy Springs」將在2024年6月6日正式開放，圍繞《魔雪奇緣》、《魔髮奇緣》以及小飛俠3大主題，推出兩個水上遊樂設施「安娜與愛莎的冰雪之旅」、「樂佩的天燈節」以及「小飛俠夢幻島歷險記」、「奇妙仙子妙妙小車」共四項新遊樂設施，更有冰雪奇緣城堡、魔法奇緣高塔、彼得潘夢幻島等還原度極高的經典建築！

東京迪士尼度假區

東京迪士尼樂園

成人：HK$393起／位（原價：HK$395）

學生（12 - 17歲）：HK$328起／位（原價：HK$330）

小童（4 - 11歲）：HK$234起／位（原價：HK$238）

👉🏻即搶優惠門票🎟️

東京迪士尼海洋

成人：HK$393起／位（原價：HK$395）

學生（12 - 17歲）：HK$328起／位（原價：HK$330）

小童（4 - 11歲）：HK$234起／位（原價：HK$238）

👉🏻即搶優惠門票🎟️

東京迪士尼度假區

地址：千葉縣浦安市東京迪士尼度假區

交通：舞濱車站步行8分鐘



香港機場快綫優惠車票🚄👉 預訂優惠 JR成田特快N'EX往新宿🚇👉 預訂優惠

JR成田特快N'EX往澀谷🚇👉 預訂優惠 Skyliner京成電鐵成田來往東京市中心🚈👉 預訂優惠

東京景點【7】teamLab 無界：森大廈數字藝術美術館

東京麻布台之丘的「teamLab 無界：森大廈數字藝術美術館」升級後於2024年2月9日重新開幕！展覽內有超過70件相互交錯的藝術互動作品，打破傳統美術館概念，沒有劃出指定的看展路線，可以在展館內自由穿梭。

當中最人氣的展區為「泡泡宇宙」、「地形的記憶」、「花與人」、「黑浪」等，「彩繪工廠」展區更能夠DIY描繪海洋生物，並創作成獨一無二的徽章、毛巾、Ｔ恤、單肩包等，是個遊樂的好地方！

teamLab 無界：森大廈數字藝術美術館

成人：HK$208起／位

青年（13 - 17歲）：HK$145起／位

小童（4 - 12歲）：HK$81起／位

👉🏻即搶優惠門票🎟️

teamLab 無界：森大廈數字藝術美術館

地址：東京都港區麻布台1-2-4 麻布台Hills

交通：神谷町站步行1分鐘



查看東京人氣景點門票優惠🇯🇵即時預訂免排隊＋預約入場時間❤️

東京景點【8】RED° TOKYO TOWER

RED° TOKYO TOWER 是位於東京鐵塔、2022年全新開幕的綜合體驗遊樂設施。樂園分為3大區域，3樓的「INSPIRATION ZONE」為跨時代主題娛樂區，有「PAC-MAN」、「快打旋風」等復古遊戲機台，2024年4月更開放全新遊戲「機器人大戰」；4樓的「ATTRACTION ZONE」則有超過20個結合AR及VR的體驗設施，例如：AR閃避球體驗、數位節奏遊戲、VR 射擊體驗等；5樓的「ULTIMATE ZONE」則有全尺寸電動賽車模擬器、高科技 PC 遊戲的電競競技場、XR技術的運動場等遊戲，亦設有輕食飲品及酒吧。

RED° TOKYO TOWER

成人：HK$170起／位（原價：HK$180）

青年（16 - 18歲）：HK$140起／位（原價：HK$145）

小童（6 - 15歲）：HK$90起／位（原價：HK$95）

👉🏻即搶優惠門票🎟️

RED° TOKYO TOWER

地址：東京都港區芝公園4-2-8 TOKYO TOWER Foot Town 1F、3F-5F

交通：赤羽橋站步行5分鐘



東京景點【9】東京迷你世界博物館

東京迷你世界博物館是世界最大的室內迷你世界，除了有「世界小鎮」、「關西國際機場」、「宇宙中心」、「日本魅力」展區外，更有動漫迷必朝聖的「美少女戰士」及「新世紀福音戰士」展區！將經典人物與場景變成迷你模型，帶你進入真實版的動漫世界！此外，館內亦可以體驗最新的 3D 掃描模型製作技術，可以打造專屬於你的迷你版模型！

東京迷你世界博物館

成人：$135／位

青年（12 - 17歲）：$95／位

小童（4 - 11歲）：$75／位

👉🏻即搶優惠門票🎟️

東京迷你世界博物館

地址：東京都江東區有明1-3-33號有明物流中心

交通：有明網球之森站步行3分鐘



東京景點【10】東京銀座藝術水族館

東京銀座藝術水族館結合了聲光影效果及裝置藝術，以金魚為主角，展示了超過70種金魚，連魚缸及場地裝飾都結合日本文化元素，仿如一件藝術品。館內有「金魚迴廊」、「金魚瀑布」、「新金魚品評」「燈籠宴」等11大主題展區，場面極具視覺震撼！

東京銀座藝術水族館

成人：$115／位

小童（0 - 12歲）：免費

（每位付費成人最多可免費攜帶2位小學以下小童入場）

三人同行優惠：$230／3位（原價：$345）

👉🏻即搶優惠門票🎟️

東京銀座藝術水族館

地址：東京都中央區銀座4-6-16 銀座三越新館8樓

交通：銀座站步行1分鐘



查看東京人氣景點門票優惠🇯🇵即時預訂免排隊＋預約入場時間❤️

東京景點【11】山種美術館

山種美術館於1966年已經開幕，收藏了超過1,800件由日本畫家所創作的近代及現代作品，包括浮世繪、江戶繪畫及西畫等。山種美術館沒有常設展區，但每年亦會舉辦大約5個不同主題的季節展。最近的主題展覽名為《犬派？貓派？》，展出日本傳統畫作中以犬與貓為主題的作品，展覽更會首次公開珍貴藏品《洋犬･遊女圖屏風》、《犬圖》、《班貓》等歷史價值豐富的名作。館內亦設有紀念品商店及餐廳，可以品嘗美術館原創的特色和果子！

山種美術館《犬派？貓派？》展覽

成人：HK$70／位

大學生及高中生：HK$55／位

（國中生以下免費入場）

👉🏻即搶優惠門票🎟️

山種美術館

地址：東京都澀谷區廣尾3-12-36

交通：惠比壽站步行10分鐘



東京景點【12】淺草相撲部屋

淺草相撲部屋是2024年1月全新開幕的相撲專用餐廳，除了可以享用正宗雞肉相撲火鍋和日本料理套餐，餐廳內的中央位置更有正規土俵，可以了解相撲歷史之餘，每日更有三場相撲表演，可以一邊享用料理一邊欣賞前相撲手帶來的精彩表演！此外，亦可以與前相撲力士一起體驗相撲，每位顧客更可以與前相撲選手在擂台上合照及收到原創紀念品！

淺草相撲部屋

成人：HK$799／位

小童（0 - 11歲）：HK$599／位

👉🏻即搶優惠門票🎟️

淺草相撲部屋

地址：東京都台東區淺草 2-10-12 1樓

交通：淺草站步行2分鐘



東京景點【13】東急廣場原宿「原角」

東急PLAZA原宿HARAKADO是於2024年4月17日全新開幕的百貨公司，樓高7層的百貨公司擁有75家特色商店，包括「JO MALONE LONDON」的全球最大旗艦店、Moleskine文具雜貨店，DIOR亦計劃將在秋季開幕。百貨公司內更有室內浴場及桑拿、超過3000種雜誌及服裝店的自由空間「COVER」、創意綠色空間等，頂層花園更可以飽覽整個原宿區風景！肚子餓了有涮涮鍋、人氣壽司店、居酒屋及燒肉等美食等著大家，想簡單填飽肚子還可以選擇墨西哥Taco、熱狗、咖啡店等輕食！

東急廣場原宿「原角」

地址：日本東京都澀谷區神宮前神宮前6-31-21



成田機場去東京市中心半個鐘就到😍👉Skyliner京成電鐵車票優惠

東京景點【14】東急歌舞伎町塔

東急歌舞伎町塔是2023年4月全新開幕的超大型複合式設施大樓，樓高48層，集結了美食街、戲院、夜店、密室逃脫、展演空間等娛樂設施，亦有以《刀劍神域》為主題的互動式體驗設施「SWORD ART ONLINE ANOMALY QUEST」、電子遊戲場「namco TOKYO」；美食街則以新宿歌舞伎町街景為概念設計，打卡able之餘更有超多美食選擇！

東急歌舞伎町塔

地址：東京都新宿區歌舞伎町1-29-1

交通：西武新宿站步行3分鐘



東京景點【15】SHIBUYA AXSH

澀谷是東京的購物熱點，即將在2024年上半年迎來再多一座新商業大樓——「SHIBUYA AXSH」。樓宇設有「交叉」的設計，寓意人與人之間的連結，亦帶有「握手」之意。大樓樓高23層，有4層為商場。當中1、2樓特別以垂直庭園為設計，讓大家一邊購物，一邊有著置身於大自然的輕鬆感覺。

SHIBUYA AXSH

地址：日本東京都澀谷區澀谷2-100



東京景點【16】東京豐洲「千客萬來」萬葉俱樂部

萬葉俱樂部株式會社在豐洲市場旁建立綜合娛樂設施「千客萬來」。「千客萬來」於2024年2月1日開幕，以江戶前風格設計，集美食、購物、溫泉於一身，溫泉區分為收費溫泉服務及以及免費的足浴服務，足湯更有絕美海景睇！「千客萬來」另外亦有商場部分，有超過100間店舖進駐，生活百貨、小物精品、美食廣場等一應俱全，更可以品嘗到地道魚生飯、玉子燒、鯛魚燒等日本美食！

東京豐洲「千客萬來」萬葉俱樂部

成人：HK$224／位（原價：HK$236）

小童（7 - 12歲）：HK$121／位（原價：HK$127）

幼兒（3 - 6歲）：HK$91／位（原價：HK$96）

👉🏻即搶優惠門票🎟️

東京豐洲「千客萬來」萬葉俱樂部

地址：日本東京都江東區豐洲6-101-1

交通：市場前站步行4分鐘



香港機場快綫優惠車票🚄👉 預訂優惠 JR成田特快N'EX往新宿🚇👉 預訂優惠

JR成田特快N'EX往澀谷🚇👉 預訂優惠 Skyliner京成電鐵成田來往東京市中心🚈👉 預訂優惠

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

👉酒店住宿優惠查詢：

Trip.com｜Agoda｜Booking.com｜Klook

👉機票格價優惠查詢：

Trip.com｜Agoda