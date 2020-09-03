【武科刀】用於武舉的沉重大刀　清朝武舉側重射箭舉重

武舉大家或有聽聞，但當中的考試內容又有沒有聽過？當中「舞大刀」原來是考試項目之一，但並非作武力測試，反而更像是「舉重」。除此之外，考武舉除了要大力，原來也要背書？

武科刀

Ilya Profatilov 是一位錘矛研究者，除了古時的技術外，也有研究如何把錘矛作為健身之用。最近他在社交媒體中，展示了一些他老師收集的大刀，並指出這些是「武科刀」，為清朝人考武舉時的用具：

這些照片中的大刀都是我老師收集的，它們是清朝用於武科舉考試用的大刀。 Ilya Profatilov

十年前，我開始四處尋找拉動大角弓、舉起沉重石磨和大刀的古典技巧。在研究中，我發現了一個屬於清代武官的完整體育和重量訓練系統。正如我的文章《舊中國的武術社會根源》中寫到一樣，軍官是當時很多武術家的期望仕途，也是唯一能提升社會地位的階梯。 Ilya Profatilov

我的目標不僅是學習理論，我希望在實踐中掌握傳統的訓練方法，這些方法使清代以來的普通人能夠訓練出如同超能力般的力量：單手舉起47公斤至71公斤的大刀，並繞著頭及身體旋轉；用118至177公斤的石磨進行複雜的運動；拉動48至72公斤的結實大弓。 Ilya Profatilov

以下是Ilya Profatilov 用錘作訓練時的片段：

武舉工具有規定

清代武舉，考生要考到進士殊不容易。一如科舉，要先考童試(明代沒有，合格者為武秀才)，合格再依次考鄉試(合格者為武舉人)、會試(合格者為武進士)，再由皇帝親試殿試。但是，單單是童試，已經包括縣試、府試、院試、歲試。每試三年開科一次，分外場和內場考試。

所謂外場考試，即考騎射、步射和技勇(一種考核搬石次數和高度的體力測試)。騎射要三箭全中才可參加步射。步射要射五箭中四箭才可考硬弓(測試肌力)，合格才能再考舉刀舞花(刀也有分重量)，再考舉石過膝者方算及格。當中武科刀與武科石的制式，按清朝典籍《皇朝禮器圖式》中《卷十五》就有清楚說明：

“本朝定制武科刀，制如偃月，刀刄及柄俱以鐵，下圓如椎，末為鐏，亦分三等：一等重百二十觔，長八尺一寸五分；次百觔，長七尺八寸七分；次八十觔，長七尺四寸，視所舉以較力 ”

而武科石都有類似制定，但更重，而且除了長度，石的厚度和闊度都有說明：

＂本朝定制武科石，形如方礎，左右鑿孔以容手，亦分三等：一等重三百觔，髙一尺七寸八分，濶一尺三寸，厚八寸；次二百五十觔，髙一尺六寸，濶一尺八分，厚七寸六；分次二百觔，髙一尺五寸，濶一尺五分，厚七寸，視所舉以較力＂

所以，Ilya Profatilov亦指出武科刀為考場器具，並非用於戰爭的武器。使用這種大刀時，很多技術都難以使用出來。

內場考試要背書

以上為武舉的外場考試，內場考試要默寫武經，包括《孫子》、《吳子》、《司馬法》、《尉繚子》、《李靖問對》、《黃石公三略》、《姜太公六韜》，對武生有一定文化水平要求。

不過，清代後期武舉則有偏重射箭舉重的傾向。例如嘉慶後增加於殿試前再考騎射步射和技勇，而文試亦只需默百餘字《武經》，武人終於不用花太多心思在文筆上。雖然未至於全文盲，但及第的考生卻只重個人武藝（還要偏重射箭舉重），而卻缺乏領軍佈陣的能力，所以清代著名的領兵將才，甚少以武科出身。

在八國聯軍後，清廷終在1901年放棄武舉(文人科舉也於1902年廢止)。但終清一代，武舉人才輩出，如康熙平准噶爾叛亂中最關鍵一役昭莫多戰役，論戰功第一總兵殷化成便為1670年武進士。

清代武舉的殿試，造就很多數年一次的武林大會，全國武術人才匯聚京師，朝廷亦吸納不少民間高手。例如康熙年間的武探花楊炳便為直隸（今河北）梅花拳名師，清末最後一名武狀元張三甲也是直隸世代務農的紅拳高手。（網上有寫他是「洪拳」高手，但張三甲為河北人，推論應為習較近，發源於陝西的「紅拳」才合理）。

而「犬追物」，則是以犬隻為目標的騎射項目，因為要保護動物，在19世紀末後已再沒有舉行。

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