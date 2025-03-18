東京必逛百貨公司19大　高輪站商場3.27開幕　優惠+交通全攻略

撰文：陳映蓉
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東京必逛百貨公司推介2025！東京是日本熱門的旅遊城市之一，有許多購物街、百貨公司等可以讓你盡情購物大買特買！《香港01》「好食玩飛」記者是次為大家推薦19間東京必去的百貨公司，當中包括即將於3月27日開幕、位於東京高輪Gateway 車站旁的新地標「高輪GATEWAY CITY」！即睇以下東京都內的購物景點及交通全攻略！

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東京必逛百貨公司推介【1】高輪 GATEWAY CITY

新街區「高輪 GATEWAY CITY」部份區域將於今年3月27日開幕，預計總共約200間商店進駐，以後去東京食玩買又多個選擇！商場總建築面積約84萬平方米，近14個香港大球場那麼大。街區以人行步道串連高輪Gateway車站前廣場、芝浦港南區、三田等周邊地區，長約1.6公里。

此外，新街區將以富有未來感的高科技城市為定位，引入約50台智慧機器人進行清潔、物流、送餐等服務。配套方面，街區共有5棟大規模的大樓，當中南大樓高層將設有人氣酒店「JW萬豪」在東京的第一間分店。而餐廳方面，商場暫時公布的店舖主要有：甜品專賣店MAISON CLASSIC FACTORY、咖啡店BLUE BOTTLE COFFEE等等。

此外，大樓的28、29樓設有佔地約2,000坪的空中植物園，亦將進駐具有獨棟建築風格的特色餐廳與咖啡廳，讓旅客享受與植物共融的舒適空間。

高輪 GATEWAY CITY
地址：東京都港區高輪
交通：高輪 Gateway站步行約6分鐘

東京必逛百貨公司推介【2】大丸東京店

位於東京的大丸百貨公司已有百年歷史，百貨公司連地下1樓共有14層，是東京中心地帶最大的百貨公司。地下1樓有多間餐廳及時裝品牌，1樓有一整片伴手禮專區，2樓則是可化妝品專區，而來到東京必吃的茶寮都路里也在這裡！百貨公司交通方便，可直達車站，從東京站八重洲北口出站就可見到，是本地人經常光顧的百貨公司之一。

大丸東京店
地址：日本東京都千代田區丸之內1-9-1（東京站附近）
交通：JR東京站八重州北口出站即可

東京必逛百貨公司推介【3】銀座三越百貨

銀座三越百貨於1673年成立，百貨公司樓高十二層，擁有超過200間日本本土和國際時尚品牌，而且男女皆宜。女士無論是內衣、洋裝、裙子、香水、飾物、配件應有盡有，而男士也可在五樓至六樓買到男裝衣服、眼鏡甚至剪頭髮。除了有各款式樣的精品之外，11至12樓還有不少美食餐廳，更有來銀座必定要朝聖的「Art水族館美術館GINZA」，可以說是集娛樂、藝術、購買及飲食於一身的百貨公司，非常適合在這裡逛一整天！

銀座三越百貨
地址：東京都中央區銀座4-6-16
交通：東京地鐵銀座線／丸之內線／日比谷線銀座站步行1分鐘

東京必逛百貨公司推介【4】京王百貨店新宿店

從新宿車站出站便可直達的新宿京王百貨，雲集各類時裝、伴手禮、化妝品及人氣餐廳，還有不少日本老牌和名店，喜歡吃日本零食的，相信對久世福商店並不陌生，在這裡也可找得到。百貨公司樓高8層，還設有中地階層及地下一樓，甚至有專為外國旅客服務的免稅專櫃，在這裡可盡情安心購買，還可考慮到底層購買送禮一流的ISHIYA G菓子伴手禮，是來東京必逛的百貨公司。

京王百貨店新宿店
地址：東京都新宿區西新宿1-1-4
交通：京王線新宿站京王百貨店口，步行1分鐘／都營新宿線、大江戶線新宿站JR新宿站出口步行1分鐘／JR新宿站中央西口（京王口）步行1分鐘／小田急線新宿站自地下西口步行1分鐘

東京必逛百貨公司推介【5】澀谷Hikarie

澀谷Hikarie共有34層，由B3F到5f都是可以盡情購物的百貨公司，有多達200個時尚品牌，除了主打輕熟女的品牌的服飾外，還有不少日系的生活雜貨及甜品店，逛到累了還可到6樓及7樓醫肚，而商場亦與同樣位於澀谷的Shibuya Scramble Square相通，可在2樓的天橋前往，絕對可滿足大家的購買慾！在晚上還可到11樓的SKY LOBBY欣賞夜景。

地址：東京都澀谷區澀谷2-21-1
交通：自東京地下鐵銀座線澀谷站、JR澀谷站直達

東京必逛百貨公司推介【6】 西武百貨

於1949年的西武百貨店在東京有兩家分店，分別在池袋及澀谷，池袋店更與池袋站相連，交通非常便利。商場樓層由地下2樓至地上12樓，規模龐大，更聚集如LV、Gucci及Hermès等世界知名的一線品牌，商場還不時會推出折扣優惠及有退稅服務，喜歡購買奢侈品的朋友不容錯過。

地址：日本東京都豐島區南池袋1-28-1（池袋店）／東京都澀谷區宇田川町21-1（澀谷店）
交通：從JR池袋站東口步行約3分鐘（池袋店）／JR、東急、東京地鐵、京王線澀谷站步行約3分鐘（澀谷店）

東京必逛百貨公司推介【7】東急PLAZA原宿HARAKADO

東急PLAZA原宿HARAKADO於去年4月開幕，百貨公司樓高7層，擁有75家特色商店，包括「JO MALONE LONDON」的全球最大旗艦店、Moleskine文具雜貨店、DIOR等等。百貨公司內更有室內浴場及桑拿、超過3000種雜誌及服裝店的自由空間「COVER」、創意綠色空間等，頂層花園更可以飽覽整個原宿區風景！肚子餓了有涮涮鍋、人氣壽司店、居酒屋及燒肉等美食等著大家，想簡單填飽肚子還可以選擇墨西哥Taco、熱狗、咖啡店等輕食！

東急PLAZA原宿HARAKADO
地址：東京都渋谷區神宮前六丁目31番21號
交通：JR原宿站步行5分鐘

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東京必逛百貨公司推介【8】澀谷109

澀谷109自1979年已經開幕，至今仍然是極受年輕人歡迎的時尚潮流百貨公司。澀谷109樓高10層，擁有超過120間商店，以售賣不同風格的女性服裝、鞋履、飾品及雜貨為主，百貨公司內亦有貼拍機及餐廳等，渡邊直美創立的品牌PUNYUS、IG人氣店dazzlin、moussy、WEGO等都是必逛推介！想打卡留念就更不可以錯過moreru mignon的拍貼專門店啦！澀谷109更享有免稅購物服務！

澀谷109
地址：東京都澀谷區道玄坂2-29-1
交通：JR澀谷站八犬公出口步行3分鐘

東京必逛百貨公司推介【9】澀谷Scramble Square

澀谷Scramble Square於2019年開幕，整座百貨公司樓高230米，頂層更打造戶外景觀設施「SHIBUYA SKY」，可以俯瞰澀谷經典十字路口及東京街景。澀谷Scramble Square內更進駐了不少人氣品牌，包括UNITED ARROWS、+Q GOODS、sacai等，亦有許多生活雜貨、美妝、食品及餐廳，連鼎泰豐都有！澀谷SCRAMBLE SQUARE同樣支援旅客退稅。

澀谷Scramble Square
地址：東京都渋谷区渋谷二丁目24番12號
交通：JR澀谷站SCRAMBLE SQUARE出口步行1分鐘

東京必逛百貨公司推介【10】澀谷Parco

澀谷Parco是澀谷的潮流指標，擁有超過180個潮牌及名牌商店，不只有任天堂（Nintendo TOKYO）與寶可夢（Pokémon Center SHIBUYA）旗艦店進駐，更有JUNYA WATANABE / COMME des GARÇONS HOMME、HUMAN MADE、Acne Studios等潮牌，絕對可以買到破產！逛累了還有電競咖啡廳、美術藝廊、頂層花園等空間可以休息！

澀谷Parco
地址：東京都渋谷區宇田川町15-1
交通：JR澀谷站八犬公出口步行10分鐘

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東京必逛百貨公司推介【11】松屋銀座

松屋銀座是於1925年已經開業的百貨公司，更是東京首家百貨公司！百貨公司有售賣陶藝品、生活雜貨、伴手禮等，更有多家精品品牌進駐，例如：LOUIS VUITTON、Chanel、Dior等，LOUIS VUITTON更獨佔一整棟，超吸引眼球！在日本買精品除了匯率夠抵外，更可以到百貨公司內的退稅服務台辦理退稅，抵上加抵！

松屋銀座
地址：東京都中央区銀座3丁目6-1
交通：東京Metro銀座站A12號出口步行1分鐘

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東京必逛百貨公司推介【12】銀座東急購物廣場

銀座東急購物廣場集結了超過120間時尚及精品品牌，以及別具特色的雜貨店和日本職人設計的商品。購物廣場最大的特色是佔據兩層的韓國過江龍、超大型免稅店「LOTTE DUTY FREE 免稅店」以及擺放日本職人的手工創作和設計的生活雜貨的「Find Japan Market」，在其他百貨公司絕對找不到同樣的體驗！

銀座東急購物廣場
地址：東京都中央區銀座5-2-1
交通：東京Metro銀座站C2・C3出口步行1分鐘

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東京必逛百貨公司推介【13】GINZA SIX

GINZA SIX是銀座佔地最大間的購物商場，集結了超過240間流行時尚、生活用品、餐飲等高級商店和餐廳以及銀座最大的屋頂庭園「GINZA SIX花園」。被譽為是「全世界最美的20家書店」蔦屋書店、和菓子老字號GINZA芭蕉堂、日本品牌CA4LA在GINZA SIX亦有商店，值得一逛！商場中庭亦不時會有大型藝術裝飾，超打卡able！GINZA SIX 1樓亦設有免稅櫃檯，shopping完再退稅又可以慳一筆！

GINZA SIX
地址：東京都中央区銀座6丁目10-1
交通：東京Metro銀座站A3出口步行2分鐘

東京必逛百貨公司推介【14】有樂町丸井0101

有樂町丸井0101坐落了許多日系品牌，東京年輕人愛逛的百貨公司之一，價格親民而且折扣活動多，連遊客都適用！雖然有樂町丸井0101以女性服飾、美妝及雜貨為主，但其中2層亦有售賣男士商品及運動用品等，亦有動漫、角色人物、明星等相關產品。不少人都推薦丸井自家的鞋履品牌，好睇又好著，非常適合用來上班或上學！商場亦有定期免費展覽、pop up store及藝術裝置，每次到訪都有不同驚喜！

有樂町丸井0101
地址：東京都千代田区有楽町2-7-1
交通：東京Metro銀座站C9出口步行1分鐘

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東京必逛百貨公司推介【15】新宿伊勢丹

新宿伊勢丹於1933年開幕，分為「本館」以及「男士館」，其中本館的女裝部分為奢華女裝、摩登女裝、潮流女裝共3層，美妝及香水的樓層更是日本最大的規模！伊勢丹不時會有限定的色號、限定販賣或復刻跟先行販賣的專櫃品牌美妝，愛美的女士們絕對不能錯過！新宿伊勢丹內亦有許多日式料理餐廳，老字號鰻魚料理、人氣蕎麥麵店、懷石料理等都有得食！外國觀光客更可攜帶護照到免稅服務台領取95折優惠貴賓卡！

新宿伊勢丹
地址：東京都新宿區新宿3丁目14-1
交通：東京Metro新宿三丁目站B3、B4、B5出口步行1分鐘

東京必逛百貨公司推介【16】新宿LUMINE EST

新宿LUMINE EST擁有超過250家商店，生活用品、時尚服飾、咖啡店、餐廳等都一應俱全，年輕人最愛的BEAMS、LOWRYS FARM、WEGO、STUSSY、Onitsuka Tiger在這裡都找得到，無論男女都一定可以買到心頭好，仲可以退稅！逛累了可以選擇人氣下午茶HARBS、BAKE；日式燒烤YAKINIKU Boucherie及和風定食WIRED CHAYA等，超多餐廳任你選擇！

新宿LUMINE EST
地址：東京都新宿區新宿3丁目38-1
交通：東京Metro新宿三丁目站A4出口步行1分鐘

東京必逛百貨公司推介【17】新宿高島屋

新宿高島屋是日本數一數二的高級百貨公司，有SK-II、CLARINS、CHANEL等超過30個專櫃化妝品；LV、Tiffany & Co.GUCCI、等奢侈品品牌；日本趣味雜貨及伴手禮東急Hands等，更可以歎到老字號手打蕎麥麵「小松庵總本家」的人氣「鴨蒸籠」及奢華料理「京料理福祿壽」的經典菜色國產牛石燒套餐！

新宿高島屋
地址：東京都澀谷區千肽谷5-24-2
交通：JR新宿站南口步行1分鐘

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東京必逛百貨公司推介【18】池袋東武百貨

池袋東武百貨樓高15層，以售賣平民百貨為主，有GAP、Porter、Coach、UGG等男女士服飾及鞋履；亦有售賣運動服飾、起居用品、首飾配件等的商店，商品種類齊全。另外，池袋東武百貨內有超過50間餐廳及咖啡店，不同菜色任君選擇，7樓亦新開了結合遊玩與學習兩大主題的遊樂場，就算不喜歡逛街的人在這裡都可以有其他享受！

池袋東武百貨
地址：東京都豊島區西池袋1-1-25
交通：JR池袋站的中央1、2出口步行1分鐘

東京必逛百貨公司推介【19】池袋太陽城

池袋太陽城是東京都內大型的商業設施，包含購物中心、旅館、辦公室、水族館、主題樂園等。太陽城內有NAMJA TOWN 南夢宮室內主題樂園，以及位於頂層的池袋陽光城水族館。特別的是購物中心內有寶可夢旗艦店、宮崎駿動畫的周邊商品店，更有全世界最大的扭蛋專門店，任何年齡層都滿足到！

池袋太陽城
地址：東京都豐島區東池袋3-1-3
交通：東京Metro東池袋站步行3分鐘

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