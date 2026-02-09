沖繩必去景點14大｜Chiikawa餐廳2.13開！海景展望台+水族館$35起

沖繩景點地圖｜沖繩新景點｜如果想帶埋小朋友去日本旅遊，自駕遊會是最好的交通方式，而沖繩就絕對是最佳選擇！沖繩更擁有不少適合親子遊的行程及景點，《香港01》「好食玩飛」頻道為大家推薦沖繩親子遊14大好去處，包括即將於2月13日盛大開幕的Chiikawa主題餐廳、便便博物館、恐龍公園、鳳梨園、teamLab展覽、DIY體驗等，水族館更只需$35起，部分景點小朋友更可以免費入場！



沖繩必去景點【1】Chiikawa Restaurant

Chiikawa Restaurant將於2月13日進駐沖繩浦添市——大型商場 「SUNSELCO PARCO CITY」，是繼池袋常設店後的首間分店！沖繩正是人氣角色「獅薩」的原型所在地，網民們紛紛興奮直呼：「獅薩終於回老家慶功了！」。小八貓、吉伊卡哇與兔兔更將會換上服務生制服迎接客人！雖然目前菜單尚未正式揭曉，但有不少粉絲估計將推岀沖繩限定料理，包括沖繩苦瓜、紅芋、特色炸圈餅的Chiikawa甜點等。

Chiikawa Restaurant

地址：沖縄県浦添市西洲3丁目1-1

交通：建議自駕



沖繩必去景點【2】便便博物館

便便博物館的主題是「便當天堂」，沖繩店是繼東京、名古屋之後的第三個永久博物館，將於9月19日正式開幕！設計靈感來自沖繩湛藍的天空和清澈的海水，讓人彷彿置身於天堂！當中提供超過20種類型的內容，包括淡彩色「便便鳥」、我的便當製造機、雲湖火山、沖繩店限定的Unko Bird、噗噗叫聲、丟掉你的糞便等，每一處都是搞怪的打卡位！👉🏻即搶便便博物👉🏻即搶便便博物館入場卷🎟️館入場卷🎟️

便便博物館

成人（18歲或以上）：HK$109.44／位

學生（12-17歲）：HK$74.62／位

小童（4-11歲）：HK$54.72／位

👉🏻立即購票🎟️ 地址：沖繩縣中頭郡北中城村永旺夢樂城 沖繩 來客夢5F

交通：乘坐巴士於比嘉西原站步行約5分鐘／山里站（高速巴士）步行約15分鐘／永旺梦樂城沖繩來客梦到達口站直達

沖繩必去景點【3】沖繩美麗海水族館

沖繩美麗海水族館是目前全亞洲最大的水族館，也是沖繩的其中一個人氣景點。除了可以認識海牛、海龜、海豚等海生動物外，館內也有不少互動裝置可以寓學習於娛樂。其中最具特色的是7,500立方米的巨大水槽「黑潮之海」，飼養著世上最大的鯨鯊以及首次以人工方式成功繁殖的鬼蝠魟，超震撼！另外「珊瑚之海」的水槽裡也有超過800群體的各種珊瑚，「深層之海」也可以探索水深300米以下的深海世界，看到尖身魣、長尾濱鯛等罕見魚類，絕對值得一訪！

👉🏻🎌即買沖繩美麗海水族館門票🎟️

沖繩美麗海水族館

成人：HK$108／位

小童（6-15歲）：HK$35／位

👉🏻立即購票🎟️

地址：沖繩縣國頭郡本部町字石川424番地

交通：那霸機場車程2小時

沖繩必去景點【4】DMM Kariyushi 水族館

DMM Kariyushi 水族館是比沖繩美麗海水族館更方便的水族館，DMM Kariyushi水族館雖然只有兩層，但運用了新型影像科技，打造出立體的水底視覺空間，別具特色。水族館內亦不僅有海洋生物，也有陸地生物，可以餵食樹獺、陸龜，也可以看到海龜悠遊。館內也有不少特色打卡位，包括超多圓形水槽的「輕飄水母區」、會隨著時間和季節變換場景的「海風洞窟」、俯瞰腳底世界的「海洋漫步」等，非常特別！

👉🏻🎌即買DMM Kariyushi 水族館門票🎟️

DMM Kariyushi 水族館

成人（18歲或以上）：HK$99起／位

青年（13-17歲）：HK$79起／位

小童（4-12歲）：HK$65起／位

👉🏻立即購票🎟️

地址：沖繩縣豐見城市豐崎3-35

交通：那霸機場車程23分鐘

沖繩必去景點【5】沖繩古宇利海洋塔展望台

沖繩古宇利海洋塔展望台位於沖繩北部的今歸仁村，擁有海拔高度82m的白色展望塔，可以瞭望古宇利大橋。上山的過程可以乘坐全自動無人駕駛的免費高爾夫球車，沿途更可以聽著導覽欣賞亞熱帶花草和古宇利海景！室內及室外展望台位於2樓及3樓，1樓則是古宇利島資料館，館內有超過1萬種貝類，包括心型及多彩的貝類等，學習之餘更有紀念品商店可以大買特買！

👉🏻🎌即買沖繩古宇利海洋塔展望台門票🎟️

沖繩古宇利海洋塔展望台

成人：HK$50／位

小童（6-15歲）：HK$25／位

👉🏻立即購票🎟️

地址：沖繩縣國頭郡今歸仁村古宇利53

交通：那霸機場車程2小時

沖繩必去景點【6】沖繩名護鳳梨園

沖繩名護鳳梨園是沖繩北部著名的觀光景點，主題公園以鳳梨為主題，入口處可以乘坐鳳梨造型的電動無人車進入樂園，透過遊覽亞熱帶森林及鳳梨田了解鳳梨生態。​除了鳳梨園外，更有室內花園、空中步道、鳳梨火車、風獅爺合照區、鳳梨小酒莊等區域，更可以購買鳳梨周邊產品及享用鳳梨餐點！

👉🏻🎌即買沖繩名護鳳梨園門票🎟️

沖繩名護鳳梨園門票

成人（16歲或以上）：HK$74／位

小童（4-15歲）：HK$40／位

👉🏻立即購票🎟️

地址：沖縄縣名護市為又1195

交通：那霸機場車程1.5小時

沖繩必去景點【7】沖繩兒童王國

沖繩兒童王國是一個融合動物園、遊樂園和博物館於一地的樂園，有多元化設施及體驗活動。其中神奇博物館讓小朋友透過實驗探索科學和自然，觀鳥棧橋可觀察水鳥或租小船釣魚，另有旋轉木馬、迷你摩天輪和碰碰車等設施，更可以讓孩子和超過200種動物，如天竺鼠、小雞和琉球犬，近距離互動和餵食。絕對是親子遊的好去處！

👉🏻🎌即買沖繩兒童王國門票🎟️

沖繩兒童王國

成人（15歲或以上）：HK$45／位

👉🏻立即購票🎟️

地址：沖繩縣沖繩市胡屋5丁目 7-1

交通：乘搭巴士至園田站步行12分鐘

沖繩必去景點【8】DINO恐龍公園

DINO恐龍公園是以恐龍為主題的森林公園，園內有超過80種栩栩如生的恐龍模型，從腕龍到霸王龍，都隱藏在茂密的亞熱帶叢林中，讓孩子彷彿置身於侏羅紀世界。除了模型，公園還有恐龍滑梯、滑索等遊樂設施，又可以透過互動平板，在指定位置觀賞恐龍的3D影像，是恐龍愛好者必去的景點！值得留意，公園較適合自駕到達，亦不需太多時間遊覽，可按行程作安排。

👉🏻🎌即買沖繩DINO恐龍公園門票🎟️

沖繩DINO恐龍公園

成人（15歲或以上）：HK$45／位

小童（4-15歲）：HK$25／位

👉🏻立即購票🎟️

地址：沖繩縣名護市中山1024-1

交通：名護巴士站乘搭琉球巴士70/76號公車，至三土堤站步行5分鐘

沖繩必去景點【9】沖繩teamLab未來園

沖繩teamLab未來園於2023年開幕，以「共創」和「自由地創造遊樂世界」為概念的教育項目，非常適合親子旅遊。teamLab未來園內有「滑梯水果園」、「彩繪水族館」、「媒體方塊椅子」、「塗鴉自然 -紅色名錄」等互動感十足的展區，其中「塗鴉自然 -紅色名錄」及「彩繪水族館」更可以自由創作角色投影在光影中！「彩繪工坊」更可以將你的創作製作成不同紀念品帶回家！每個都獨一無二，超有紀念價值！

👉🏻🎌即買沖繩teamLab未來園門票🎟️

沖繩teamLab未來園

成人（18歲或以上）：HK$99／位

青年（13-17歲）：HK$70／位

小童（4-12歲）：HK$60／位

👉🏻立即購票🎟️

地址：沖繩縣那霸市歌町4丁目1

交通：沖繩都市單軌電車歌町站步行2分鐘

沖繩必去景點【10】沖繩 Little Universe OKINAWA 微型主題樂園

沖繩 Little Universe OKINAWA 微型主題樂園是沖繩首個室內微型主題樂園，展示了1/80 比例微縮模型的18世紀沖繩、首里城為中心的「琉球王朝」區域，以及代表日本的著名動漫和作品的區域。館內亦擁有先進的3D立體掃描設備，可以創建自己的微型人物，並放在博物館中的場景內，更可以掃描檔案後透過AR的應用程序「置入」現實場景玩樂！

👉🏻🎌即買沖繩 Little Universe OKINAWA 微型主題樂園門票🎟️

沖繩 Little Universe OKINAWA 微型主題樂園

成人：HK$139／位

學生（12-17歲）：HK$104／位

小童（4-11歲）：HK$79／位

👉🏻立即購票🎟️

地址：沖繩縣豐見城市豐崎3-35 イーアス沖繩豐崎3F

交通：那霸機場車程23分鐘

沖繩必去景點【11】石垣亞馬村

石垣亞馬村是絕對不能錯過的沖繩旅遊目的地！石垣亞馬村保存了傳統建築和獨特的文化，在這裡可以欣賞到傳統的琉球建築風格、文化活動和表演，更可以學習製作陶器、織物和漆器等琉球傳統工藝品。在村內亦可以參觀水牛池、鳳頭鷹防護籠、松鼠猴園，餵飼小松鼠猴，附近亦有不少歷史悠久的寺廟和神社，絕對是個特別的親子體驗！

👉🏻🎌即買石垣亞馬村門票🎟️

石垣亞馬村

成人：HK$54／位

小童（3-12歲）：HK$27／位

👉🏻立即購票🎟️

地址：沖繩縣石垣市967-1

交通：石垣機場車程21分鐘

沖繩必去景點【12】沖繩名護自然動植物公園

沖繩名護自然動植物公園是一個容許參觀者與動植物近距離接觸的學習公園，園區以貼近自然為主，充分利用原有的風土資源建成。園內有來自中南美洲、大洋洲、非洲等地上百種的稀有動植物，設有亞馬遜叢林、野豬牧場、火烈鳥湖、非洲大草原園區。除了可以乘坐小火車遊覽公園，更可以近距離與動物互動，可以餵食水豚君、摸駱駝、與巨龜打卡合照！不管是大人還是小孩都一定能玩得盡興！

👉🏻🎌即買沖繩名護自然動植物公園門票🎟️

沖繩名護自然動植物公園

成人：HK$55／位

小童（4-11歲）：HK$30／位

👉🏻立即購票🎟️

地址：沖繩縣名護市名護4607-41

交通：那霸機場車程1小時15分鐘

沖繩必去景點【13】沖繩招福獅塗色繪畫體驗

沖繩招福獅塗色繪畫體驗是LeaLea Lounge推出的DIY體驗班，適合親子一同製作自己的原創商品！風獅爺繪畫體驗讓你可以繪製風獅爺，自由選擇油漆顏色及形象，製作的模型更可以即日帶回家，無論是用作送禮的伴手禮還是屬於家庭的紀念品都適合！絕對是完美的親子活動！

👉🏻🎌即買沖繩招福獅塗色繪畫體驗門票🎟️

沖繩招福獅塗色繪畫體驗

門票：HK$99／位

👉🏻立即購票🎟️

地址：沖繩縣那霸市久米2丁目3−15 COI那霸ビル1F

交通：沖繩都市單軌電車縣廳站步行4分鐘

沖繩必去景點【14】沖繩玻璃杯繪製體驗

沖繩玻璃杯繪製體驗同樣是由LeaLea Lounge推出的體驗班，可以製作專屬於自己的彩繪玻璃杯。玻璃杯可以自由選擇杯型及油漆顏色，繪製體驗全程僅需大約1小時，非常適合用作放鬆的行程，更可以將無價的記憶即時帶回家！

👉🏻🎌即買沖繩玻璃杯繪製體驗門票🎟️

沖繩玻璃杯繪製體驗

門票：HK$124／位

👉🏻立即購票🎟️

地址：沖繩縣那霸市久米2丁目3−15 COI那霸ビル1F

交通：沖繩都市單軌電車縣廳站步行4分鐘

👇預訂暑假沖繩酒店

沖繩酒店推介【1】喜璃愈志LCH海灘度假酒店（Kariyushi LCH. Resort）

喜璃愈志LCH海灘度假酒店（Kariyushi LCH. Resort）是位於沖繩縣名護市的度假風酒店，距離那霸機場大約一小時車程。酒店坐落於海邊，前面就是公共海灘，亦鄰近部瀨名海中公園及海中展望塔。酒店房間設計簡約但設備齊全，均設有露台及私人浴室，洗手台位於起居室，套房房型最多可供5人入住。酒店亦附設室外游泳池、高爾夫球場、水上樂園、桑拿等設施，亦可以在海灘進行浮潛、潛水、划獨木舟、玩拖曳傘等水上活動。

喜璃愈志LCH海灘度假酒店（Kariyushi LCH. Resort）

房價：人均HK$229起（大床房）

地址：沖繩縣名護市喜瀬1996

交通：那霸機場車程60分鐘

喜璃愈志LCH海灘度假酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

沖繩酒店推介【2】沖繩阿拉科喬酒店（Hotel Alacooju Okinawa）

沖繩阿拉科喬酒店（Hotel Alacooju Okinawa）是2022年開幕的都市型度假酒店，距離那霸機場只需20分鐘車程。酒店設計以貼近大自然為主，用上了不少木質裝潢及綠植。酒店客房全部位於高層，每間房都坐擁海景及城景，採用乾濕分離浴室並帶有浴缸，空間十分寬敞，豪華房型最多可供4人入住，對家庭客來說非常友善。酒店亦帶有高層無邊際泳池、美景露台、小童游泳池等休閒娛樂設施，可以盡情享受陽光與海景！

沖繩阿拉科喬酒店（Hotel Alacooju Okinawa）

房價：人均HK$266起（標準雙人間）

地址：沖繩縣浦添市字港川512-55

交通：那霸機場車程20分鐘

沖繩阿拉科喬酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

沖繩酒店推介【3】水森酒店及度假村（Aquasense Hotel & Resort）

水森酒店及度假村（Aquasense Hotel & Resort）是2022年開幕的四星級度假村，位於沖繩本島中部的恩納村，鄰近月亮海灘及不同餐廳。酒店客房均面海，從陽台就可以欣賞到沖繩最美的海景與夕陽！客房內更帶有景觀按摩浴缸及浴鹽，可以看著日落浸浴放鬆！專享套房更擁有私人游泳池！酒店亦附設無邊際游泳池、水上樂園、小童游泳池、高爾夫球場等，酒店亦可以安排騎馬、滑浪風帆、潛水、浮潛等水上活動，大人小朋友都可以盡情玩樂！

水森酒店及度假村（Aquasense Hotel & Resort）

房價：人均HK$370起（海景露台無煙房）

地址：沖繩縣國頭郡恩納村字富著黑崎原86番1

交通：那霸機場車程50分鐘

水森酒店及度假村搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

