【中印衝突】解放軍不是用「關刀」？斬馬刀、薙刀、朴刀有何分別

中印邊境局勢持續升溫，日前中國軍隊甚至亮出長柄冷兵器，各大媒體均形容為「疑似關刀」。到底他們手上的是什麼兵器呢？關刀、斬馬刀、薙刀、朴刀之間又有什麼分別？

《今日印度》9月8日披露，7日晚間，中國軍隊逼近熱贊拉山（Rezang La）附近實控線（LAC）沿線的一個印度前沿陣地，但是被印度軍隊阻止。在這一過程中，中國軍隊攜帶着槍支、棍棒、長矛和砍刀（guns, rods, spears and machetes）等武器。

從《今日印度》發布的照片看，解放軍所使用的武器似是鐵棍加裝刀片製成，各大媒體均以「疑似關刀」形容。

可是，嚴格而言，那壓根兒不能算是「關刀」。

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▍跟史實中的關刀截然不同

事實上，雖然「青龍偃月刀」被《三國演義》的關雲長所用而聞名。但按照史實，長柄的大刀在三國年間仍未盛行，關羽當時配備的兵器，應為環首刀以及矟等刺擊型的長兵器。

「偃月刀」在史實中的圖式，最早見於宋代。（圖片擷取自https://bit.ly/3dYulsI）

至於「偃月刀」一詞，則可見於北宋《武經總要》中的「刀八色」。「刀八色」乃當時軍中流行的八種刀具，而「偃月刀」（書內寫法為「掩月刀」）便位列其一。

依照《武經總要》的圖譜所載，「掩月刀」長柄、刃厚，刀鋒處往內彎，形成四份一圓形的弧度。刀背位置開叉並構成一個裂口，未知是否能用以夾鎖敵人的兵器。

由此說來，解放軍手中的刀器，其實並非偃月刀。蓋因它的鋒口並沒有內扣成圓，而是只有輕微的孤度，其刀背亦沒有開叉。固此，該刀的制式應當比較近似其他長柄刀具。

▍是否斬馬刀？

有指軍人手中的可能比較像明代流行的長柄斬馬刀。

在明代劉效祖撰寫的《四鎮三關志》中，便有一幅記載了斬馬刀外形的圖譜。而在同一張圖裡面，亦另外收錄了一種名為「關刀」的武器，應當便為掩月刀的代稱。足見掩月刀與斬馬刀確實是兩種不同的長柄大刀。

根據《經國雄略》，這種斬馬刀刃長三尺，形似半月，柄長四尺。不論步戰、馬戰、水戰皆可使用，而且終於「名副其實」可砍馬腳。

不過斬馬刀屬於大刀一類，跟圖中士兵所執的兵器截然不同。

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▍是否薙刀？

薙刀是古代日本武將使用的一種長柄兵器，形狀類似中國關刀的重形兵器，被應用於戰場打鬥殺敵。及後武家女性均需學習薙刀術，薙刀因而被改造成較輕量化的武具，使女性能夠充份控制，同時亦增強薙刀術的速度及機動性。

相傳薙刀是奈良時代（ 710 年 - 794年）傳入，由於當時日本與宋代交流密切，遣唐僧人便將中國襌宗寺院習武使用的大刀帶到日本，並逐漸獨立發展適合日本人體型使用的輕量化大刀，即日本薙刀和長卷，並成為奈良時代僧兵的常用武器之一。

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可是薙刀刀身形狀主要分成兩種，，都取自史書記載的知名女性名字。分別是刀身較細、尾端彎曲幅度較小的是「靜」型，刀身較寬、尾端彎曲幅度較大的是「巴」型。但無論是「靜」型還是「巴」型，兩者的刀身都較為細長，刀身寬度有限，通常比木柄寬多一點而己。因此當薙刀逐步退出戰場後，除了成為民間武術兵器外，一些薙刀更轉化為武士刀，以另一種型式流傳下去。這種修復重塑的方式稱為「薙刀直し」。

因此，薙刀跟士兵所執兵器亦不甚相像。

▍或者更像是朴刀？

朴刀出現於宋代，到了清末前後開始被廣泛應用。它跟關刀、斬馬刀不同，並沒有列在《武經總要》中，一般認為兵學家並不把「朴刀」視為正式軍陣兵器。

它起源於宋代禁止民間保存兵器，於是有人把大刀改成短柄，掛在腰間當作民用刀使用，俗稱「着袴刀」。

仁宗天聖八年三月詔：川峽路今後不得造着袴刀，違者依例斷譴。五月利州路轉運使陳貫言：「着袴刀於短槍簳（杆）柱杖頭安者謂之「撥刀」，安短木柄者謂之「畬刀」，並皆着袴刀，是民間日用之器。」川峽山險全用此刀開山種田，謂之刀耕火種。今若一例禁斷，有妨農務，兼恐禁止不得，民犯者眾。請自令着袴刀為兵器者禁斷，為農器者放行，乃可其請。」 《宋會要輯稿，第185冊，兵26-27》

在《宋會要輯稿》中，便見有「着袴刀」的記載，內容大意是指「着袴刀」乃「開山種田」的農具，安在長杆上便成為「撥刀」，安短柄便成為「畬刀」，大概便是「朴刀」的原型。

景祐二年，罷秦州造輸京師弓弩三年。詔：「廣南民家毋得置博刀，犯者並鍛人並以私有禁兵律論。」先是，嶺南為盜者多持博刀，杖罪輕，不能禁，轉運使以為言，故著是令。 《宋史・志第一百五十一兵十二》

當中便記載了「博刀」廣為嶺南盜賊所用，但卻因為普及而不能禁絕。「博」與「朴」音同，可通用，「博刀」即「朴刀」。

根據香港少林武術文化研修中心的呂保申師傅介紹，朴刀的形狀比大刀小，刀法幾乎一樣，但其轉變速度較快，動作大開大合。

基於朴刀本身也是「刀棍」組合而成，在本質上跟新聞描述的「鐵棍加裝刀片」情況相似，所以筆者認為解放軍手中兵器與其說是「關刀」，倒不如說是類似「朴刀」較為適合。

但話雖如此，其實不需要把士兵手上兵器勉強稱為任何一種古代冷兵器，始終年代久遠、古今有別，簡單稱之為「長柄刀」亦無不可。

最後，兵刃干戈之爭，還是可免則免好，期望可以用和平方式解決。

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