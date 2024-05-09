東京親子遊13大景點｜水族館／teamLab ｜附迪士尼門票優惠

撰文：陳映蓉
出版：更新：

東京親子遊景點2024！日本是非常適合親子旅行的地方，尤其東京更是親子遊的首選！《香港01》「好食玩飛」頻道是次為大家推薦13個東京親子好去處，包括teamLab展覽、藝術水族館、主題樂園等選擇，門票優惠最平人均$32，小朋友仲有得免費！

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東京親子好去處【1】東京迪士尼度假區

東京迪士尼度假區分為東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋2大園區，東京迪士尼樂園的主要角色為米奇、米妮、唐老鴨、高飛、布魯托等，並設有7大區域，設有「灰姑娘」、「木偶奇遇記」、「小熊維尼獵蜜記」、「白雪公主」、「美女與野獸」等為主題的遊樂設施。

至於東京迪士尼海洋的主要角色有達菲熊家族、小美人魚、阿拉丁等，東京迪士尼海洋亦有7大區域，而圍繞《魔雪奇緣》、《魔髮奇緣》以及小飛俠3大人氣動畫主題的全新主題園區「Fantasy Springs」亦將在2024年6月6日正式開放！

東京迪士尼度假區
東京迪士尼樂園
成人：HK$399起／位（原價：HK$401）
小童：HK$238起／位（原價：HK$239）
學生：HK$334起／位（原價：HK$335）
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東京迪士尼海洋
成人：HK$399起／位（原價：HK$401）
小童：HK$238起／位（原價：HK$239）
學生：HK$334起／位（原價：HK$335）
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東京迪士尼度假區
地址：千葉縣浦安市東京迪士尼度假區
交通：舞濱車站步行8分鐘

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東京親子好去處【2】東京三麗鷗彩虹樂園

東京三麗鷗彩虹樂園位於東京近郊—多摩市，由東京市中心出發車程大約1小時。在東京三麗鷗彩虹樂園可以看到人氣Sanrio角色主演的歌舞秀及巡遊！除了有蛋黃哥樂園、Hello Kitty世界等主題區及電動遊戲，更可以跟Melody、肉桂狗等卡通明星拍照打卡！

Sanrio樂園內部也設置了許多讓小朋友能夠參與的體驗教室或是活動，無論大人定小朋友都啱玩！加上東京三麗鷗彩虹樂園是室內遊樂場，就算當日天氣不好都可以玩得盡興！

東京三麗鷗彩虹樂園
票價：HK$168／位
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東京三麗鷗彩虹樂園
地址：東京都多摩市落合1-31
交通：多摩中心站步行5分鐘

東京親子好去處【3】SHIBUYA SKY東京澀谷SKY觀景台

東京澀谷SKY觀景台是位於澀谷Scramble Square內的頂樓展望觀景台，229米高的觀景台坐擁東京360度城市全景，在這裡一家人合照打卡就最適合不過了！

觀景台更有一整排的小吊床，可以看著天空休息聊天，在東側迴廊也擺放了藝術展。在觀景台欣賞完美景，也可以到Scramble Square百貨公司內逛街和吃飯，Scramble Square內亦有不少特色餐廳值得到訪！

東京澀谷SKY觀景台
成人：HK$127／位
初中及高中生：HK$101／位（原價：HK$102）
3歲至12歲小童：門票目前僅限售票處購買
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東京澀谷SKY觀景台
地址：東京都澀谷區澀谷二丁目24-12號
交通：澀谷站步行1分鐘

東京親子好去處【4】東京SKYTREE®晴空塔

東京SKYTREE®晴空塔是全世界最高的塔式建築，整座建築高達634米！東京晴空塔設有2個觀景台，分別是350樓的天望甲板以及450樓的天望迴廊，可以360度俯瞰東京城景，更可以透過玻璃地板俯瞰腳下的景緻！

在晴空塔內亦有超過300間商店的「晴空街道(TOKYO Solamachi )」及「墨田水族館」，無論大人定小朋友都絕對可以在這裡逛上一整天！雖然墨田水族館需要額外付費入場，但購買套票即可享有優惠！

東京SKYTREE®晴空塔
成人：HK$91起／位（原價：HK$107）
青年（12 - 17歲）：HK$70起／位（原價：HK$79）
小童（6 - 11歲）：HK$43起／位（原價：HK$48）
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東京SKYTREE®晴空塔
地址：東京都墨田區押上1丁目1-2
交通：押上站步行3分鐘

東京親子好去處【5】東京鐵塔瞭望台

東京鐵塔是日本的標誌性建築，一場來到東京一定要去朝聖！東京鐵塔高333米，塔內分別有150米（大展望台）及250米（頂樓展望台）瞭望台，能夠俯瞰全東京市區及遠眺富士山，更可以透過幾何鏡、LED 照明看到萬花筒般的幻彩世界，小朋友一定睇得開心！除了可以打卡睇景外，東京鐵塔內亦設有博物館、餐廳和商店等設施，吃喝玩樂一應俱全！

東京鐵塔瞭望台
大展望台：
成人：HK$61
高中生（16 - 18歲）：HK$51
學生（7 - 15歲）：HK$36
小童（4 - 6歲）：HK$25
頂樓展望台
成人：HK$142
高中生（16 - 18歲）：HK$132
學生（7 - 15歲）：HK$91
小童（4 - 6歲）：HK$61
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東京鐵塔瞭望台
地址：東京都港區芝公園4‐2‐8
交通：赤雨橋站步行5分鐘

東京親子好去處【6】東京豐洲 teamLab Planets TOKYO 展覽

位在江東區豐洲的「teamLab Planets TOKYO」是近年東京的新景點，「teamLab Planets TOKYO」更被評選為「東京7大最佳博物館」！

「teamLab Planets TOKYO」分為3大展區，當中以Garden Area最受歡迎，採用了1.3萬株蘭花布置，結合鏡射，有虛實交錯的感覺；至於Water Area則可以赤腳進入，透過互動科技，與錦鯉碰撞時便會有花瓣在腳邊盛開。超多亮點等你發掘！

東京豐洲 teamLab Planets TOKYO 展覽
成人：HK$193起／位
青年（13 - 17歲）：HK$142起／位
小童（4 - 12歲）：HK$76起／位
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東京豐洲 teamLab Planets TOKYO 展覽
地址：東京都江東區豊洲6-1-16
交通：豐洲站步行1分鐘

東京親子好去處【7】teamLab 無界：森大廈數字藝術美術館

東京麻布台之丘的「teamLab 無界：森大廈數字藝術美術館」升級後於2024年2月9日重新開幕！展覽內有超過70件相互交錯的藝術互動作品，打破傳統美術館概念，沒有劃出指定的看展路線，可以在展館內自由穿梭。

當中最人氣的展區為「泡泡宇宙」、「地形的記憶」、「花與人」、「黑浪」等，「彩繪工廠」展區更能夠DIY描繪海洋生物，並創作成獨一無二的徽章、毛巾、Ｔ恤、單肩包等，是個親子遊樂的好地方！

teamLab 無界：森大廈數字藝術美術館
成人：HK$222起／位
青年（13 - 17歲）：HK$148起／位
小童（4 - 12歲）：HK$82起／位
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teamLab 無界：森大廈數字藝術美術館
地址：東京都港區麻布台1-2-4 麻布台Hills
交通：神谷町站步行1分鐘

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東京親子好去處【8】東京銀座藝術水族館

東京銀座藝術水族館的夢幻程度絕對比得上teamLab及NAKED！藝術水族館結合了聲光影效果及裝置藝術，完全感覺走入了藝術展覽！水族館以金魚為主角，擁有超過70種金魚，連魚缸及場地裝飾都結合日本文化元素，仿如一件藝術品。館內有「金魚迴廊」、「金魚瀑布」、「新金魚品評」「燈籠宴」等11大主題展區，場面極具視覺震撼！

東京銀座藝術水族館
成人：$116／位
小童（0 - 12歲）：免費
（每位付費成人最多可免費攜帶2位小學以下小童入場）
三人同行優惠：$232／3位（原價：$348）
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東京銀座藝術水族館
地址：東京都中央區銀座4-6-16 銀座三越新館8樓
交通：銀座站步行1分鐘

東京親子好去處【9】陽光水族館

陽光水族館位於池袋太陽城頂樓，是日本首個都市型高層水族館。水族館雖然不算大，但館內有多達750種、37,000隻海獺、海獅、企鵝、水母等動物，更可以在透明環狀水池無死角看海獅游泳！另外亦推薦看看「水母空間」，帶有弧度的觀景窗及水母隧道，搭配燈光照射，十分療癒！

陽光水族館
成人：$132起／位
青年（6 - 15歲）：$66起／位
小童（4 - 5歲）：$40起／位
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陽光水族館
地址：東京都豐島區東池袋3-1 太陽城World import Mart 大樓頂樓
交通：池袋站步行10分鐘

東京親子好去處【10】東京台場購物廣場小童光影遊樂場

東京台場購物廣場小童光影遊樂場是一個專為小孩子設計，結合光影設計與多感官體驗的室內遊樂場，遊樂場內有不少互動裝置，包括AR沙盤遊戲「SAND PARTY！」、數字紙相撲「APER RIKISHI」、數字互動遊戲「NUMBER SPLASH」等，一定能夠讓小朋友玩得不亦樂乎！

東京台場購物廣場小童光影遊樂場
成人：$35／位（原價：$50）
青年（13 - 17歲）：$46／位（原價：$51）
小童（4 - 12歲）：$56／位（原價：$66）
嬰兒（2 - 3歲）：$46／位（原價：$51）
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東京台場購物廣場小童光影遊樂場
地址：東京都江東區青海1-1-10Diver City東京Plaza5F
交通：台場站步行5分鐘

東京親子好去處【11】東京便便博物館

全球第一個以便便為主題的體驗型博物館「東京便便博物館」，館內分為便便拍照區、便便資訊區和互動區。博物館將便便變成色彩繽紛的可愛佈置，包括便便波波池、懸空便便等，亦設有互動裝置，用腳踩投射在地上的便便就會爆開，更可以在屏幕上挑戰空手奪便便！除了可以購買大量便便紀念品及大玩便便設施，在入場時工作人員更會送上專屬的「便便棒」，真是非常有趣的體驗！

東京便便博物館
成人：$101／位
青年（13 - 17歲）：$76／位
小童（4 - 12歲）：$56／位
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東京便便博物館
地址：東京都江東區青海1-1-10 DiverCity Tokyo Plaza2樓
交通：台場站步行5分鐘

東京親子好去處【12】東京 Small Worlds Tokyo 迷你世界博物館

世界最大的室內型迷你世界「東京 Small Worlds Tokyo 迷你世界博物館」，面積達7,000平方米，設有6大展區，除了有「世界小鎮」、「關西國際機場」、「宇宙中心」、「日本魅力」展區外，更有動漫迷必朝聖的「美少女戰士」及「新世紀福音戰士」展區！將經典人物與場景變成迷你模型，帶你進入真實版的動漫世界！此外，館內亦可以體驗最新的 3D 掃描模型製作技術，打造迷你版的個人模型帶回家！

東京 Small Worlds Tokyo 迷你世界博物館
成人：$137／位
青年（12 - 17歲）：$96／位
小童（4 - 11歲）：$76／位
👉🏻即搶優惠門票🎟️

東京 Small Worlds Tokyo 迷你世界博物館
地址：東京都江東區有明1-3-33號有明物流中心
交通：有明網球之森站步行3分鐘

東京親子好去處【13】國立科學博物館

位於上野公園的「國立科學博物館」是日本最大的科學博物館，擁有超過25,000件展品！館內有宇宙與地球生物相關展覽，以及以日本列島的構成及自然為主的特展，展出了忠犬八公、知名的熊貓標本、隕石碎片、恐龍化石等。館內亦設有360度劇場，圓頂劇院內部設有3D影像，有無縫球形影像及聲音環繞，全方位觀看動畫電影，在遊戲中學習！

國立科學博物館
成人：$32／位
（0-17歲及65歲以上人士免費）
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國立科學博物館
地址：東京都台東區上野公園7-20
交通：上野站步行5分鐘

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